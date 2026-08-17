พลังงานลั่นร่างแผนPDP2026เปิดประชาพิจารณ์ก.ย.นี้ เพิ่มสัดส่วนREกว่า60%มั่นใจประกาศใช้แผนฯทันปี69

คณะอนุฯจัดทำแผนPDP2026 เตรียมเสนอร่างแผนPDP 2026 ให้รมว.พลังงานพิจารณาสัปดาห์นี้ ระบุมีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนกว่า 60% พร้อมเปิดประชาพิจารณ์ฯไม่เกินกลางเดือนก.ย.นี้ มั่นใจประกาศใช้แผนPDP2026ทันปีนี้
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2026) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้พิจารณาสัดส่วนเชื้อเพลิงหลักการผลิตไฟฟ้าแต่ละชนิด ซึ่งมีการจัดทำฉากทัศน์( scenarios ) เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ พิจารณาในสัปดาห์นี้ ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ได้ไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้ และคาดว่าจะสามารถประกาศใช้แผน PDP 2026 ภายในปีนี้
ร่างแผน PDP2026 (ปี 2569-2593) จะมีการจัดทำฉากทัศน์ 4 ทางเลือก เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ซึ่งแต่ละ scenarios มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable)มากกว่า 60% ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR) จะอยู่ในกรอบประมาณ 2,400-4,000 เมกะวัตต์ โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้นำร่องศึกษาและดำเนินโครงการในระยะแรกก่อน จากนั้นจะเปิดให้ภาคเอกชนลงทุนเพิ่มเติม
การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดไม่ต่ำกว่า 60% จะมีเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ โดยเฉพาะระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) ถูกนำมาพิจารณาเพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero 2050 และความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดของภาคอุตสาหกรรมและนักลงทุนต่างชาติที่ให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าสีเขียวมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ที่คาดว่ามีความต้องการใช้ไฟฟ้า 6,800-8,800เมกะวัตต์ ขณะที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะปรับลดลง