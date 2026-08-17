“HYROX” ทุบสถิติใหญ่สุดเอเชีย ดึงนักกีฬา 2 หมื่นคน 60 ประเทศ ปั้นไทยฮับฟิตเนสโลก

ผู้จัดการออนไลน์ -BYD HYROX Bangkok ปิดฉากยิ่งใหญ่ สร้างประวัติศาสตร์เป็นการแข่งขัน HYROX ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ดึงนักกีฬากว่า 20,000 คน จากกว่า 60 ประเทศ ร่วมชิงชัยตลอด 4 วัน โดย 29% เป็นผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศ ตอกย้ำกรุงเทพฯ ขึ้นแท่นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการแข่งขันฟิตเนสที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ขณะที่ HYROX เดินหน้าขยายฐานคอมมูนิตี้ไทย ปัจจุบันมี Training Club มากกว่า 180 แห่ง
การแข่งขันฟิตเนสระดับโลก HYROX ปิดฉากการแข่งขัน BYD HYROX Bangkok อย่างยิ่งใหญ่ หลังระเบิดศึกต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) พร้อมสร้างสถิติใหม่ในฐานะการแข่งขัน HYROX ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นในเอเชีย ภายใต้การสนับสนุนของ BYD ในฐานะ Title Partner ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 20,000 คน จากมากกว่า 60 ประเทศ โดยประมาณ 29% เดินทางมาจากต่างประเทศ สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการแข่งขันฟิตเนสระดับนานาชาติ และตอกย้ำกรุงเทพฯ ในฐานะหนึ่งในตลาดที่มีการเติบโตของ HYROX อย่างรวดเร็วในระดับโลก
ตลอดการแข่งขัน 4 วัน บรรยากาศภายใน QSNCC เต็มไปด้วยนักกีฬา กองเชียร์ และผู้ชมจากหลากหลายประเทศ โดยนอกจากจำนวนผู้เข้าร่วมที่ทำสถิติสูงสุดในเอเชียแล้ว ยังเห็นการขยายตัวของฐานคอมมูนิตี้อย่างชัดเจน เมื่อประมาณ 2 ใน 3 ของผู้เข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาที่กลับมาลงสนามอีกครั้ง ขณะที่ผู้เข้าแข่งขันอีกจำนวนมากเป็นผู้ที่เข้าร่วม HYROX เป็นครั้งแรก
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่า HYROX กำลังขยับจากการเป็นเพียง “การแข่งขัน” ไปสู่การเป็น Fitness Lifestyle ที่มีการฝึกซ้อมและสร้างคอมมูนิตี้ตลอดทั้งปี โดยมีผู้เล่นตั้งแต่นักกีฬามือใหม่ คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ไปจนถึงนักกีฬาระดับแนวหน้า
หนึ่งในจุดแข็งของ HYROX คือรูปแบบการแข่งขันที่ออกแบบมาให้เข้าถึงนักกีฬาหลากหลายระดับ ภายใต้แนวคิด “Fitness Racing for Everybody” เปิดให้แข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว (Singles) คู่ (Doubles) ทีมผลัด (Relay) และ Adaptive
รูปแบบการแข่งขันที่หลากหลายทำให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกความท้าทายที่เหมาะกับตัวเอง ขณะเดียวกันยังเปิดพื้นที่ให้เพื่อน คู่ซ้อม และสมาชิกในคอมมูนิตี้เข้ามาร่วมแข่งขันและสร้างประสบการณ์ไปด้วยกัน ส่งผลให้การแข่งขันไม่ได้มีเพียงบรรยากาศของการชิงชัย แต่ยังเต็มไปด้วยมิตรภาพและการสนับสนุนระหว่างนักกีฬา
อีกปัจจัยสำคัญคือการแข่งขันใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทำให้นักกีฬาสามารถนำผลงานของตัวเองไปเปรียบเทียบกับการแข่งขันในประเทศอื่นได้ เป็นกลไกที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เล่นกลับมาพัฒนาสถิติของตัวเองอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ BYD HYROX Bangkok ยังสะท้อนการขยายตัวของ Fitness Racing Ecosystem ในประเทศไทย จากเดิมที่การออกกำลังกายรูปแบบนี้อาจเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ปัจจุบันได้พัฒนาไปสู่เทรนด์การออกกำลังกายที่มีฐานผู้เล่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันประเทศไทยมี HYROX Training Club มากกว่า 180 แห่ง ขณะที่ยิมและฟิตเนสพันธมิตรจำนวนมากทยอยเปิดโปรแกรมฝึกซ้อมเฉพาะทางสำหรับ HYROX เพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น
“การขยายตัวของ Training Club จึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มสถานที่ฝึกซ้อม แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างฐานนักกีฬาใหม่ ผลักดันให้ผู้คนเข้าสู่การแข่งขัน และเชื่อมโยงผู้เล่นในประเทศไทยเข้ากับคอมมูนิตี้ HYROX ระดับโลก” William Petty ผู้จัดการฝ่ายอีเวนท์ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ HYROX กล่าว
William กล่าวต่อว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้ง HYROX และวงการฟิตเนสไทย โดยสิ่งที่เห็นชัดคือการเติบโตของฐานนักกีฬา ซึ่งประมาณ 2 ใน 3 เลือกกลับมาลงแข่งขันอีกครั้ง ขณะที่มีนักกีฬาหลายพันคนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก
การกลับมาของนักกีฬาเดิมควบคู่กับการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ สะท้อนว่า HYROX กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมการออกกำลังกาย การท้าทายตัวเอง และการสร้างความสัมพันธ์ภายในคอมมูนิตี้ ขณะที่เครือข่าย Training Club ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง
ทั้งนี้นอกจากการสร้างสถิติด้านจำนวนผู้เข้าร่วมแล้ว BYD HYROX Bangkok ยังเป็นเวทีประชันฝีมือของนักกีฬาระดับโลก เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน PUMA HYROX World Championships 2027 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2570
โดยในส่วนของผลการแข่งขันในประเภทสำคัญ มีดังนี้
1.HYROX Pro Men: Dexter Buchanan จากนิวซีแลนด์ ทำเวลา 55:49 นาที
2.HYROX Pro Women: Gabriel Nikora-Baker จากนิวซีแลนด์ ทำเวลา 1:01:31 ชั่วโมง
3.HYROX Pro Doubles Men: Hong Beomseok และ Noh Seunghun จากเกาหลีใต้ ทำเวลา 52:18 นาที
3.HYROX Pro Doubles Women: Aki Yoshia และ Megumi Hirayama จากญี่ปุ่น ทำเวลา 58:20 นาที
หลังจบการแข่งขัน นักกีฬา กองเชียร์ อาสาสมัคร และพันธมิตรยังร่วมฉลองความสำเร็จในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้อย่างเป็นทางการ “Station 9” ณ Tribe Sky Beach Club สะท้อนการสร้างประสบการณ์ของ HYROX ที่ขยายออกนอกสนามแข่งขันไปสู่ไลฟ์สไตล์และคอมมูนิตี้
William กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังสร้างสถิติครั้งใหม่ในเอเชีย ฤดูกาล HYROX Asia-Pacific 2026/27 จะเดินหน้าจัดการแข่งขันในเมืองต่างๆ ทั่วภูมิภาค ขณะที่ BYD HYROX Bangkok เตรียมกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2570
“การกลับมาของการแข่งขันในกรุงเทพฯ อีกครั้ง สะท้อนทิศทางการขยายตลาดของ HYROX ในเอเชียที่ยังเดินหน้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีทั้งฐานผู้เล่น คอมมูนิตี้ และเครือข่าย Training Club ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จากสนามแข่งขันสู่ตลาดฟิตเนส การสร้างคอมมูนิตี้ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา BYD HYROX Bangkok จึงไม่ได้เป็นเพียงอีเวนต์กีฬาขนาดใหญ่ แต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ Fitness Racing เข้ามาอยู่ในกระแสไลฟ์สไตล์ของคนไทย และผลักดันกรุงเทพฯ สู่เวทีการแข่งขันฟิตเนสระดับโลก“ William กล่าวทิ้งท้าย.