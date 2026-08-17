Kin Academy เปิดตัวคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เดินหน้าพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลก ผนึก Aiyara Thailand และสมาคมการค้าธุรกิจภัตตาคารไทยจีน เตรียมขับเคลื่อน Taste of Thailand สู่ 10 เมืองในจีน

กรุงเทพฯ – 15 สิงหาคม 2569 – Kin Academy จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวคณาจารย์และทีมผู้เชี่ยวชาญของสถาบัน พร้อมประกาศทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านอาหารไทย เพื่อยกระดับอาหารไทยและวัฒนธรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลก โดยมี นางสาววนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร หรือ Vanessa WU ผู้อำนวยการ Kin Academy เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าว
Vanessa WU มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลกมากกว่า 3 ทศวรรษ และมีประสบการณ์ทำงานด้านอาหารไทยในหลายประเทศ รวมถึงประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล 2018 Top Chef Asian จาก China Hotel & Restaurant Association และ China Celebrity Chef จาก China Celebrity Chefs Association รวมถึงดำรงตำแหน่งด้านวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับอาหารในประเทศจีนหลายตำแหน่ง
บทบาทของ Vanessa WU ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการถ่ายทอดทักษะด้านอาหาร แต่ยังครอบคลุมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อรองรับตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน จากประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารไทยสำหรับผู้บริโภคจีน ทั้งการพัฒนาสูตรอาหารไทยที่มีอัตลักษณ์ให้เหมาะกับผู้บริโภคจีน การพัฒนานวัตกรรมอาหารไทยจากวัตถุดิบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นไทยสู่ตลาดจีน
การเปิดตัวคณาจารย์ของ Kin Academy ในครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นควบคู่กับการเดินหน้าความร่วมมือกับ Aiyara Thailand และสมาคมการค้าธุรกิจภัตตาคารไทยจีน เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านอาหารไทยเข้ากับโอกาสทางธุรกิจและเครือข่ายผู้ประกอบการไทย–จีน โดยทั้ง 3 ฝ่ายร่วมกันผลักดันโครงการ “Taste of Thailand เส้นทางอาหารไทยสู่ประเทศจีน (Thailand Gastronomy Road to China)” ซึ่งมีเป้าหมายในการใช้ศักยภาพของอาหารไทยเป็นกลไกในการส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการพัฒนาเครือข่ายร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการดังกล่าววางแผนต่อยอดเรื่องราวอาหารไทยจากสารคดี “Touch of Thai Taste เมืองสร้างสรรค์วัฒนธรรมอาหาร” จำนวน 8 ตอน ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของวัตถุดิบและอาหารไทยจากจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ไปสู่การจัด “Taste of Thailand Festival” ใน 10 เมืองสำคัญของจีน ได้แก่ ปักกิ่ง กว่างโจว คุนหมิง เซี่ยงไฮ้ เฉิงตู หนานหนิง ซีอาน เซี่ยเหมิน ชิงต่าว และฮ่องกง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมไทย พร้อมเปิดพื้นที่ให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีน
กิจกรรมภายใต้เทศกาลอาหารไทยจะประกอบด้วย นิทรรศการอาหารไทย การประกอบอาหาร การแสดงสินค้า และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน เชฟ และผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการส่งออกสินค้าอาหารไทยอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ Aiyara Thailand (Aiyara Center co., ltd.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดทำและเสนอแนวคิดโครงการ จะมีบทบาทในการเชื่อมโยงแนวคิดด้านอาหารเข้ากับมิติทางธุรกิจ การค้า และการลงทุน ขณะที่สมาคมการค้าธุรกิจภัตตาคารไทยจีนจะช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและภาคธุรกิจไทย–จีน ส่วน Kin Academy จะนำองค์ความรู้ บุคลากร และประสบการณ์ด้านอาหารไทยเข้าสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมด้านอาหารไทย
การทำงานในครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม ไปสู่การสร้างพื้นที่ให้ อาหารไทย วัตถุดิบไทย เชฟ ผู้ประกอบการ และธุรกิจไทย ได้มีโอกาสพบกับตลาดและพันธมิตรในประเทศจีน โดยมุ่งหวังให้การส่งเสริมอาหารไทยสามารถต่อยอดจากการสร้างการรับรู้ด้านวัฒนธรรมไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
Vanessa WU กล่าวว่า การพัฒนาอาหารไทยสู่ตลาดโลกจำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งกับ “คน” และ “องค์ความรู้” ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าสู่ตลาดจริง เพราะอาหารไทยจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในต่างประเทศได้ เมื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในอาหารไทย สามารถรักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของอาหารไทย พร้อมทั้งเข้าใจบริบทของตลาดและผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
สำหรับ Taste of Thailand: Thailand Gastronomy Road to China โครงการกำหนดกรอบพื้นที่เป้าหมายเบื้องต้นไว้ 10 เมือง โดยการกำหนดลำดับและรายละเอียดการจัดกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จะพิจารณาจากความพร้อมของพันธมิตร ศักยภาพของตลาด และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การเปิดตัวคณาจารย์ของ Kin Academy ในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 จึงนับเป็นอีกก้าวของการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านอาหารไทย พร้อมเชื่อมต่อไปสู่การทำงานในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญสำหรับการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหาร วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารไทย
จากการพัฒนาคนและองค์ความรู้ของ Kin Academy การเชื่อมโยงด้านธุรกิจของ Aiyara Thailand และเครือข่ายผู้ประกอบการของ สมาคมการค้าธุรกิจภัตตาคารไทยจีน ทั้ง 3 ฝ่ายมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้างโอกาสให้อาหารไทยก้าวจากการเป็นที่รู้จักในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ไปสู่การสร้าง โอกาสทางการค้า การลงทุน และการเติบโตของธุรกิจไทยในตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรและร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ผู้ที่สนใจ หลักสูตรและการอบรมของ Kin Academy รวมถึงผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรที่สนใจ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและพันธมิตรกับโครงการ “Taste of Thailand เส้นทางอาหารไทยสู่ประเทศจีน” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร แนวทางความร่วมมือ และการเข้าร่วมโครงการได้ที่
Kin Academy / Taste of Thailand
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