กมธ. พลังงานดูงานพลังงานสะอาดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายสุพล จุลใส ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการอนุรักษ์พลังงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และติดตามแนวทางการนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในภาคชุมชนและภาคสาธารณะ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้งแชบ๊วยคืนสู่ท้องทะเล เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สะท้อนแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน