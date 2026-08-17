โออาร์ผนึกบาชุนดารา กรุ๊ป เปิด Café Amazon ครั้งแรกในบังกลาเทศ

โออาร์ เปิด Café Amazon ครั้งแรกในบังกลาเทศ จับมือ บาชุนดารา กรุ๊ป นำแบรนด์กาแฟไทยสู่บังกลาเทศ ปักหมุดตลาดศักยภาพสูงในเอเชียใต้ วางแผนปี69 เร่งเปิด Café Amazon 8 สาขาในบังกลาเทศ
นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้บริหาร บาชุนดารา กรุ๊ป (Bashundhara Group) เปิดตัว Café Amazon ครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ อย่างเป็นทางการ ณ กรุงธากา โดยได้รับเกียรติจากนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ร่วมพิธีเปิดร้าน นับเป็นอีกก้าวสำคัญของโออาร์ในการขยาย Café Amazon สู่ตลาดต่างประเทศ และสร้างโอกาสการเติบโตในตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียใต้
Café Amazon สาขาบังกลาเทศได้รับการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ภายใต้แนวคิด Lifestyle Oasis หรือพื้นที่พักผ่อนที่ช่วยเติมพลังและสร้างช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายจากความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน ผ่านการผสานสีเขียวอันเป็นเอกลักษณ์ของ Café Amazon เข้ากับวัสดุธรรมชาติ อาทิ ไม้ อิฐ รวมถึงโทนสีขาว ครีม เทา และสีน้ำตาล เพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น โปร่งสบาย และร่วมสมัย
ขณะที่ผลิตภัณฑ์ Café Amazon ได้พัฒนาเมนูให้สอดคล้องกับความนิยมและรสนิยมของผู้บริโภคชาวบังกลาเทศ ควบคู่กับการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านเมนูพิเศษ อาทิ Brown Sugar Peanut Frappe ที่ผสานความหอมมันของถั่วกับบราวน์ชูการ์ และ Mango Sticky Rice Frappe ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากข้าวเหนียวมะม่วง หนึ่งในขนมหวานไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยเลือกใช้มะม่วงซึ่งเป็นผลไม้ยอดนิยมของผู้บริโภคชาวบังกลาเทศ สะท้อนการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและรสนิยมของผู้บริโภคทั้งสองประเทศผ่านประสบการณ์การดื่มกาแฟ นอกจากนี้ Café Amazon ยังนำเสนอ The Performance Series กลุ่มเครื่องดื่มที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและชื่นชอบการออกกำลังกาย ประกอบด้วยเมนู Choco Banana Build, Oat Matcha Boost และ Hazelnut Coffee Burst ซึ่งจำหน่ายเฉพาะสาขาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละพื้นที่
การเข้าสู่ตลาดบังกลาเทศครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างโออาร์และบาชุนดารา กรุ๊ป หนึ่งในกลุ่มธุรกิจชั้นนำของประเทศ โดยผสานจุดแข็งด้านแบรนด์ Café Amazon และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟของ โออาร์ เข้ากับความเข้าใจตลาดผู้บริโภคและเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของบาชุนดารา กรุ๊ป เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจ Café Amazon ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวในประเทศบังกลาเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพของภูมิภาคเอเชียใต้ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของ Café Amazon ในตลาดต่างประเทศ
ในปี 2569 โออาร์มีแผนเปิด Café Amazon ในบังกลาเทศรวม 8 สาขา ได้แก่ Bashundhara Head Office, Bashundhara City Shopping Complex, Gold’s Gym, Golf Driving Range, Sports City, Trampoline Park และ JCX ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างฐานการเติบโตของ Café Amazon ในบังกลาเทศ