PEA จับมือ BPC ร่วมส่งเสริมกิจการไฟฟ้า -พัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ

นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ Mr. Sonam Tobjey (Chief Executive Officer of Bhutan Power Corporation Limited) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกิจการไฟฟ้า ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ Bhutan Power Corporation Limited (BPC) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมพิธี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569
นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่าง PEA และ BPC โดยนำศักยภาพและประสบการณ์ของทั้งสองหน่วยงานมาร่วมพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมั่นคง พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะอย่างยั่งยืน
โดยทั้ง 2หน่วยงานจะแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคโนโลยี องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านกิจการไฟฟ้าระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ตลอดจนเทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure: AMI) และระบบบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าขั้นสูง (Advanced Distribution Management System: ADMS)
นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบไฟฟ้า ตลอดจนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้งสององค์กร เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต