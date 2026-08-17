วิ่งสะดวก 4 เลน!ถนนพุทธภูมิ เชื่อมสู่แหล่งมรดกโลก”วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” หนุนท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

เปิดใช้แล้ว ถนนพุทธภูมิเชื่อมสู่แหล่งมรดกโลก!! กรมทางหลวงชนบท เสริมการท่องเที่ยว “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” ถนน 4 เลน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทช. ได้เปิดใช้ถนนพุทธภูมิ (ถนนสายแยก ทล.4103 - ถนนพุทธภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา และที่สำคัญถนนสายดังกล่าวยังเป็นสายทางเข้าสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองคอนที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี ซึ่งทางยูเนสโก ได้ประกาศให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในทุกภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน เป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายถนนในจังหวัดให้ครอบคลุมสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 บริเวณจุดตัดถนน ทล.4103 และไปสิ้นสุด กม.ที่ 4+000 บนถนนพุทธภูมิ รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีต 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร (ไป - กลับ) มีไหล่ทางกว้าง 1 - 3 เมตร โดยตรงกลางเป็นคลองส่งน้ำของกรมชลประทาน พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ความยาวรวม 390 เมตร และมีทางกลับรถ จำนวน 5 จุด
ทช. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล โดยในส่วนของการเดินทางนั้น ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถใช้ถนนพุทธภูมิเพื่อเข้าสู่แหล่งมรดกโลกทางศาสนาและวัฒนธรรม “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” ได้อย่างสะดวกปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสมรรถนะทางเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการท่องเที่ยว ทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง แบ่งเบาการจราจรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้สามารถระบายการจราจรออกสู่นอกเมืองได้อย่างคล่องตัว เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย/ชาวต่างชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย