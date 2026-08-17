ไขปริศนา! ขบ.แจงป้ายทะเบียนรถ “TC” และ “QC”ไม่ใช่ป้ายปลอม แต่ออกให้รถวิ่งทดสอบก่อนการผลิต

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงไขข้อสงสัยป้ายทะเบียนรถ “TC” และ “QC” ย้ำเป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอายุ ป้าย TC อนุญาตใช้ได้ 180 วัน ส่วน QC ได้ 90 วัน ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท
นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ชี้แจงกรณีมีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนน ว่า ป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถ ประเมินความพร้อมของระบบต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานก่อนการผลิต ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
โดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังนี้
1. ป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับ “รถทดสอบก่อนการผลิต” ซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่ นำเข้า หรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถต้นแบบที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริง ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตมีอายุ 180 วัน นับแต่วันอนุญาต
• รถยนต์ : ป้ายทะเบียนจะมีลักษณะเป็นโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร บรรทัดแรกแสดงตัวอักษร TC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีเครื่องหมาย “ขส” อัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา
• รถจักรยานยนต์ : ตัวแผ่นป้ายจะมีขนาดกว้าง 17.20 เซนติเมตร ยาว 22 เซนติเมตร มี 3 บรรทัด บรรทัดแรก เป็นตัวอักษร TC บรรทัดที่สองเป็นชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร บรรทัดที่สามเป็นเลขไม่เกิน 4 หลัก และมีเครื่องหมาย “ขส”อัดเป็นรอยดุนอยู่ที่มุมบนด้านขวา
2. ป้ายทะเบียน QC ใช้สำหรับ “รถทดสอบคุณภาพ” ซึ่งเป็นรถที่ผลิต ประกอบ หรือนำเข้า และถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่าย ตัวแผ่นป้าย มีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร บรรทัดแรก เป็นตัวอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีเครื่องหมาย “ขส” อัดเป็นรอยดุนที่มุมล่างด้านขวา ทั้งนี้ หนังสืออนุญาตมีอายุ 90 วัน นับแต่วันอนุญาต
สำหรับการนำรถที่ติดแผ่นป้าย TC หรือ QC ออกทดสอบบนท้องถนน ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบ และต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนด รวมถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้น หากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรคสาม และต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
สำหรับป้ายทะเบียน TC หรือ QC เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ออกโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และทดสอบยานยนต์ในประเทศ ควบคู่กับการกำกับดูแล ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน