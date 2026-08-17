ทำไม “เซรั่มการแพทย์ย้อนวัย” ขวดนี้ถึงราคาไม่ใช่หลักหลายหมื่น? เปิดเบื้องหลัง NAD AGE REVERSING SERUM แรงบันดาลใจจากงานวิจัย Harvard สู่โปร VIP (เฉลี่ยขวดละ xxx บาท)

ในยุคที่ผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้กลัวอายุเพิ่ม แต่กลัว “ผิวดูแก่กว่าวัย” และ “ดูหมดออร่า” ชื่อของ NAD AGE REVERSING SERUM จาก บริษัท การแพทย์ย้อนวัย จำกัด กำลังถูกพูดถึงในฐานะเซรั่มแนว Medical Innovation Beauty ที่หยิบแรงบันดาลใจจากงานวิจัยด้าน NAD+ และ Healthy Aging มาต่อยอดเป็นการดูแลผิวที่จับต้องได้ ในราคาที่หลายคนตั้งคำถามว่า “ทำไมคุ้มขนาดนี้?”
ถ้าพูดถึงคำว่า “ย้อนวัย” หลายคนอาจนึกถึงเรื่องไกลตัว ราคาแพง หรือเทคโนโลยีระดับห้องแล็บที่เข้าถึงยาก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแส Healthy Aging และ Age Reversing กลายเป็นเรื่องที่ผู้คนสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัย 35+, 40+, 50+ ที่เริ่มรู้สึกว่า สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่อายุที่เพิ่มขึ้น แต่คือวันที่ส่องกระจกแล้วรู้สึกว่า “ผิวดูแก่กว่าวัย” “ดูหมดออร่า” ผิวดูโรย หมอง แห้ง ไม่ฉ่ำ ไม่เด้งเหมือนเดิม
นี่คือจุดเริ่มต้นของแนวคิด NAD AGE REVERSING SERUM หรือ “เซรั่มการแพทย์ย้อนวัย” จาก บริษัท การแพทย์ย้อนวัย จำกัด ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Medical Innovation Beauty เพื่อคนที่ต้องการดูแลผิวให้แลดูสดใส ฉ่ำเด้ง อ่อนเยาว์ และมีชีวิตชีวาในวัยของตัวเอง
ชื่อ AGE REVERSING SERUM ไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพียงคำสวย ๆ บนขวด แต่เกิดจากแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ความงามและ Healthy Aging โดยเฉพาะงานวิจัยของ The Sinclair Lab, Harvard Medical School ที่ศึกษาบทบาทของ NAD+ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสำคัญในระดับเซลล์และการเสื่อมตามวัย โดยมีชื่อของ ศาสตราจารย์ ดร. David A. Sinclair นักวิจัยด้านชีววิทยาแห่งวัย จาก Harvard Medical School เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้คำว่า NAD+ และ Healthy Aging ถูกพูดถึงในระดับโลก
อย่างไรก็ตาม NAD AGE REVERSING SERUM ไม่ได้สื่อสารว่า Harvard หรือ Dr. Sinclair รับรองผลิตภัณฑ์ แต่หยิบ “แรงบันดาลใจจากแนวคิดการวิจัยด้าน NAD+ และ Healthy Aging” มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับการดูแลผิวในชีวิตประจำวัน
จุดเด่นของ NAD AGE REVERSING SERUM คือเนื้อเซรั่มสีแดงจาก Astaxanthin เข้มข้นตามธรรมชาติ ผสานแนวคิด NAD Skin Energy Support เพื่อช่วยมอบประสบการณ์การบำรุงผิวที่แตกต่าง เหมาะสำหรับผิวที่เริ่มดูแก่กว่าวัย ดูหมดออร่า หมอง แห้ง ไม่ฉ่ำ ไม่เด้ง และต้องการกลับมาดูแลผิวให้แลดูสดใสขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำ
คำถามสำคัญคือ ถ้าแนวคิดมาจาก Medical Innovation Beauty ทำไมราคาปกติของ NAD AGE REVERSING SERUM ถึงอยู่ที่ 6,400 บาทต่อขวด ไม่ใช่ขวดละหลายหมื่นบาท?
คำตอบอยู่ที่โมเดลการทำตลาดของแบรนด์ แทนที่จะวางสินค้าให้เป็นเซรั่มที่เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ ในราคาสูงมาก NAD เลือกใช้โมเดล Direct-to-Consumer ผ่านช่องทางออนไลน์และลิงก์ VIP โดยลดต้นทุนหน้าร้าน ลดค่าเช่าพื้นที่ ลดค่าชั้นวาง ลดค่าคอมมิชชั่นหลายทอด และนำงบส่วนหนึ่งกลับมาเป็นสิทธิพิเศษให้ผู้บริโภคโดยตรง
พูดง่าย ๆ คือ แบรนด์ไม่ได้ต้องการทำให้ “การดูแลผิวแนวการแพทย์ย้อนวัย” เป็นเรื่องไกลตัวเกินเอื้อม แต่ต้องการทำให้คนที่เริ่มรู้สึกว่าผิวดูแก่กว่าวัย ดูหมดออร่า สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้จริง ราคาปกติ 6,400 บาทต่อขวด จึงสะท้อน Positioning ของเซรั่มพรีเมียมแนว Medical Innovation Beauty แต่ยังตั้งอยู่บนความตั้งใจให้ผู้บริโภคจับต้องได้มากกว่าเซรั่มหรือทรีตเมนต์บางกลุ่มที่มีราคาสูงระดับหลายหมื่นบาท
และพิเศษยิ่งกว่านั้น ขณะนี้ NAD AGE REVERSING SERUM มีแคมเปญ VIP Link ลดพิเศษเฉพาะผู้ลงทะเบียน จากปกติ SET 3 ขวด มูลค่า 19,200 บาท เหลือเพียง 2,990 บาท หรือเฉลี่ยเพียงขวดละ 998 บาทเท่านั้น
นี่จึงเป็นจังหวะที่หลายคนพูดว่า “คุ้มจนไม่รู้จะคุ้มอย่างไร” เพราะในราคาเฉลี่ยขวดละ 998 บาท ผู้บริโภคจะได้เซรั่มการแพทย์ย้อนวัยที่พัฒนาภายใต้แนวคิด Medical Innovation Beauty เนื้อเซรั่มสีแดงจาก Astaxanthin เข้มข้นตามธรรมชาติ พร้อมแนวคิด NAD Skin Energy Support สำหรับดูแลผิวที่เริ่มดูแก่กว่าวัย ดูหมดออร่า ให้กลับมาแลดูสดใส ฉ่ำเด้ง และมีชีวิตชีวาในวัยของตัวเอง
สำหรับผู้ที่สนใจ แบรนด์แนะนำให้สังเกตของแท้ โดย NAD AGE REVERSING SERUM ของแท้ ต้องมีคำว่า AGE REVERSING SERUM บนขวดเท่านั้น
โปรโมชันพิเศษ: SET 3 ขวด จากราคาปกติ 19,200 บาท ลดพิเศษเหลือเพียง 2,990 บาท เฉลี่ยขวดละ 998 บาทเท่านั้น
รับสิทธิ์ผ่านลิงก์ VIP: www.nadserum.com/provip/NADSelect (กรณีสิทธิ์เต็มจะไม่สามารถคลิกลิงค์ได้)
สอบถามเพิ่มเติม: LINE ID : @NADSERUM
เพราะอายุเพิ่มขึ้นได้ แต่ผิวไม่จำเป็นต้องดูแก่กว่าวัย และความมั่นใจ ไม่ควรถูกปล่อยให้หมดออร่าไปก่อนเวลา
NAD AGE REVERSING SERUM เซรั่มการแพทย์ย้อนวัย จาก บริษัท การแพทย์ย้อนวัย จำกัด
*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล