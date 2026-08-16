"วินิจ ศิลามงคล" ขอบคุณสมาชิก ยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ ชี้ e-Voting คือมรดกที่อยู่กับวิชาชีพต่อไป

หัวหน้าทีม Move Forward Together เผย การเปิดให้สมาชิกทั่วประเทศใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียม คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุดจากวาระที่ผ่านมา
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2569–2572 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีการลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) เต็มรูปแบบ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2566–2569 และหัวหน้าทีมผู้สมัครหมายเลข 1 Move Forward Together เปิดเผยว่า ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและมอบคะแนนเสียงให้แก่ทีม รวมถึงกำลังใจที่ได้รับตลอดการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ ขอแสดงความยินดีกับนายวรวิทย์ เจนธนากุล และคณะกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในการเข้ามาบริหารสภาวิชาชีพบัญชีในวาระต่อไป
"ผมขอส่งกำลังใจให้ทีมหมายเลข 2 สามารถปฏิบัติภารกิจในสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเสริมสร้างความก้าวหน้าและยกระดับวิชาชีพบัญชีอย่างแท้จริงต่อไป"
สำหรับการดำเนินงานตลอดวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการชุดนี้ได้ผลักดันงานสำคัญหลายด้าน อาทิ การขยายสนามสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังภูมิภาค และการขยายระยะเวลาการเก็บผลสอบรายวิชา เพื่อลดภาระของผู้เข้าสอบ การพัฒนาระบบบริการสมาชิกสู่รูปแบบดิจิทัล การจัดทำเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สมาชิกใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
นายวินิจ กล่าวถึงการนำระบบ e-Voting มาใช้ว่า เป็นสิ่งที่ตนภูมิใจที่สุดจากวาระที่ผ่านมา
การเลือกตั้งครั้งนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกจากทุกภูมิภาคสามารถลงคะแนนได้จากทุกพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่ผู้ใช้สิทธิส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ส่วนกลาง
"วันนี้สมาชิกจากทุกภูมิภาคได้ใช้สิทธิของตนเองอย่างแท้จริง และนั่นคือสิ่งที่จะอยู่กับวิชาชีพนี้ต่อไป ไม่ว่าใครจะเป็นผู้บริหารก็ตาม" นายวินิจกล่าว
นายวินิจ กล่าวปิดท้ายว่า ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทั้ง 12 ท่านที่ทำงานร่วมกันด้วยความตั้งใจตลอดสามปีที่ผ่านมา และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ทีมได้รับใช้วิชาชีพ
"พวกเราทุกคนยังคงเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และยังพร้อมทำงานเพื่อวิชาชีพนี้ต่อไปในทุกบทบาทที่ทำได้"