บริษัท ยูเรนัส ทู เดอะ ยูนิเวิร์ส จำกัด (Uranus Clinic) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 บริษัท ยูเรนัส ทู เดอะ ยูนิเวิร์ส จำกัด (Uranus Clinic) ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คุณรณกร เหลืองอร่าม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมพิธี เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ Uranus Clinic ขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานและขอน้อมนำพระราชดำรัสที่พระราชทาน
ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ มาปฏิบัติเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป
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