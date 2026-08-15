AP ครองทำเล 'ราชพฤกษ์' ด้วย 13 โครงการบ้านเดี่ยว ครบทุกระดับราคา

ราชพฤกษ์ ทำเลทองฝั่งตะวันตก ที่ครองใจครอบครัวยุคใหม่ ด้วยศักยภาพการเดินทางที่เชื่อมต่อ CBD ได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษประจิมรัถยา MRT สายสีม่วง สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และ BTS สายสีเขียวเข้ม สถานีบางหว้า จัดเต็มสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรอบด้าน อาทิ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ และ รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ พร้อมตอบรับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยเหนือระดับ ซึ่ง MGR Online ได้รวบรวม 13 โครงการบ้านราชพฤกษ์ จาก AP ที่พิถีพิถันในทุกงานดีไซน์ พร้อมฟังก์ชันที่คิดมาอย่างลงตัว รองรับความต้องการของสมาชิกหลากหลายเจเนอเรชัน
ราชพฤกษ์ New CBD ฝั่งตะวันตก เชื่อมต่อเมือง ไลฟ์สไตล์ และการอยู่อาศัยอย่างลงตัว
ย่านราชพฤกษ์ ทำเลทองที่เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก เชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองและย่าน CBD สาทร-สีลม ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษประจิมรัถยา เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และ BTS สายสีเขียวเข้ม สถานีบางหว้า แวดล้อมไปด้วยคอมมูนิตี้มอลล์และศูนย์การค้าพรีเมียม อาทิ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์
พร้อมโรงเรียนนานาชาติชื่อดังมากมาย เช่น รร.อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ (RISR) รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี และโรงพยาบาลชั้นนำอย่าง รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รพ.ศรีสวรรค์ ราชพฤกษ์ รพ.บางใหญ่ และ รพ.พระนั่งเกล้า ทำให้ราชพฤกษ์กลายเป็นทำเลศักยภาพสูงที่ผสมผสานความเจริญของเมืองเข้ากับความสงบผ่อนคลายของการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว
AP Community ครองอาณาจักรบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ บนทำเลทอง ราชพฤกษ์
AP ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดอสังหาฯ ที่ครอบครองบ้านเดี่ยวโซนราชพฤกษ์ ด้วยการพัฒนาอาณาจักร AP Community สังคมคุณภาพขนาดใหญ่ ครอบคลุมกว่า 13 โครงการบ้านเดี่ยว ครบครันทุกระดับราคา เริ่มต้นเพียง 5.49-40 ล้านบาท* ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่แบรนด์ MODEN บ้านเดี่ยวดีไซน์ Modern Japanese สำหรับครอบครัวเริ่มต้น CENTRO บ้านเดี่ยวซีรีส์ใหม่ พื้นที่ใหญ่ เพื่อครอบครัวขยาย บนทำเลรอบเมือง ตลอดจน THE CITY บ้านเดี่ยวหรูหราหลังใหญ่ บรรยากาศ Double Volume สุดหรู พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมอบความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวอย่างยั่งยืน
โครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ ราคาเริ่มต้นไม่เกิน 10 ล้านบาท
1. MODEN ราชพฤกษ์ 345
MODEN ราชพฤกษ์ 345 โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Japanese ทุกองค์ประกอบของบ้านถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Space Quality บนพื้นที่ใช้สอย 175-235 ตร.ม. ฟังก์ชัน 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ถึง 5 แบบบ้าน มีห้องนอนชั้นล่างเพื่อผู้สูงอายุ และ Double Living Area ให้ทุกคนได้ใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันอย่างลงตัว พร้อมสวนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่* บนทำเลสะดวก เชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ 345 และถนนกาญจนาภิเษก ใกล้ MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ เพียง 8 นาที*
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 175-235 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 80 ไร่
● จำนวนยูนิต: 362 แปลง
● ราคา: 5.49-9 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ LOBBY ล็อบบี้บรรยากาศโปร่งสบายและเป็นส่วนตัว รองรับทั้งการพักผ่อน นัดพบ หรือรองรับแขกคนสำคัญ
○ SWIMMING POOL สระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกโซนสระเด็ก-ผู้ใหญ่ ให้คุณใช้เวลาคุณภาพร่วมกับครอบครัว
○ GRENN GARDEN สวนสีเขียวสำหรับวันพักผ่อน รายล้อมด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น เหมาะสำหรับการเดินเล่น ออกกำลังกายเบา ๆ
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.กาญจนาภิเษก 600 ม., ถ.ราชพฤกษ์ 4 กม., ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 5.5 กม., ถ.ชัยพฤกษ์ 7.1 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษอุดรรัถยา 22.1 กม., ทางพิเศษประจิมรัถยา 23 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ 9 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ปากเกร็ด 2 5.5 กม., รพ.กรุงไทยเวสเทิร์น 7.2 กม., รพ.บางบัวทอง 8.3 กม.
● สถานศึกษา: รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1.5 กม., รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 6.2 กม., รร.นานาชาติเด่นหล้าบริติชสคูล ราชพฤกษ์ 8.7 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ 6 กม., วิลเลจ ฮับ ราชพฤกษ์ 6.1 กม., แม็คโคร บางบัวทอง 7.2 กม.
2. MODEN กาญจนาฯ - บางใหญ่
MODEN กาญนาฯ - บางใหญ่ โครงการบ้านเดี่ยว บนทำเลบ้านกล้วย-ไทรน้อย เชื่อมต่อโซนราชพฤกษ์สะดวก แวดล้อมด้วย 3 ทางด่วน ทั้งมอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่ - กาญจนบุรี) ทางพิเศษประจิมรัถยา และทางพิเศษศรีรัช ผสมผสานกลิ่นอายสไตล์โมเดิร์นมินิมอลเข้ากับบรรยากาศ English Cottage ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสีพาสเทลของธรรมชาติ มอบพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางขนาด 150-240 ตร.ม. ดีไซน์ Multi-Purpose Area ขนาดใหญ่ ห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับฟังก์ชันได้หลากหลาย ทั้งห้องพักผ่อน ห้องทำงาน หรือห้องนอนรอง ตอบโจทย์การอยู่อาศัยใน “บ้านที่เข้าใจชีวิต” ได้อย่างลงตัว
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 3-4 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 150-240 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 63 ไร่ 3 งาน 46.05 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 287 แปลง
● ราคา: 4-7 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ LOBBY พื้นที่ต้อนรับดีไซน์เรียบหรู เปิดรับแสงธรรมชาติจากกระจกบานใหญ่ เหมาะสำหรับนัดพบเจอแขกคนสำคัญ
○ FITNESS & SWIMMING POOLฟิตเนสที่โอบรับวิวสวนสบายตา และสระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกสัดส่วนโซนสระเด็ก พร้อมที่นั่งพักผ่อนข้างสระ
○ GREEN CONNECTION สวนหย่อมสีเขียวสดชื่น พร้อมโซนกิจกรรมหลากหลาย อาทิ Playground, Jogging Track และ Bike Lane
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.บางกรวย - ไทรน้อย 6.8 กม., ถ.กาญจนาภิเษก 9.4 กม., ถ.ชัยพฤกษ์ 12.2 กม., ถ.345 13.2 กม., ถ.รัตนาธิเบศร์ 14.5 กม.
● ทางด่วน: มอเตอร์เวย์ M81 (บางใหญ่ - กาญจนบุรี) 14.5 กม., ทางพิเศษประจิมรัถยา 23.6 กม., ทางพิเศษศรีรัช 28.1 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ 12.2 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ไทรน้อย 5.6 กม., รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 15.8 กม., รพ.บางใหญ่ 19.1 กม.
● สถานศึกษา: รร.กสินธรเซนต์ปีเตอร์ 10.4 กม., รร.บางบัวทอง 15 กม., รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 16 กม., รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 20.5 กม., รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 25.7 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: แม็คโคร บางบัวทอง 11 กม., เซ็นทรัล เวสต์เกต 14.1 กม., โฮมโปร ชัยพฤกษ์ 18 กม., โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ 18.6 กม.
3. CENTRO ราชพฤกษ์ 3
CENTRO ราชพฤกษ์ 3 โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern บนทำเลพรีเมียมติดถนนราชพฤกษ์ เพียง 2.6 กม. ใกล้ 2 ทางด่วน ทั้งทางพิเศษประจิมรัถยา ทางพิเศษศรีรัช และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีบางพลู เพียง 5 นาที* ออกแบบพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ 164-289 ตร.ม. ฟังก์ชัน 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน สร้างจุดเริ่มต้นของ Living Quality ที่ยั่งยืน ด้วยดีไซน์ห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงอายุ และระเบียงกว้างที่ปรับเป็น Pocket Garden ส่วนตัวได้สบาย เติมเต็มวันพักผ่อนด้วยคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำระบบเกลือ และสวนสีเขียวสดชื่น มอบเอกสิทธิ์การอยู่อาศัยที่สงบและเป็นส่วนตัวเพียง 97 ครอบครัว
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 164-289 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 23 ไร่ 3 งาน 74.02 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 97 แปลง
● ราคา: เริ่มต้น 7.29 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ GRAND LOUNGE & CO-WORKING SPACE เลานจ์สุดหรู พร้อมโซน Co-Working Space และโต๊ะประชุม รองรับการทำงานได้เต็มที่
○ KID'S ROOM ห้อง Play Room ที่เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุก ปลดปล่อยไอเดียและจินตนาการสร้างสรรค์
○ ELEVATED FITNESS ROOM & SWIMMING POOL สระว่ายน้ำระบบเกลือพร้อมโซนสระเด็ก และฟิสเนตที่รองรับการออกกำลังกายทุกรูปแบบ
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.ราชพฤกษ์ 2.6 กม., ถ.กาญจนาภิเษก 4.2 กม., ถ.รัตนาธิเบศร์ 4.3 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษประจิมรัถยา 10 กม., ทางพิเศษศรีรัช 17.7 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีบางพลู 4.4 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 5.4 กม., รพ.บางใหญ่ 5.5 กม., รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 7.5 กม., รพ.พระนั่งเกล้า 8 กม.
● สถานศึกษา: รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 2.1 กม., รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ (RISR) 3.5 กม., รร.อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 5.9 กม., รร.นานาชาติเด่นหล้าบริติชสคูล ราชพฤกษ์ 10 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ 5.7 กม., เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ 6 กม., เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ 6.4 กม., เซ็นทรัล เวสต์เกต 6.6 กม., เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ 10 กม.
4. CENTRO ราชพฤกษ์ 345
CENTRO ราชพฤกษ์ 345 โครงการบ้านเดี่ยวแนวคิดใหม่สไตล์ Modern บนทำเลติดถนนใหญ่สะพานนนทบุรี-บางบัวทอง เชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ กาญจนาภิเษก ชัยพฤกษ์ ทั้งยังใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ เพียง 10 นาที* มอบพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ 175-274 ตร.ม. รองรับฟังก์ชัน 4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน ดีไซน์บ้านที่เข้าใจทุกความต้องการของคนในครอบครัว จัดสรรแปลนชั้นล่างแบบ L-Shape เปิดรับวิวธรรมชาติรอบบ้าน มีห้องนอนชั้นล่างในทุกแบบบ้าน ยกระดับความสะดวกสบายด้วยระบบ Home Automation ทั้งหลัง พร้อมผ่อนคลายไปกับพื้นที่สีเขียวอันร่มรื่นกว่า 1.5 ไร่*
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 175-274 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 42 ไร่ 1 งาน 13.03 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 187 แปลง
● ราคา: 6.59-12 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ CENTRO CLUB คลับเฮาส์หรู 2 ชั้น ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์การพักผ่อนและทำกิจกรรมครอบครัว
○ ELEVATED FITNESS & KID'S ROOM เอาใจสายรักสุขภาพกับห้องฟิตเนส และห้อง Playroom สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการให้คุณหนู
○ CO-CREATIVE SPACE กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ด้วยพื้นที่ทำงานส่วนกลาง บรรยากาศเหมาะสำหรับการเรียนรู้
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.ราชพฤกษ์ 3 กม., ถ.กาญจนาภิเษก 3.7 กม., ถ.ชัยพฤกษ์ 4 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษอุดรรัถยา 19.6 กม., ทางพิเศษศรีรัช 26.5 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ 8 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ปากเกร็ด 2 4 กม., รพ.กรุงไทยเวสเทิร์น 6.6 กม., รพ.บางบัวทอง 7.3 กม.
● สถานศึกษา: รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 4.2 กม., รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 4.7 กม., รร.นานาชาติเด่นหล้าบริติชสคูล ราชพฤกษ์ 7.2 กม., รร.นานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี (SISB วิทยาเขตนนทบุรี) 7.8 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ 4.7 กม., แม็คโคร บางบัวทอง 7 กม., โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ 7.2 กม.
5. CENTRO ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า
CENTRO ราชพฤกษ์ - ปิ่นเกล้า โครงการบ้านเดี่ยวหรูย่านราชพฤกษ์ บนทำเลสุด Prime ใกล้ถนนราชพฤกษ์ เพียง 2.2 กม. เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช และรถไฟฟ้า SRT สายสีแดง สถานีตลิ่งชัน เพียง 10 นาที* เดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้อย่างง่ายดาย รังสรรค์พื้นที่ที่ใช่ เติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน ในบ้านหลังใหญ่ Type DOUBLE BLISS ที่จัดสรร Master Bedroom พร้อม Walk-in Closet อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้าแบบ His & Her และห้องแม่บ้านแยกเป็นสัดส่วน ตอบโจทย์ครอบครัวขยายในสังคมที่เป็นส่วนตัวสูงเพียง 79 ครอบครัว
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 193-274 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 18 ไร่ 32.11 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 79 แปลง
● ราคา: 8.99-15 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ FITNESS เติมพลังในห้องออกกำลังกายครบวงจร แฮปปี้ทั้งสายคาร์ดิโอและเวทเทรนนิง
○ SWIMMING POOL สระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกสัดส่วนโซนสระเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมมุมที่นั่งเล่น นอนอาบแดดริมสระ
○ GREEN CONNECTION สะท้อนบรรยากาศร่มรื่นรอบโครงการด้วยพื้นที่สีเขียวสดชื่น
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.ราชพฤกษ์ 2.2 กม., ถ.นครอินทร์ 3.3 กม., ถ.กาญจนาภิเษก 4.2 กม., ถ.พุทธมณฑลสาย 1 4.2 กม., ถ.รัตนาธิเบศร์ 9.2 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 5.3 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: SRT สายสีแดง สถานีตลิ่งชัน 4.8 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ศูนย์การแพทย์นนทบุรี 3.9 กม., รพ.กรุงเทพศรีสวรรค์ ราชพฤกษ์ 5.6 กม., รพ.ธนบุรี 2 7.5 กม.
● สถานศึกษา: รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 3.9 กม., รร.อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 6.1 กม., รร.นานาชาติดราก้อน 6.4 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: โฮมโปร ราชพฤกษ์ 2.7 กม., เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ 3.9 กม., เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ 4.1 กม.
6. CENTRO ราชพฤกษ์ - นครอินทร์
CENTRO ราชพฤกษ์ - นครอินทร์ โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Luxury บนทำเลดาวเด่นใจกลางราชพฤกษ์ ติดถนนราชพฤกษ์ เพียง 1 กม. ใกล้ MRT สายสีม่วง สถานีบางพลู เพียง 3 นาที* แวดล้อมเซ็นทรัล 3 สาขา ทั้งเซ็นทรัล เวสต์เกต เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ และเซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ พร้อมส่งมอบการอยู่อาศัยที่มีความสุข ผ่านการออกแบบ Space Quality ขนาด 193-274 ตร.ม. ฟังก์ชัน 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ ดีไซน์ห้องนอน Master Bedroom ที่มีโซน Walk-in Closet และระเบียงส่วนตัว ติดตั้งระบบ Home Automation พร้อม Smart OxyFlow กรองฝุ่น PM 2.5 ผ่าน Filter HEPA ได้สูงสุด 99.6%
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 193-274 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 32 ไร่ 2 งาน 77.9 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 133 แปลง
● ราคา: 8.9-15 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ ELEVATED FITNESS & SWIMMING POOL ห้องฟิตเนสที่สามารถจองเครื่องออกกำลังกายล่วงหน้าได้ พร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด 20 เมตร
○ CO-WORKING AREA & KIDS' ZONE พื้นที่ทำงานที่แวดล้อมด้วยวิวพื้นที่สีเขียว และโซน Playground สำหรับสมาชิกตัวน้อย
○ MAIN PARK สวนสาธารณะที่มีที่นั่งพักผ่อน และโซน PET CORNER สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรัก
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.ราชพฤกษ์ 1 กม., ถ.รัตนาธิเบศร์ 2.9 กม., วงเวียนพระราม 5 3.8 กม., ถ.นครอินทร์ 3.9 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 10.6 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีบางพลู 2.7 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.บางใหญ่ 6.1 กม., รพ.พระนั่งเกล้า 6.4 กม., รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 6.9 กม.
● สถานศึกษา: รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1.1 กม., รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ (RISR) 3.1 กม., รร.นนทบุรีวิทยาลัย 6.9 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: อิเกีย บางใหญ่ 5.6 กม., บุญถาวร ราชพฤกษ์ 5.7 กม., เซ็นทรัล เวสต์เกต 6.1 กม.
7. CENTRO พระราม 5 - นครอินทร์
CENTRO พระราม 5 - นครอินทร์ โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์ Modern English Cottage ในสังคม Exclusive Community เพียง 131 ครอบครัว บนทำเลดี ติดถนนนครอินทร์ 1 กม. และทางพิเศษประจิมรัถยา 6.1 กม. ดีไซน์ Space Quality บนพื้นที่ 200-303 ตร.ม. จำนวน 3-4 ห้องนอน 4-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน โดยแบบบ้าน ANGELO มาพร้อมระเบียงขนาดใหญ่บนชั้น 2 โอบล้อมความร่มรื่นด้วยสวนสีเขียวส่วนตัวรอบบ้าน และสวนกลางสไตล์รีสอร์ตอันอบอุ่นกว่า 1 ไร่*
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 4-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 200-303 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 32 ไร่ 1 งาน 59.9 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 131 แปลง
● ราคา: 8.29-15 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ ELEVATED FITNESS ROOM ห้องออกกำลังกายบนชั้น 2 ที่ออกแบบให้รับแสงธรรมชาติ พร้อมอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพ
○ SWIMMING POOL สระว่ายน้ำระบบเกลือ ว่ายน้ำสบายผิว พร้อมพื้นที่ข้างสระสำหรับนั่งเล่น พักผ่อน
○ KID’S ROOM ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในบรรยากาศที่ปลอดภัย สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขในครอบครัว
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.นครอินทร์ 1 กม., ถ.กาญจนาภิเษก 3.1 กม., ถ.ราชพฤกษ์ 4.5 กม., ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 5.4 กม., ถ.บรมราชชนนี 7.2 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษประจิมรัถยา 6.1 กม., มอเตอร์เวย์ M81 10.1 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: SRT สายสีแดง สถานีตลิ่งชัน 8.8 กม., MRT สายสีม่วง สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ 9.7 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ศูนย์การแพทย์นนทบุรี 4.3 กม., รพ.บางใหญ่ 6.5 กม., รพ.ธนบุรี 2 8.5 กม.
● สถานศึกษา: รร.นานาชาติดราก้อน (DIS) 700 ม., รร.อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 2 กม., รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 4.1 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: ตลาดพระราม 5 2.6 กม., เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ 4.3 กม., เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ 7.5 กม.
8. CENTRO รัตนาธิเบศร์ 2
CENTRO รัตนาธิเบศร์ 2 โครงการบ้านเดี่ยวใกล้ย่านราชพฤกษ์ ติดถนนบางกรวย-ไทรน้อย ในระยะ 130 ม. และเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีบางพลู เพียง 3 นาที* ใกล้ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต 5 นาที* ตกแต่งด้วยงานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สไตล์ Modern English Cottage ดีไซน์ Triple Living Area รองรับทุกกิจกรรมครอบครัว บนพื้นที่กว่า 200-303 ตร.ม. เสริม Living Quality มอบความอุ่นใจและปลอดภัยสูงด้วยระบบ Home Automation และสัญญาณกันขโมย Magnetic Sensor พร้อมใช้ชีวิตในสังคมส่วนตัวเพียง 101 ครอบครัว
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 4-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 200-303 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 25 ไร่ 1 งาน 89 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 101 แปลง
● ราคา: 7.5-15 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ SWIMMING POOL สระว่ายน้ำระบบเกลือดีไซน์กว้างขวาง ตอบโจทย์การออกกำลังกาย และพักผ่อนสบาย ว่ายน้ำชิล ๆ
○ ELEVATED FITNESS ฟิตเนสที่เปิดรับวิวพาโนรามา พร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีมาตรฐานสูง
○ CO-WORKING SPACE โซนทำงานบรรยากาศน่านั่งอ่านหนังสือ คิดไอเดียใหม่ ๆ พร้อมมุมที่นั่งหลากหลายรูปแบบ
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.บางกรวย-ไทรน้อย 130 ม., ถ.รัตนาธิเบศร์ 1.6 กม., ถ.ราชพฤกษ์ 2.2 กม., ถ.กาญจนาภิเษก 4.4 กม., ถ.ชัยพฤกษ์ 4.6 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 12.6 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีบางพลู 1.6 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 2.8 กม., รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 4.3 กม., รพ.พระนั่งเกล้า 7.8 กม.
● สถานศึกษา: รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 5.2 กม., รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 5.8 กม., รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ (RISR) 7.2 กม., รร.นานาชาติเด่นหล้าบริติชสคูล ราชพฤกษ์ 8 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: เซ็นทรัล เวสต์เกต 4 กม., โฮมโปร รัตนาธิเบศร์ 4.8 กม., ดีไซน์วิลเลจ ราชพฤกษ์ 5.1 กม., โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ 8 กม.
9. CENTRO สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 3
CENTRO สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ 3 โครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์ Modern บน Premium Location โซนราชพฤกษ์ รับวิวสะพานสวยที่สุดในนนทบุรีอย่างสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ และติดห้างเซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ เพียง 10 นาที* ดีไซน์ Space Quality ขนาดตั้งแต่ 154-274 ตร.ม. กับฟังก์ชัน 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ พร้อมมุมนั่งเล่นสำหรับครอบครัวบนชั้น 2 ใส่ใจการเลือกใช้โครงสร้างระบบ Conventional ก่ออิฐมวลเบา เพื่อรองรับการต่อเติมในอนาคต มอบเอกสิทธิ์พิเศษในสังคม Private Living เพียง 38 ครอบครัว
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 154-274 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 10 ไร่ 32.1 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 38 แปลง
● ราคา: 6.99-12 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ SWIMMING POOL สำหรับว่ายน้ำ ออกกำลังกาย หรือพักกายใจท่ามกลางความร่มรื่นของธรรมชาติ
○ CO-CREATIVE SPACE รองรับการทำงานสำหรับคนเจเนอเรชันใหม่ ครบครันทั้งที่นั่งทำงานแบบเดี่ยวและโต๊ะประชุม
○ KID’S ROOM พัฒนาร่างกายและจิตใจของเด็ก ๆ ผ่านมุมเล่นและมุมเรียนรู้ที่จัดสรรไว้อย่างลงตัว
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.ราชพฤกษ์-นนทบุรี 1 1.2 กม., สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ 1.3 กม., ถ.รัตนาธิเบศร์ 3.2 กม., ถ.ราชพฤกษ์ 4.3 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 13 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีไทรม้า 3.5 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.พระนั่งเกล้า 7.3 กม., รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 10.2 กม., รพ.ศูนย์การแพทย์นนทบุรี 10.3 กม.
● สถานศึกษา: ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ 6.5 กม., รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ (RISR) 9 กม., รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 10.3 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: ไทรม้า พาร์ค อเวนิว 4.4 กม., ดีไซน์วิลเลจ ราชพฤกษ์ 5.2 กม., เซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ 6.2 กม.
10. CENTRO ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ 3
CENTRO ชัยพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ 3 โครงการบ้านเดี่ยวดีไซน์ทันสมัย สไตล์ Modern Minimal บนทำเลทอง ใกล้ย่านราชพฤกษ์ ติดถนน 345 ในระยะ 900 ม. พร้อมเชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช ได้ภายใน 10 นาที* ดีไซน์แบบบ้านหลากหลายถึง 7 รูปแบบ มอบพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ 164-289 ตร.ม. ที่คิดมาอย่างรอบด้านเพื่อการอยู่อาศัยจริง โดยเฉพาะความใส่ใจในความปลอดภัยของผู้สูงอายุ มีห้องนอนชั้นล่างที่ไม่ต้องคอยขึ้น-ลงบันได ทั้งยังสามารถปรับเป็นห้องอเนกประสงค์ได้ตามไลฟ์สไตล์ ครบครันห้องแม่บ้าน* พร้อมห้องน้ำในตัวโดยไม่ต้องต่อเติม ติดตั้งระบบ Home Automation ในบ้านทุกหลัง อบอุ่นไปกับพื้นที่สีเขียวส่วนกลางกว่า 1 ไร่*
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 3-4 ห้องนอน 3-5 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 2-3 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 164-289 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 35 ไร่ 1 งาน 57.87 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 151 แปลง
● ราคา: 7.59-10 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ CO-CREATIVE SPACE พื้นที่ทำงานบรรยากาศอบอุ่น เปิดไอเดียใหม่ ๆ ให้คุณโฟกัสกับสิ่งสำคัญได้เต็มที่
○ ELEVATED FITNESS ROOM ฟิตเนสอุปกรณ์คุณภาพ ให้คุณดูแลตัวเองได้ทุกเวลาที่ต้องการ พร้อมสระว่ายน้ำระบบเกลือที่ดีต่อสุขภาพ
○ GREEN CONNECTION สวนสีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางโครงการ ออกมาเดินเล่น ผ่อนคลาย ทำกิจกรรมกลางแจ้งกับครอบครัว
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.345 900 ม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 20.9 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีชมพู สถานีแยกปากเกร็ด 8 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ปากเกร็ด 2 2.3 กม., รพ.กรุงไทย 6.6 กม., รพ.วิภาราม ปากเกร็ด 8 กม., รพ.เวิลด์เมดิคอล 10 กม.
● สถานศึกษา: รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 2.2 กม., รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ 2.8 กม., รร.นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) 3 กม., รร.นานาชาติเด่นหล้าบริติชสคูล ราชพฤกษ์ 6.9 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์ 4.4 กม., โฮมโปร ชัยพฤกษ์ 6.5 กม., โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ 6.8 กม., เดอะ คริสตัล พีทีที (ชัยพฤกษ์) 7.4 กม., เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ 10 กม.
โครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ ราคาเริ่มต้น 20 ล้านบาทขึ้นไป
11. THE CITY ราชพฤกษ์ - พรานนก
THE CITY ราชพฤกษ์ - พรานนก โครงการบ้านเดี่ยวหรูระดับ Luxury สไตล์อังกฤษ บนที่ดินใหญ่ 100+ ตร.ว.* บนใจกลางราชพฤกษ์ตอนต้น ใกล้ทางพิเศษศรีรัช เพียง 20 นาที* ยกระดับความหรูหราเพื่อเติมเต็มชีวิต Live Well ด้วยงานดีไซน์ Double Volume บนพื้นที่ 389-486 ตร.ม. มีโซน Living Area 3 จุดภายในบ้าน มุมพักผ่อนแบบ Semi-Outdoor และ Master Bedroom ห้องนอนขนาดใหญ่พิเศษ พร้อม Walk-in Closet อ่างอาบน้ำ และ Private Balcony พร้อมส่วนกลางภายใต้แนวคิด Universal Design ที่รองรับการทำกิจกรรมของคนทุกวัย
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 73 ไร่ 1 งาน 44.9 ตร.ว.
● พื้นที่ใช้สอย: 389-486 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 73 ไร่ 1 งาน 44.9 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 169 แปลง
● ราคา: 23.9-40 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ THE LOUNGE มุมแห่งความผ่อนคลายสำหรับการนั่งพัก อ่านหนังสือ หรือพบปะพูดคุย ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นส่วนตัว
○ CO-CREATIVE SPACE รองรับการทำงาน ประชุม หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้สมาธิ
○ FITNESS ห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ให้คุณเริ่มต้นวันใหม่หรือเติมพลังหลังเลิกงานได้อย่างสะดวกสบาย
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.พุทธมณฑลสาย 1 900 ม., ถ.ราชพฤกษ์ 1.4 กม., ถ.พรานนก-สาย 4 1.4 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 5.2 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีน้ำเงิน สถานีไฟฉาย 5.8 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ธนบุรี ทวีวัฒนา 6.4 กม., รพ.พญาไท 3 8.2 กม., รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 8.3 กม.
● สถานศึกษา: รร.อนุบาลนานาชาติเคนซิงตัน 5.5 กม., รร.นานาชาติสิงคโปร์ ธนบุรี 6.5 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์ 2.2 กม., เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 2.5 กม., เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 9.2 กม.
12. THE CITY พระราม 5 - นครอินทร์ 2
THE CITY พระราม 5 - นครอินทร์ 2 โครงการบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Modern Neo Classic ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชีย Best Mid-End Housing Development จาก PropertyGuru Asia Property Award บนทำเลติดถนนนครอินทร์ เพียง 400 ม. ใกล้ทางพิเศษประจิมรัถยา 15 นาที* ออกแบบ Space Quality ที่ใช้งานได้จริงทุกตารางเมตร กับพื้นที่ใช้สอยขนาด 266-380 ตร.ม. รองรับฟังก์ชัน 4-5 ห้องนอน 4-6 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ ดีไซน์โถง Double Volume สูง 6.6 เมตร* และห้องนอนชั้นล่างในทุกแบบบ้าน พร้อมมอบเอกสิทธิ์พิเศษเพียง 53 ครอบครัว
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 4-5 ห้องนอน 4-6 ห้องน้ำ 2-3 ที่จอดรถ
● พื้นที่ใช้สอย: 266-380 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 17 ไร่ 2 งาน 19.04 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 53 แปลง
● ราคา: 12.9-15 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ FITNESS & SWIMMING POOL ห้องฟิตเนสที่ให้คุณออกกำลังกายและดูแลสุขภาพได้เต็มที่ทุกวัน พร้อมโซนสระว่ายน้ำระบบเกลือบรรยากาศสงบ
○ KID’S AREA ห้อง Playroom วัสดุปลอดภัย สำหรับให้สมาชิกตัวน้อยเล่นสนุก เสริมสร้างจินตนาการและความรู้
○ GREEN CONNECTION เติมเต็มสมดุลธรรมชาติให้ชีวิตเมือง ด้วยสวนหย่อมกว้างขวางและพื้นที่พักผ่อนกลางแจ้ง
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.ราชพฤกษ์ 2.5 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษประจิมรัถยา 7.4 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: MRT สายสีม่วง สถานีบางรักใหญ่ 9.1 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.ศูนย์การแพทย์นนทบุรี 3.2 กม., รพ.ศรีสวรรค์ 7 กม., รพ.บางใหญ่ 10 กม.
● สถานศึกษา: รร.อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 800 ม., รร.นานาชาติดราก้อน (DIS) 1.3 กม., รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ (RISR) 8.2 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: ตลาดพระราม 5 1.3 กม., เดอะ วอล์ค ราชพฤกษ์ 3.2 กม., เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ 6.6 กม., โลตัส บางใหญ่ 7.7 กม.
13. THE CITY พระราม 5 - นครอินทร์
THE CITY พระราม 5 - นครอินทร์ โครงการบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ บนทำเลย่านราชพฤกษ์ ติดถนนใหญ่นครอินทร์ พร้อมมุ่งสู่ทางพิเศษศรีรัช ได้ภายใน 5 นาที* ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่าง รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ เพียง 10 นาที* ดีไซน์แบบบ้านที่รองรับการใช้ชีวิตของครอบครัวทุกขนาด บนพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง 256-416 ตร.ม. มอบบรรยากาศหรูหราตั้งแต่โถงรับแขก Double Volume และ Master Bedroom ที่มี Walk-in Closet อ่างอาบน้ำ และอ่างล้างหน้าแบบ His & Her ใช้ชีวิตเหนือระดับในสังคม Private Community ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเพียง 63 ครอบครัว
รายละเอียดโครงการ
● ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น, 4-5 ห้องนอน 5-6 ห้องน้ำ และที่จอดรถ 3-4 คัน
● พื้นที่ใช้สอย: 256-416 ตร.ม.
● พื้นที่โครงการ: 22 ไร่ 1 งาน 18.272 ตร.ว.
● จำนวนยูนิต: 63 แปลง
● ราคา: 24.9-29 ล้านบาท*
● ส่วนกลางของโครงการ:
○ FITNESS & SWIMMING POOL คลับเฮาส์ที่ครบครันทั้งฟิตเนส และสระว่ายน้ำระบบเกลือดีไซน์สวย
○ CO-CREATIVE SPACE พื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมต่อทุกไอเดียได้อย่างลงตัว
○ KID’S ROOM พื้นที่สำหรับเด็ก ๆ สำหรับการเสริมสร้างจินตนาการ และพัฒนาการในทุกก้าวของการเติบโต
เส้นทางรถยนต์
● ถนนหลัก: ถ.นครอินทร์ 150 ม., ถ.กาญจนาภิเษก 2.2 กม., ถ.ราชพฤกษ์ 3 กม.
● ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 5 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
● รถไฟฟ้า: SRT สายสีแดง สถานีตลิ่งชัน 8 กม., MRT สายสีม่วง สถานีบางรักใหญ่ 9 กม.
● โรงพยาบาล: รพ.บางใหญ่ 5.7 กม., รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ 10.3 กม.
● สถานศึกษา: รร.อนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 1.3 กม., รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี 3.5 กม., รร.นานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ (RISR) 9.7 กม.
● แหล่งไลฟ์สไตล์: เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์ 3.7 กม., เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ 6.9 กม., เซ็นทรัล เวสต์เกต 9.5 กม.
โครงการบ้านเดี่ยวย่านราชพฤกษ์ จาก AP ทำเลทอง ที่ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่
สัมผัสสุนทรียภาพแห่งการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบกับ บ้านเดี่ยวย่านราชพฤกษ์ จาก AP ที่ถ่ายทอดนิยามใหม่ของชีวิตเหนือระดับ โดดเด่นด้วยดีไซน์งดงามเฉพาะตัว บนทำเลศักยภาพใจกลางราชพฤกษ์ที่เชื่อมต่อสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็ว รายล้อมด้วยคอมมูนิตี้มอลล์ระดับพรีเมียม และโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ยกระดับการใช้ชีวิตของคุณและครอบครัวอย่างมีคุณค่า
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
* ระยะเวลาและขนาดพื้นที่อาจมีการปรับเปลี่ยน กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่