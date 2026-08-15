AOT เปิดงบไตรมาส 3 ปี 69 มีกำไรสุทธิ 4.44 พันล้าน โต 14.93% ผู้โดยสารทะลุ 99 ล้านคน ดันงวด 9 เดือนกำไรแตะ 1.48 หมื่นล้านบาท

AOT เผยผลดำเนินงานไตรมาส 3/2569 กำไรสุทธิกว่า 4,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 576.88 ล้านบาท หรือ14.93% ดันรอบ 9 เดือน กำไรแตะ 14,812 ล้านบาท ขณะที่ผู้โดยสารวมทะลุ 99.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.84 % เร่งยกระดับสนามบินรองรับการเดินทาง
วันที่ 14 ส.ค. 2569 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2569 (เม.ย.69-มิ.ย. 69 ) มีกำไรสุทธิจำนวน 4,441.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 576.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.93 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.31 บาท โดยมีรายได้รวม 15,493.50 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 594.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.70
โดยมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 433.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.82 จากการลดลงของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ กิจการการบิน 627.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.96 ในขณะที่รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินเพิ่มขึ้น 194.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.61 รายได้อื่นลดลง 161.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.73 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออกจำนวน 168.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.85 จากการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (PSC) จากเดิม 730 บาทต่อคน เป็น 1,120 บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 นอกจากนี้ มีรายได้ค่าบริการสนามบินเพิ่มขึ้นจำนวน 24.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.81 ขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 9,475.58 ล้านบาท ลดลง 1,259.47 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.73 จากปีก่อน
โดยผลการดำเนินงาน ใน 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (ต.ค. 68 -มิ.ย. 69) มีกำไรสุทธิจำนวน 14,812.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 549.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.86 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้รวม 51,596.31 ล้านบาท ลดลง 727.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.39 จากการลดลงของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 1,404.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.56 ในขณะที่รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินเพิ่มขึ้น 696.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.72 รายได้ลดลง 20.17 ล้นบาท หรือร้อยละ 1.43 โดยมีค่าใช้จ่ายรวม 31,174.02 ล้านบาท ลดลง 815.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.55 กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.04 บาท
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า ปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ใน 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (เดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนมิถุนายน 2569) มีจำนวนเที่ยวบินรวม 605,838 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.61 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 340,118 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 265,720 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารรวม 99.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 60.24 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 38.79 ล้านคน
ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 AOT มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการรวมทั้งสิ้น 50,205 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 14,812.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 549.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.86 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
สำหรับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการควบคู่กับการเพิ่มรายได้นั้น AOT ได้มีการพิจารณาเพิ่มรูปแบบการให้บริการแบบ Premium Service ซึ่งเป็นบริการช่องทางพิเศษที่ท่าอากาศยานชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้เพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้โดยสาร รวมทั้งช่วยบริหารจัดการและลดความแออัดภายในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดให้บริการร้านค้าปลอดอากร (Duty Free) ขาเข้า เพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการใช้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศ อีกทั้งจะเพิ่มแนวทางเพื่อการบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยานให้สามารถรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น
AOT ยังคงเดินหน้าผ่านการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบท่าอากาศยานของ AOT ด้วยการเปิดโอกาสให้เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจมาร่วมลงทุนเพื่อต่อยอดรายได้ระยะยาว โดยขณะนี้มีรายได้เพิ่มจากกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ อาทิ การให้เช่าที่ดินแปลงศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติม ที่จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อีกทั้ง แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขณะนี้มีเอกชนสนใจลงทุน 3-4 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่าหากเปิดให้บริการจะช่วยลดระยะเวลากระบวนการส่งออก และนำเข้าสินค้าทางอากาศเหลือเพียง 3 ชั่วโมง