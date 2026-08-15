PRINC โชว์แกร่ง Q2/69 ดันกำไรพุ่งเกือบ 100% ลุยขยายธุรกิจสุขภาพครึ่งปีหลัง

พริ้นซิเพิล แคปิตอล โชว์ฟอร์มแกร่งสวนกระแสเศรษฐกิจ Q2/69 กวาดรายได้โต 11% ดันกำไรจากการดำเนินงานพุ่งกว่า 93% เดินหน้ารุกขยายเครือข่ายโรงพยาบาลและศูนย์รักษาโรคซับซ้อนทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC Group ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ เปิดผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2569 และงวดครึ่งปีแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 โชว์ศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ป่วยและการบริหารจัดการเครือข่ายโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยความท้าทายทางเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และภาวะตึงเครียดบริเวณชายแดนก็ตาม
นายธาริน เอี่ยมเพชราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) เปิดเผยว่า “ในไตรมาสที่ 2/2569 PRINC Group มีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เท่ากับ 1,558.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 154.8 ล้านบาท หรือเติบโต 11.03% (YoY) ส่งผลให้รายได้ทางการแพทย์ครึ่งปีแรกแตะ 3,101.7 ล้านบาท เติบโต 8.22% (YoY) ขณะที่กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากการดำเนินงานหลักใน Q2/2569 ทำได้ 106.7 ล้านบาท เติบโตขึ้น 93.39% (YoY) และ EBITDA ครึ่งปีแรกโตแตะ 232.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.82% (YoY)
โดยปัจจัยหลักที่หนุน EBITDA เติบโตเกือบ 100% ในไตรมาสนี้ มาจากการเติบโตของรายได้ในเครือข่ายควบคู่กับการบริหารจัดการต้นทุนทางตรงและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างเข้มงวด ตลอดจนการดึง Synergy และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ระหว่างโรงพยาบาลในเครือมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้จะมีความท้าทายจากต้นทุนและปัจจัยเศรษฐกิจภายนอก”
นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) กล่าวเสริมอีกว่า “การเติบโตในไตรมาสนี้เกิดจากการรับรู้รายได้ของการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าซื้อกิจการ รพ.ธนกาญจน์ (PKAN) จ.กาญจนบุรี, รพ.ป.แพทย์ 1 (PPAT) และ รพ.ป.แพทย์ 2 (PKRT) จ.นครราชสีมา รวมถึงการเปิดให้บริการ โรงพยาบาลพิษณุเวช กำแพงเพชร (PKPP) ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบัน PRINC Group มีโรงพยาบาลเปิดดำเนินการแล้ว 19 แห่ง ใน 15 จังหวัด
ทั้งนี้ การเปิด รพ.พิษณุเวช กำแพงเพชร และการขยายธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและสถานดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง (Nursing Home) 'บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์' สาขาที่ 2 เมืองทองธานี เป็นไปตามยุทธศาสตร์การสร้าง Health Ecosystem ที่ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลจนถึงการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและเติมเต็มความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนอย่างครบวงจร”
ด้าน นายฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง 2569 ว่า “บริษัทเตรียมเปิดให้บริการอาคารใหม่ของ รพ.พิษณุเวช พิจิตร (PPCH) ในเดือนตุลาคมนี้ และเตรียมเปิด ศูนย์รักษามะเร็งแบบเต็มรูปแบบ รวมถึงบริการฉายแสงรังสีรักษา ณ รพ.พิษณุเวช ในเดือนมกราคม 2570
เรามุ่งยกระดับศักยภาพทางการแพทย์สู่ศูนย์กลางการรักษาโรคซับซ้อนในภูมิภาค โดยเฉพาะการขยายศูนย์รักษามะเร็งแบบครบวงจร ควบคู่ไปกับการเร่งทำตลาดเชิงรุกเพื่อขยายฐานผู้ป่วยต่างชาติและกลุ่มชายแดน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว”
PRINC Group ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ปณิธาน องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม ควบคู่ไปกับการส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุ้มค่า เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.princgroup.com หรือ สายด่วนโทร 1208