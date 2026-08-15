DITP เปิด DEmark Concept Store ดันงานออกแบบไทยสู่ตลาดจริง เปลี่ยนรางวัลเป็นโอกาสสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เปิด DEmark Concept Store ภายใต้แนวคิด “Unveil the Future of Thai Design” เปลี่ยนผลงานรางวัลด้านการออกแบบให้เข้าถึงตลาดและผู้บริโภค ต่อยอดผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จากความภาคภูมิใจสู่ความสำเร็จเชิงพาณิชย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมยกระดับงานออกแบบไทยสู่ตลาดสากล ระหว่างวันที่ 11–20 สิงหาคม 2569 ณ Creative Space ชั้น 3 Siam Discovery
โดยในปีนี้ มีผลงานได้รับรางวัล Design Excellence Award (DEmark) จัดแสดงภายในงาน จำนวน 61 ผลงาน จาก 8 สาขารางวัล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ต้องการต่อยอดผลงานในเชิงพาณิชย์ และผลงานมาจัดแสดง และจัดจำหน่ายใน DEmark Concept Store เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสเรื่องราว แนวคิด และคุณค่าของงานออกแบบไทย พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากนักออกแบบไทย
นายสุรินทร สุนทรสนาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า " รางวัล DEmark สะท้อนถึงงานออกแบบที่ดีสามารถสร้างคุณค่า สร้างโอกาสทางธุรกิจ และแข่งขันได้ในตลาดโลก DITP จึงเปรียบเสมือนพาหนะที่พร้อมจะเพื่อผลักดันให้ผลงานสร้างสรรค์ของไทยเติบโตเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ"
การเปิดพื้นที่ให้ผลงานที่ได้รับรางวัลได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง จะช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับข้อมูลจากตลาดจริง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และต่อยอดสู่การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
DEmark Concept Store จึงเป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า ถือเป็นพื้นที่เชื่อมโยง นักออกแบบ ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และผู้บริโภค พร้อมถ่ายทอดเบื้องหลังการพัฒนาผลงาน ตั้งแต่แรงบันดาลใจ แนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานและจาหน่ายได้จริง สะท้อนให้เห็นว่า งานออกแบบไม่ได้สร้างเพียงความงาม แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนธุรกิจได้
ทั้งนี้ DEmark Concept Store ยังเป็นอีกกลไกในการต่อยอดรางวัลสู่การสร้างรายได้ เพิ่มการมองเห็นให้กับแบรนด์ ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย อันจะนาไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนอุคสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายในงานผู้เข้าชมจะได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบไทยทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการใช้งาน พร้อมเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลงานตั้งแต่แนวคิดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันในตลาดได้จริง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสศักยภาพของงานออกแบบ และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ไทย พร้อมสนับสนุนนักออกแบบไทยผ่านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในงาน DEmark Concept Store ระหว่างวันที่ 11–20 สิงหาคม 2569 ณ Creative Space ชั้น 3 Siam Discovery แล้วร่วมค้นพบอนาคตของงานออกแบบไทยไปพร้อมกัน