ปตท. จับมือ ทอท. รวมพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับผลการดำเนินงานและส่งต่อคุณค่าเชิงบวกให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน
การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจาก “โครงการคู่ความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจ” ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น 4 ด้านสำคัญ ได้แก่
1. พลังงานสะอาดและการลดก๊าซเรือนกระจก: มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร: ยกระดับขีดความสามารถของคนในองค์กรให้พร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ
3. มาตรฐานความปลอดภัยและบริหารภาวะฉุกเฉิน: สร้างความมั่นใจในระดับสากลด้านความปลอดภัยและการรับมือวิกฤต
4. เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI: ประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
โดยหนึ่งในประเด็นไฮไลต์ที่น่าจับตามอง คือ การบริหารจัดการน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการตอบสนองนโยบายลดก๊าซเรือนกระจก และผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” อย่างจริงจัง
ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และ ทอท. ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถการดำเนินงานของทั้งสององค์กรแล้ว ยังตอกย้ำบทบาทของรัฐวิสาหกิจไทยในการเป็นกำลังสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมโครงการและการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ปตท. และ นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทอท. เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมี นางสุชีลา สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารและพัฒนาการปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ ปตท. และ นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ ทอท. ร่วมเป็นสักขีพยาน