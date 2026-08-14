EGCO ครึ่งปีแรกกำไร1.5 พันล. ลดฮวบ73% เน้นวินัยการเงินมีกระแสเงินสด 3.1 หมื่นล.

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เผยผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2569 สร้างรายได้รวม 19,179 ล้านบาท ลดลง 14%เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้ 22,198ล้านบาทและมีกำไรสุทธิ 1,538 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,734 ล้านบาท ลดลง73% โดยในไตรมาส 2/2569 มีรายได้แตะระดับ 9,670 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเติบโตขึ้นเป็น 1,625 ล้านบาท ย้ำเงินสดในมือแน่นกว่า 31,811 ล้านบาท เดินหน้ากลยุทธ์ Asset Recycling ควบคู่การรักษาความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
นายธวัชชัย สำราญวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)หรือ EGCO กล่าวว่า ท่ามกลางความผันผวนของปัจจัยภายนอกและภูมิรัฐศาสตร์โลก จุดแข็งสำคัญของเรามาจากการบริหารพอร์ตโฟลิโอแบบ Diversification ที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ทั้งในมิติของประเทศที่ลงทุน เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เทคโนโลยี และธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง
สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือน ปี 2569 EGCOรับรู้รายได้รวม 19,179 ล้านบาท ในขณะที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 1,016 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,538 ล้านบาท โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 4 ประการ ได้แก่ การบริหารต้นทุนของกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP ในไทย อย่างมีประสิทธิภาพ ปริมาณน้ำเอื้ออำนวย ดันผลประกอบการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาว การขยายตัวตามอุปสงค์ Data Center & AI ในสหรัฐอเมริกา กระแสเงินสดสม่ำเสมอจากสัญญาเช่า
ด้านฐานะการเงิน EGCO สามารถรักษาระดับการเติบโตและสร้างกระแสเงินสด ที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีสินทรัพย์รวม จำนวน 224,391 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 101,381 ล้านบาท ขณะที่ยังคงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,811 ล้านบาท ซึ่งรองรับความยืดหยุ่นทางการเงินและโอกาสการลงทุนในอนาคต
นายธวัชชัย กล่าวว่า แม้สภาวะการแข่งขันในการเข้าลงทุนจะยังอยู่ในระดับสูง EGCO ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการลงทุนอย่างมีวินัยและคัดเลือกเฉพาะสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท เราเชื่อว่าการรักษาความเข้มงวดในการพิจารณาการลงทุน ควบคู่กับการบริหารพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก ผ่านแนวทาง Asset Recycling หรือการหมุนเวียนสินทรัพย์เชิง กลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมความพร้อมของเงินทุนและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
ปัจจุบัน (ณ 14 สิงหาคม 2569) EGCO Group มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวม 6,945 เมกะวัตต์ (รวมโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) โดยมีกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,647 เมกะวัตต์ (คิดเป็น 24% ของกำลังผลิตทั้งหมด) ทั้งจากชีวมวล พลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่