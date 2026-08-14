การบินไทยจัด“THAI MARKET PLACE 2026” ร่วมช้อปบัตรโดยสาร–แพ็กเกจเดินทาง ท่องเที่ยวครบวง

การบินไทยจัดงาน “THAI MARKET PLACE 2026” รวมดีลท่องเที่ยวครบวงจร ช้อปบัตรโดยสาร–แพ็กเกจ–บริการเดินทางในงานเดียว
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “THAI MARKET PLACE 2026” ภายใต้แนวคิด “One Stop Travel Marketplace” รวมข้อเสนอด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวแบบครบวงจรไว้ในที่เดียว เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเลือกซื้อบัตรโดยสารการบินไทยทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ แพ็กเกจท่องเที่ยว บริการด้านการเดินทาง ตลอดจนข้อเสนอพิเศษจากตัวแทนจำหน่าย (Travel Agents) พร้อมสิทธิประโยชน์และสินค้าพิเศษจากการบินไทย ระหว่างวันที่ 14–16 สิงหาคม 2569 ณ Event Hall ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม
งาน THAI MARKET PLACE 2026 มีผู้แทนบริษัทฯ ตัวแทนหน่วยงานพันธมิตร และองค์กรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าร่วมกว่า 10 แห่ง เพื่อร่วมกันนำเสนอสินค้า บริการ และข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบโจทย์นักเดินทางที่กำลังวางแผนทริปทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้สามารถเลือกสรรทุกเรื่องของการเดินทางได้ครบจบในงานเดียว
ไฮไลท์ของงาน ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อบัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศของการบินไทยในราคาพิเศษ อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ–อัมสเตอร์ดัม รวมถึง เส้นทางกรุงเทพฯ–ดานัง ซึ่งเตรียมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus (ROP) และสินค้าพิเศษจาก THAI Shop มาร่วมจำหน่ายภายในงานอีกด้วย
สามารถเข้าชมงาน “THAI MARKET PLACE 2026” และเลือกซื้อบัตรโดยสารราคาพิเศษ พร้อมข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวได้ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ Event Hall ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม