“รมช.คมนาคม” เร่งทล.-ทช.แก้ปัญหาดินสไลด์-ไหล่ทางทรุด บนทางหลวง 108 ในพื้นที่แม่สะเรียง

“ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน สั่งทล.-ทช.เร่งแก้ปัญหาดินโคลนถล่ม บนทางหลวง 108 พร้อมหามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน
วันที่ 14 ส.ค. 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเส้นทางหลวงหมายเลข 108 แยกพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ทางหลวงหมายเลข 1194 ซึ่งเป็นเส้นทางตัดผ่านทิวเขาสูงชันและป่าไม้ ทำให้เมื่อมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง มักจะประสบปัญหาดินสไลด์ โคลนถล่ม และต้นไม้ล้มทับเส้นทางในหลายจุด พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อเร่งปรับปรุง พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทาง
โดยทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ที่ กม.157+575 - กม.157+605 พบว่า ลาดคันทางทรุดตัวเป็นบริเวณกว้างและกำแพงคอนกรีตเสียหาย ได้ดำเนินการตักดินเพื่อเปิดทางและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย และอยู่ระหว่างจัดทำแผนการปรับปรุงซ่อมแซม คาดใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท
และที่ กม.204+850 - กม.204+900 สภาพดินพังทลายลงมาปิดผิวทางจราจร ลาดคันทางเกิดการทรุดตัวเป็นบริเวณกว้าง ปัจจุบันเปิดการจราจรได้แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแผนของบประมาณการก่อสร้างวางโครงสร้างใหม่ ทำระบบระบายน้ำ และซ่อมแซมผิวทาง ประมาณ 25 ล้านบาท
นายภัทรพงศ์ ยังได้ติดตามแผนการปรับปรุงแยกทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่ริด - ห้วยงู บริเวณแยกพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง กม.191+350 มีแผนปรับปรุงให้เป็นทางแยกขนาดใหญ่ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ควบคุมการจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนของบประมาณ วงเงิน 25 – 50 ล้านบาท
สำหรับทางหลวงหมายเลข 1194 ตอนแม่สะเรียง - แม่สามแลบ กม.23+650 - กม.23 +700 กม.26+800 - กม.26+860 และ กม.33+800 - กม.33+900 อยู่ระหว่างจัดทำแผนของประมาณรวมประมาณ 24 ล้านบาท และทางหลวงหมายเลข 1285 ตอนทุ่งมะส้าน - ห้วยผึ้ง กม.5+300 - กม.5+700 อยู่ระหว่างของบประมาณเร่งด่วน 1.5 ล้านบาท
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องพิจารณาทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง จึงต้องรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ หินร่วง และน้ำป่าพัดโคลนลงมาปิดทับผิวจราจรในหลายช่วงของทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งสภาพเส้นทางปัจจุบันสามารถเปิดการจราจรแบบสลับเลนหรือสัญจรได้ด้วยความระมัดระวังเป็นช่วงๆ
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท บูรณาการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ ประเมินผลกระทบต่อเส้นทาง และดำเนินการแก้ไขตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดการสัญจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้โดยเร็วเมื่อเกิดเหตุ ควบคู่กับการพิจารณามาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในระยะต่อไป พร้อมกำชับการบริหารจัดการจราจรและเข้มงวดรถบรรทุกขนาดใหญ่ในการใช้เส้นทางโดยเฉพาะเมื่อผ่านจุดเสี่ยงทุกจุดและเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ให้ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและกรวยยางจราจร ในจุดที่ไหล่ทางทรุดตัวหรือเสี่ยงสไลด์ซ้ำ