เกษรวิลเลจ ทุ่มงบ 80 ล้านบาท ปั้นแลนด์มาร์กกิน-ดื่ม และสังสรรค์ แห่งใหม่ของราชประสงค์

เกษรวิลเลจ (Gaysorn Village) Placemaking Destination ใจกลางกรุงเทพฯ เดินหน้าลงทุนกว่า 80 ล้านบาท รีแบรนด์โครงการ The Cook ฟู้ดคอร์ทระดับตำนานที่อยู่คู่ย่านราชประสงค์มายาวนานกว่า 20 ปี สู่ ORK-ROS Foodyard (ออกรส ฟู้ดยาร์ด) บนชั้น 4 อาคารเกษรอัมรินทร์ จุดหมายแห่งใหม่ของการกิน ดื่ม และการใช้ชีวิต ภายใต้แนวคิด "Live A Flavourful Life : ออกรสออกชาติ ที่ ORK-ROS Foodyard" พร้อมรวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 600 เมนู และปรับปรุงพื้นที่ใหม่ให้ตอบโจทย์ประสบการณ์กินดื่มของคนเมืองตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
โครงการ The Cook นับเป็นครัวประจำย่านราชประสงค์ที่อยู่คู่คนทำงาน นักท่องเที่ยว และผู้คนในพื้นที่มายาวนานกว่า 20 ปี ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับประสบการณ์ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารมากขึ้น โดยมองหาพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการพบปะสังสรรค์ การใช้เวลาร่วมกัน และการเชื่อมโยงกับคอมมูนิตี้ การปรับโฉมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการรีโนเวตพื้นที่ แต่เป็นการยกระดับ The Cook สู่ ORK-ROS Foodyard จุดหมายแห่งใหม่ที่ผสานร้านอาหาร ประสบการณ์ และไลฟ์สไตล์ไว้ในพื้นที่เดียว
ชาญ ศรีวิกรม์ ประธานบริหาร เกษร พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทในเครือเกษร กรุ๊ป กล่าวว่า “The Cook เป็นพื้นที่ที่อยู่คู่ย่านราชประสงค์และสร้างความผูกพันกับผู้คนมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาสให้กับร้านอาหารหลากหลายแบรนด์จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคไทยและต่างชาติ การพัฒนา ORK-ROS Foodyard จึงไม่ใช่เพียงการปรับปรุงพื้นที่ แต่เป็นการต่อยอดคุณค่าของสถานที่ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้กลยุทธ์ Placemaking ที่เชื่อมโยงผู้คน ร้านค้า อาหาร และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน”
บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ORK-ROS Foodyard ได้รับการออกแบบโดยต่อยอดเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรม Postmodern ของอาคารเกษรอัมรินทร์ที่อยู่คู่กับชาวราชประสงค์มาตั้งแต่อาคารเปิดให้บริการ ผ่านการตีความลวดลายดอกพิกุลบน Skylight อันเป็นเอกลักษณ์ของอาคาร สู่ดีไซน์ร่วมสมัยที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของสถานที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบัน พร้อมพื้นที่นั่งรองรับลูกค้าได้มากกว่า 1,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่รับประทานอาหาร การพบปะสังสรรค์ ไปจนถึงการใช้เวลาพักผ่อนตลอดทั้งวัน
ORK-ROS Foodyard รวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบกว่า 600 เมนู ผ่านการคัดสรรร้านอาหารทั้งร้านระดับตำนานและแบรนด์รุ่นใหม่ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับประสบการณ์ของผู้มาเยือน อาทิ Do Nua (ดูนัว), อองตอง, ชามคุณพี่, คนชงคนปรุง, ขวัญใจ by โรงกลั่นเนื้อ, Ronin Pizza (โรนิน พิซซ่า) และ AHJO (อาโจ) พร้อมร้านใหม่ที่เตรียมเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้ รวมถึง “Pikul Bar” (พิกุลบาร์) บาร์เครื่องดื่มที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกพิกุล ให้บริการตั้งแต่ชา กาแฟ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงเครื่องดื่มสำหรับการสังสรรค์ในช่วงเย็น เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้ตลอดทั้งวัน
เพื่อตอบรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนทำงานและผู้มาเยือนในย่านราชประสงค์ ORK-ROS Foodyard จึงออกแบบการให้บริการแบบ All-day Experience เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 24.00 น. รองรับทั้งมื้อกลางวันของคนทำงานในย่านราชประสงค์ และช่วงเวลาหลังเลิกงานที่ต้องการพักผ่อนและสังสรรค์ โดยหลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พื้นที่จะเติมเต็มด้วยกิจกรรม ดนตรี และความบันเทิง เพื่อสร้างบรรยากาศที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลาของวัน
นอกจากนี้เกษรวิลเลจยังจัดแคมเปญ “7 วัน 7 รส ของชีวิตคนกรุง” ในระหว่างวันที่ 17–30 สิงหาคม 2569 เตรียมพบกับเมนูเด็ดประจำวัน กิจกรรมพิเศษ และสิทธิประโยชน์จากร้านค้าที่ร่วมรายการมากมาย เพื่อเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ ออกรสออกชาติรูปแบบใหม่ ณ ORK-ROS Foodyard.