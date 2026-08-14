แหลมเจริญซีฟู้ด พลิกโฉมสร้างจุดต่าง สู้ศึกตลาดร้านอาหารไทยแข่งเดือด

MK Group เล็งเห็นศักยภาพในการเสริมพอร์ตให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นของธุรกิจร้านอาหารไทยมูลค่ากว่า 350,000–390,000 ล้านบาท เดินหน้าลุยพลิกโฉม “แหลมเจริญซีฟู้ด” เพื่อยกระดับการแข่งขัน ตอกย้ำความเป็น "ตัวจริงซีฟู้ดระยองแท้" ดึง ‘ต้นกำเนิดของแหลมเจริญซีฟู้ด’ มาสร้างจุดต่างให้กับแบรนด์
คุณธีร์ ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกเปิดรับอาหารไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเมนูซีฟู้ดต่าง ๆ เรามองว่านี่คือโอกาสสำคัญ ซึ่งเราต้องสร้างจุดแตกต่าง ตั้งแต่วัตถุดิบและรสชาติ ขณะเดียวกันตลาดร้านอาหารในวันนี้ ผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ และมอบประสบการณ์ที่แตกต่าง ซึ่งอาหารทะเลแบบแหลมเจริญซีฟู้ด ไม่เหมือนใคร ด้วยรสชาติที่ local สูตรเฉพาะตัวจากระยอง คือข้อได้เปรียบที่แตกต่าง ซึ่งเราสามารถนำจุดเด่นท้องถิ่นมาตีความให้ร่วมสมัย ให้ถูกใจผู้บริโภคในวงกว้างได้
เป้าหมายของเราคือการพารสชาติแบบระยองไปหาผู้คนทั่วประเทศหรือแม้แต่ชาวต่างชาติ ผ่านวัตถุดิบ เรื่องราว และประสบการณ์ของแหลมเจริญซีฟู้ด เพื่อให้ซีฟู้ดแบบระยองกลายเป็นรสชาติที่ทุกคนรู้จัก สร้างความภูมิใจให้ชาวระยองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้
การตั้งเป้าในการรีแบรนด์ครั้งนี้เรามองหลาย ๆ มิติ แน่นอนคือ กลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น ไม่ใช่เฉพาะครอบครัว แต่รวมไปถึง คนหนุ่มสาว ที่รักอาหารไทยร่วมสมัย ชอบทดลองเมนูใหม่ ๆ หรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่ชอบอาหารไทยสไตล์ซีฟู้ด
รวมทั้งเราคาดหวัง การสร้างความยั่งยืนให้แหลมเจริญ ด้วยการเพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ (Repeat Customer) ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของแบรนด์ในระยะยาว พร้อมต่อยอดสู่การขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศด้วย
“ครั้งนี้เราปรับกลยุทธ์ด้านเมนู ทั้งการปรับคุณภาพ การสร้างสรรค์เมนูใหม่ คัดสรรวัตถุดิบ การปรับขนาดของเมนูให้มีหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้า ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ แต่ทุกกลุ่มสามารถทานเมนูต่างๆ ได้หลากหลาย ให้มื้ออาหารครบรสมากขึ้น”
พร้อมพัฒนาเมนูซิกเนเจอร์ใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างและตอกย้ำอัตลักษณ์ของแหลมเจริญซีฟู้ด ด้วย 11 เมนูซิกเนเจอร์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ระยอง อาทิ กุ้งแม่น้ำทอดน้ำปลาระยอง, ปลากะพงสองน้ำ, หมึกแดดเดียว, ส้มตำไทยสับปะรด สูตรระยอง, แกงส้มไข่ปลาเรียวเซียว (หม้อไฟ), เนื้อปูผัดผงกะหรี่สูตรระยอง, ห่อหมกปลาอินทรี, ข้าวผัดเนื้อปูก้อน, หอยตลับผัดโหระพา, กุ้งแช่น้ำปลา และ เส้นหมี่แกงปูใบชะพลู
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ Concept Store โฉมใหม่ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดผ่านแรงบันดาลใจจากสาขาแรก ณ ปากน้ำระยอง หาดแหลมเจริญ วิถีชาวประมง และชุมชนตลาดเก่าบ้านเพ โดยนำสถาปัตยกรรมท้องถิ่น เรือประมง และ "ห้องหมักน้ำปลา" มาเป็นงานดีไซน์ร่วมสมัย ขณะที่เครื่องแบบพนักงาน สะท้อนวิถีชาวประมงพื้นบ้าน.