รถไฟฟ้าสายสีส้ม ขบวนแรกถึงไทยปลาย พ.ย. 69 เตรียมเปิดเดินรถสายตะวันออกต้นปี 71

BEM เผยรถไฟฟ้าสายสีส้ม ขบวนแรกส่งถึงไทย ปลาย พ.ย.69 พร้อมทดลองเดินรถ สายตะวันออกปลายปี 70 กำหนดเปิดให้บริการต้นปี 71 รองรับผู้โดยสารได้ถึง 1 แสนเที่ยว/วัน คาดเพิ่มเป็น 3 แสนคน/วัน เมื่อเปิดเดินรถฝั่งตะวันตก
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เปิดเผยว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก (สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - สถานีแยกร่มเกล้า) กำลังเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญ ขณะนี้รถไฟฟ้าขบวนที่ 1 ผลิตและทดสอบที่โรงงานในตุรกีเสร็จแล้ว และกำลังส่งไปทดลองวิ่งที่เยอรมันเพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ก่อนที่ส่งมาถึงประเทศไทย ส่วนขบวนที่ 2 อยู่ระหว่างการทดสอบที่ตุรกี
โดยขบวนแรก จะส่งถึงประเทศไทย ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569 สำหรับขบวนอื่นๆ อยู่ระหว่างการผลิตตามแผนงานรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงตะวันออก กำหนดเปิดทดลองใช้ปลายปี 2570 และเปิดให้บริการ ในต้นปี 2571
ส่วนสายสีส้ม ช่วงตะวันตก (สถานีบางขุนนนท์ – สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) การก่อสร้างมีความคืบหน้า 37% คาดว่าหลังเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 100,000 คน-เที่ยว/วัน และจะเพิ่มเป็น 300,000 คน-เที่ยว/วัน เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบรวมฝั่งตะวันตกในปี 2573
ส่วนการจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมีความคืบหน้า 43% (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2569)