ทรูวิชั่นส์ นาว ผนึกกำลัง Viu พา 6 ออริจินัลซีรีส์ สู่อาเซียน

จากเรื่องราวที่สร้างสรรค์โดยคนไทย สู่โอกาสใหม่บนตลาดคอนเทนต์ระดับภูมิภาค ...TrueVisions NOW แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง และผู้นำด้านคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ของไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Viu แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT ระดับภูมิภาค เปิด “TrueVisions NOW Branded Zone” พื้นที่เอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมซีรีส์ออริจินัลคุณภาพจาก TrueVisions NOW บนแพลตฟอร์ม Viu พร้อมนำร่องส่ง 6 ออริจินัลซีรีส์ จาก 24 เรื่อง สู่ผู้ชม Viu ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ TrueVisions NOW ในการต่อยอดจากการสร้างคอนเทนต์สำหรับผู้ชมไทย สู่การขยายฐานผู้ชมและสร้างโอกาสใหม่ให้ Thai IP ในตลาดต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าพาความคิดสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ และพลังการเล่าเรื่องแบบไทยไปเชื่อมโยงกับผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้น
สำหรับคอนเทนต์ชุดแรกบน “TrueVisions NOW Branded Zone” โดยจะเริ่มรับชมได้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 ประกอบด้วยซีรีส์ไทย 6 เรื่อง ได้แก่ “บ้านตัวอย่าง” นำแสดงโดย เผือก–พงศธร จงวิลาศ, คริส หอวัง และนีน–นีนารา บุญนิธิไพสิฐ, “มเหสีน้อย” นำแสดงโดย เอ็มม่า–ปาณิศา หยาง และปีเตอร์แพน–ทัศพล วิวิธวรรธน์, “ถึงคุณภรรยา…จากสามีที่รัก” นำแสดงโดย ออม–สุชาร์ มานะยิ่ง และมิว–ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์, “สายลับรถแห่” นำแสดงโดย ณิชา–ณิชามล คำอินทร์, อาจารย์โต้ง–อัจฉริยะ ศรีทา และเตเต้–สมชาย สายอุทา, “มุ่ยเฟย” นำแสดงโดย แพต–ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช และออฟโรด–กันตภณ จินดาทวีผล รวมถึง “รักษ์” นำแสดงโดย ฟิล์ม–ธนภัทร กาวิละ และบัว–นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ โดย TrueVisions NOW เตรียมเพิ่มจำนวนซีรีส์อย่างต่อเนื่อง และต่อยอดขยายคอนเทนต์สู่ตลาดต่างประเทศอื่นๆ ในอนาคต
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลาดสตรีมมิ่ง*ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 จำนวนสมาชิก Premium VOD ใน 5 ตลาดหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 19% สู่ระดับมากกว่า 61 ล้านบัญชี
ขณะที่ยอดรับชมในไตรมาส 4 เพียงไตรมาสเดียวสูงถึง 4.2 พันล้านชั่วโมง สะท้อนให้เห็นทั้งการขยายตัวของตลาด และพฤติกรรมของผู้ชมที่เปิดรับคอนเทนต์คุณภาพจากหลากหลายประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราวที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้ชมได้”
“ความร่วมมือระหว่าง TrueVisions NOW ผู้นำด้านคอนเทนต์ไทยระดับพรีเมียม และ Viu ที่มีผู้ใช้งานรายเดือน (Monthly Active Users หรือ MAUs) มากเป็นระดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ครั้งนี้สอดรับกับพฤติกรรมผู้ชมเอเชียที่เปิดรับคอนเทนต์ภาษาท้องถิ่นและเรื่องราวที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการ ขยายฐานผู้ชมคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ TrueVisions NOW จึงเดินหน้าต่อยอดบทบาทจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในประเทศไทย สู่การเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์และพลังสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เดินทางไปพบผู้ชมในตลาดใหม่ ผ่านคอนเทนต์ที่มีเอกลักษณ์ เข้าถึงอารมณ์ และมาตรฐานการผลิตระดับสากล
การเปิด “TrueVisions NOW Branded Zone” บน Viu ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางรับชม แต่เป็นก้าวสำคัญในการพา Thai Originals และ Thai IP ไปสู่ผู้ชมในวงกว้างขึ้น เราเชื่อว่าเรื่องราวที่สร้างสรรค์โดยคนไทยมีทั้งคุณภาพ อัตลักษณ์ และพลังที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยพรมแดน โดยในอนาคต TrueVisions NOW พร้อมเดินหน้าเพิ่มคอนเทนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง และขยายสู่ตลาดต่างประเทศอื่นๆ ต่อไป”
ด้าน เจนิส ลี (Janice Lee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Viu (วิว) และกรรมการผู้จัดการ PCCW Media Group กล่าวว่า “Viu เชื่อในพลังของคอนเทนต์เอเชียที่สามารถก้าวข้ามพรมแดนและเชื่อมโยงกับผู้ชมผ่านเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกที่มีร่วมกันในแต่ละตลาด เรามองเห็นศักยภาพของซีรีส์ไทยที่โดดเด่น ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพการผลิต และเสน่ห์ของการเล่าเรื่อง การร่วมงานกับ TrueVisions NOW จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้แก่คอนเทนต์บน Viu พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ได้รู้จักและสัมผัสคอนเทนต์ไทยอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น”
“การผนึกกำลังระหว่าง TrueVisions NOW และ Viu สะท้อนแนวทางความร่วมมือรูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งที่ไม่ได้มุ่งเพียงขยายจำนวนคอนเทนต์ แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกันตลอดทั้งระบบนิเวศ ตั้งแต่การพัฒนา Thai Originals การเพิ่มโอกาสให้บุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยไปจนถึงการเส้นทางให้คอนเทนต์คุณภาพสามารถเดินทางสู่สายตาผู้ชมในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่หนึ่งในศูนย์กลางการ
สร้างสรรค์คอนเทนต์พรีเมียมของภูมิภาค พร้อมเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ และเรื่องราวแบบไทยให้กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างทั้งความประทับใจ คุณค่าทางวัฒนธรรม และ โอกาสทางเศรษฐกิจในตลาดโลก”
ร่วมสัมผัสความสนุกและความภาคภูมิใจจาก Thai Originals คุณภาพพรีเมียมได้ทางแอป TrueVisions NOW สำหรับผู้ชมในประเทศไทย และติดตาม “TrueVisions NOW Branded Zone” บน Viu (วิว) ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่พร้อมเดินหน้าเพิ่มจำนวนซีรีส์ไทยอย่างต่อเนื่อง และขยายการให้บริการสู่ตลาดอื่นๆ ในอนาคต.