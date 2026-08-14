แพลนบีโตแข็งแกร่ง ครึ่งปีแรกกวาดรายได้ 5,076 ล้านบาท

แพลนบีโตแข็งแกร่ง ครึ่งปีแรก 2569 รายได้รวม 5,076 ล้านบาท กำไรสุทธิ 504 ล้านบาท เดินหน้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในCOM7 บอร์ดอนุมัติปันผลระหว่างกาล 0.0435 บาทต่อหุ้น
แม้เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2569 จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังเปราะบาง แพลนบียังคงสามารถรักษาโมเมนตัมการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างแข็งแกร่ง จากความต้องการใช้สื่อนอกบ้านที่ยังอยู่ในระดับดี การขยายตัวของธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม และการบริหารพอร์ตธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจสื่อนอกบ้าน (OOH) ยังคงตอกย้ำความแข็งแกร่งของเครือข่ายสื่อของแพลนบี จากความต้องการใช้สื่อที่เติบโตในหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลและทำเลยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับ VGI และ Hello Bangkok LED เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบโซลูชันให้กับลูกค้า และสร้างโอกาสในการเติบโตของพอร์ตสื่อในระยะยาว
ธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วมยังคงสร้างสีสันและโมเมนตัมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจกีฬาได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งสิทธิประโยชน์ฟุตบอล English Premier League (EPL) และความนิยมของ Rajadamnern World Series (RWS) ที่ช่วยต่อยอดมวยไทยผ่านคอนเทนต์และประสบการณ์ภายในสนาม เพื่อขยายฐานผู้ชมและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ควบคู่กับกิจกรรมด้านดนตรี คอนเสิร์ต และอีเวนต์ที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายและความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตธุรกิจ
พัฒนาการเชิงกลยุทธ์ในไตรมาส 2/2569
ไตรมาสนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญของแพลนบีในการขยายโอกาสการเติบโต ทั้งจากธุรกิจหลักและโอกาสใหม่ที่ต่อยอดจากจุดแข็งของบริษัท
โดยหนึ่งในก้าวสำคัญคือการเข้าลงทุนใน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เพื่อสร้างฐานความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองบริษัท และเชื่อมโยงศักยภาพของแพลนบีด้านสื่อและการเข้าถึงผู้บริโภค เข้ากับความแข็งแกร่งของ COM7 ในธุรกิจค้าปลีกเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสใหม่ในการพัฒนาสินค้า บริการ และรูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต
ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับ VGI และ Hello Bangkok LED อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายเครือข่ายสื่อในทำเลยุทธศาสตร์ผ่านการเปิดตัว “Exchange Tower Iconic Wrap” สื่อ Building Wrap ขนาดใหญ่กว่า 1,600 ตารางเมตร บริเวณแยก
อโศก–สุขุมวิท ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเชื่อมต่อสำคัญของระบบขนส่งและย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แบรนด์สามารถสร้างการมองเห็นในระดับแลนด์มาร์กและเข้าถึงผู้บริโภคในพื้นที่ที่มีทราฟฟิกสูง
นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งของเครือข่ายสื่อแพลนบียังสะท้อนผ่านการได้รับเลือกจากแบรนด์ชั้นนำให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญสำคัญ อาทิ Canva Thailand กับแคมเปญ “ใคร ๆ ก็ Can ว่ะ” ผ่านสื่อ BTS MAX และ Signature Max ในหลากหลายแลนด์มาร์กทั่วกรุงเทพฯ สะท้อนบทบาทของสื่อนอกบ้านในการเชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคผ่านครีเอทีฟคอนเทนต์และพื้นที่สื่อที่มีอิมแพกต์สูง
ฐานะการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 2/2569
บริษัทสามารถสร้าง กระแสเงินสดอิสระ 1,844 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรก สะท้อนศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
ที่แข็งแกร่ง และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับการลงทุนเพื่อการเติบโต แม้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ปรับขึ้นเป็น 1.13 เท่า จากการกู้ยืมเพื่อรองรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน COM7 บริษัทยังคงบริหารโครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องภายใต้วินัยทางการเงินอย่างเหมาะสม
โดย D/E ยังคงอยู่ภายใต้ Financial Covenant ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1.50 เท่า
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2569 ในอัตรา 0.0435 บาทต่อหุ้น รวมประมาณ 200 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) 67.9% สะท้อนความสามารถของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
มุมมองเชิงกลยุทธ์
บริษัทมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 จากความต้องการใช้สื่อ OOH ที่ยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับกิจกรรมทางการตลาดของลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล รวมถึงการเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจการตลาดแบบมีส่วนร่วม แม้บริษัทยังคงติดตามความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและกำลังซื้ออย่างใกล้ชิด แต่จะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการยกระดับพอร์ตสื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และต้นทุน ตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการบริหารการลงทุนใน COM7 อย่างมีวินัย เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว.