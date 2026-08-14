วิธิตากรุ๊ป จัดงาน Character Fest Thailand 2026 ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก

กลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ป นำโดยแบรนด์ในตำนานอย่าง ‘ขายหัวเราะ’ ผู้นำความบันเทิง และผู้ร่วมขับเคลื่อน Soft Power ของไทย ผนึกกำลังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นแลนด์มาร์ก ใจกลางเมืองประกาศยกระดับ Character Fest Thailand 2026 เทศกาล Pop Culture ระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด ‘Pop Star Party’ ดันศักยภาพอุตสาหกรรมเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก ที่รวบรวมเหล่า Creator, Character, Community และพันธมิตรจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมไว้ในที่เดียว งานแรกและงานเดียวที่เปิดโอกาสให้คาแรกเตอร์ไทย ได้เติบโตจากผลงานสร้างสรรค์ สู่การเป็นCultural IP ที่สร้างคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม พร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก ตั้งแต่วันที่ 14-17 สิงหาคม 2569 นี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
"Character Fest Thailand 2026" เวทีเดบิวต์ POP Stars คาแรกเตอร์ไทย
นางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ป กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ ที่ผ่านมา "ขายหัวเราะ" เติบโตมาพร้อมกับการสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ การ์ตูน และนักวาดไทยหลายรุ่น จึงได้เห็นพัฒนาการ ของวงการอย่างต่อเนื่อง จากวันที่คาแรกเตอร์เป็นเพียงผลงานสร้างสรรค์ บนหน้ากระดาษ มาสู่วันที่ Character IP สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ สร้างชุมชนของผู้ติดตาม และ กลายเป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ (Licensing) ทั่วโลกมีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่ม Character และ Entertainment ยังคงเป็นหนึ่งในหมวดธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงที่สุด ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีผู้สร้าง Character IP รุ่นใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากนักวาดอิสระ สตูดิโอสร้างสรรค์ ไปจนถึงครีเอเตอร์ที่สามารถต่อยอดผลงาน ของตัวเองสู่การร่วมงานกับแบรนด์ การผลิตสินค้า และการสร้างคอมมูนิตี้ของแฟนคลับ สะท้อนให้เห็นว่าคาแรกเตอร์ กำลังเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญ ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย
"วันนี้อุตสาหกรรมคาแรกเตอร์ไม่ได้แข่งขันกันที่การขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่แข่งขันกันที่ การสร้างเรื่องราว การสร้างแฟนด้อม และการทำให้คาแรกเตอร์เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน เพราะสิ่งเหล่านี้ คือรากฐานของการต่อยอด ไปสู่ธุรกิจ Licensing, Merchandise, Collaboration และประสบการณ์รูปแบบใหม่ ๆ สิ่งที่เราเห็นในหลายประเทศ คือเทศกาล Pop Culture ไม่ได้เป็นเพียงงานสำหรับแฟนคลับ แต่เป็นเวทีที่ทำให้ผู้สร้าง เจ้าของ IP แบรนด์ นักลงทุน และผู้บริโภค ได้มาพบกันเกิดการแลกเปลี่ยนไอเดีย เกิดความร่วมมือ และเปิดโอกาส ทางธุรกิจใหม่ ๆ เราเชื่อว่าประเทศไทยก็มีศักยภาพ ไม่แพ้กัน เพียงแต่ยังขาดพื้นที่กลางที่เชื่อมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน”
จากแนวคิดดังกล่าว Character Fest Thailand 2026 จึงได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากงานในปีแรก ที่ประสบความสำเร็จ อย่างท่วมท้นมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600,000 ราย ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่เด่นชัดถึงกระแสความนิยม และความสนใจของคนไทย ที่มีต่อคาแรกเตอร์ไทย สู่การเป็นเทศกาลที่สะท้อนการเติบโตของวงการคาแรกเตอร์ไทย และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ Creator, Character, Community และภาคธุรกิจ ได้มาสร้างความร่วมมือ บนระบบนิเวศเดียวกัน พร้อมคอนเซปต์ที่ทรงพลัง ผ่านธีม ‘Pop Star Party’ เปิดเวทีที่เหล่าคาแรกเตอร์ไทย มาเดบิวต์ในฐานะ POP Stars ดวงใหม่ของประเทศไทยที่มี Persona และเรื่องราวเฉพาะตัว
"การยกระดับ Character Fest Thailand ในปีนี้ จึงไม่ได้ตั้งเป้าเป็นเพียงงานที่มีคาแรกเตอร์มารวมตัวกันจำนวนมาก แต่เราอยากเห็นงานนี้เติบโตเป็นเทศกาล Pop Culture ของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่คนในวงการรอคอยในทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของวงการ Character ไทยที่กำลังก้าวจากการเป็นตลาดของนักสะสมและผู้สร้าง สู่ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงผู้พัฒนา IP แบรนด์ ภาคธุรกิจ และแฟนคลับเข้าไว้ด้วยกัน และเป็นเวทีที่ช่วยผลักดัน ให้คาแรกเตอร์ไทยก้าวไปได้ไกลกว่าการเป็นที่รู้จักในประเทศ" น.ส.พิมพ์พิชากล่าว
ฟันเฟืองสำคัญร่วมขับเคลื่อน Pop Culture ระดับประเทศ
พลังขับเคลื่อนสำคัญคือการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพันธมิตรอย่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผู้ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่ ยกระดับจากการเป็นหมุดหมายจัดงาน สู่การเป็น Creative Platform
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ 'Character' พัฒนาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างคุณค่าทั้งในมิติเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และธุรกิจ ผ่าน Licensing, Collaboration และการต่อยอดสู่ประสบการณ์รูปแบบใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้เลือกเพียงสินค้า แต่เลือกสิ่งที่สะท้อนตัวตนและ Community ที่อยากเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้ Character และ Pop Culture กลายเป็น แรงขับเคลื่อนสำคัญของ Experience Economy และ Creative Economy
ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทวิธิตากรุ๊ปในการจัด Character Fest Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมขยายพื้นที่จัดงาน ทั่วศูนย์การค้า ตอกย้ำบทบาทของเซ็นทรัลเวิลด์ในฐานะแลนด์มาร์กแห่ง Pop Culture และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการเป็น Creative Platform ที่เชื่อมโยงครีเอเตอร์ แบรนด์ แฟนคลับ และนักท่องเที่ยว ผ่านประสบการณ์ ที่สร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้ Character IP ของไทยได้เติบโต เข้าถึงผู้บริโภค และต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน Creative Economy ยกระดับ Soft Power ของไทย และผลักดันไทยสู่การเป็น Creative Destination ของภูมิภาค”
ส่องไฮไลต์ Pop Star Party ห้ามพลาด! กระทบไหล่กองทัพคาแรกเตอร์ขวัญใจมหาชน
Character Fest Thailand 2026 รวบรวมเหล่า Pop Stars คาแรกเตอร์ไทย และคาแรกเตอร์ขวัญใจมหาชน ไว้ในงานเดียว ภายใต้ธีม Pop Star Party ทุกพื้นที่ภายในงานจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเวทีแห่ง Pop Culture ที่เปิดพื้นที่ให้คาแรกเตอร์ ครีเอเตอร์ และแฟนคลับ ได้ร่วมสร้างโมเมนต์ใหม่ไปด้วยกันตลอด 4 วันเต็ม
นำโดยกองทัพคาแรกเตอร์ระดับตำนานจากบ้านขายหัวเราะ,(คาแรกเตอร์ พี่โก๋) จาก โก๋แก่ , (คาแรกเตอร์ น้องวี) จาก วีซ่า ,(คาแรกเตอร์ Watt-D) จาก PEA, (คาแรกเตอร์ แมวมอง) จากแว่นตามองเด้, (คาแรกเตอร์ สุขใจ และรักยิ้ม) จาก ททท., (คาแรกเตอร์ เจิดจ้า) จาก MEA, (คาแรกเตอร์ Lulu The Piggy) จาก ทอย-ซี-โร่-พลัส, (คาแรกเตอร์ YUU CHAN (ยูจัง)) จาก ISUZU, (คาแรกเตอร์ เอนจี้) จาก EGAT, (คาแรกเตอร์ Connect) จาก NT, (คาแรกเตอร์ Snow King (สโนว์คิงส์)) จาก มี่เสวี่ย, (คาแรกเตอร์น้องเปา) จาก CP ALL , (คาแรกเตอร์ พี่ทาโร กับน้องหมีคริสปี้) จากทาโร่, (คาแรกเตอร์ ทวิชชี่) จาก DEPA, (คาแรกเตอร์น้องตังค์โต) จากธนาคารไทยเครดิต, (คาแรกเตอร์น้องม๊วฟ) จาก AD ADDICT ร่วมด้วย คาแรกเตอร์ชื่อดังจากพันธมิตรอย่าง GMMTV อาทิ โพก้าซัง - เพิ่มพูน นอกจากนั้นยังมีโซนกิจกรรมต่างๆ ในงาน Pop Star Party ห้ามพลาด! อาทิ
Character Pop Carpet: ครั้งแรกของการเปิดพรมแดงให้เหล่า Pop Stars คาแรกเตอร์ไทยได้เฉิดฉาย เสมือนการเดบิวต์ของศิลปิน พร้อมขบวนคาแรกเตอร์ชื่อดังจากภาครัฐ เอกชน และแบรนด์ชั้นนำ IP ที่พร้อมสร้างสีสันบนพรมแดงแห่งแรกของประเทศไทย
Character Show: สเตจโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดโอกาสให้แต่ละคาแรกเตอร์ถ่ายทอด Persona และเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านการแสดงที่ออกแบบมาเพื่อเวทีนี้โดยเฉพาะ พร้อมเปิดโอกาส ให้แฟนคลับ ได้ใกล้ชิดกับคาแรกเตอร์โปรด และร่วมสร้างโมเมนต์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน
Character Collab vs Battle: ชมการโคจรมาพบกันของเหล่าคาแรกเตอร์จากต่างจักรวาล ทั้งการจับคู่
Collaboration และภารกิจสุดเซอร์ไพรส์ที่พร้อมสร้างไวรัลบนโลกโซเชียล พร้อมสะท้อนศักยภาพของ Character IP ไทยที่สามารถต่อยอดความร่วมมือระหว่างแบรนด์ องค์กร และครีเอเตอร์ สู่โอกาสทางธุรกิจใหม่
Character Market & Landmark: ช้อปสินค้า Limited Edition จากเหล่า Creator และ Character ไทย และบูทสินค้าของไอดอลมหาชนอย่าง น้องหมีเนย (Butterbear), บูทกิจกรรมจากแบรนด์ยืดเปล่า พร้อมแลนด์มาร์กและจุดถ่ายภาพสุดยิ่งใหญ่
แฟนคลับคาแรกเตอร์ห้ามพลาด ชมฟรีตลอดงาน วันที่ 14 – 17 สิงหาคม 2026 ชั้น 1 โซน Beacon, Central Court, Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า ช้อปสินค้าภายในงานจากร้านค้าที่ร่วมรายการด้วยบัตร Visa นำใบเสร็จที่สะสมภายใน วันเดียวกันพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาแลกรับของที่ระลึกที่บูท Visa (ในโซน EDEN1) ช้อปครบ 650 - 1,000 บาท รับ Vee Tote Bag, ช้อปครบ 1,001 - 1,800 บาท รับ Vee X 8ON8 Limited Edition Bag, ช้อปครบ 1,800 บาทขึ้นไป รับ Vee F1 Exclusive Blind Box และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและตารางกิจกรรมได้ที่ facebook.com/kaihuaror.