ซันคิสท์จับมือ Monster and Friends จัดโปรโมชั่นสุดคิวท์ เอาใจคนรักสุขภาพที่ Gourmet Market!

ตรียมตัวให้พร้อม! ซันคิสท์ (Sunkist) เครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ นมทางเลือกเพื่อสุขภาพยอดนิยม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพ เอาใจแฟนคลับที่ชอบความน่ารัก ส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษ Sunkist x MonsterandFriends ชวนคุณมาตุน ความอร่อยพร้อมรับของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
อร่อย ได้ประโยชน์เต็มกล่อง กับ นมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ ที่ผลิตจากถั่วพิสทาชิโอคุณภาพเยี่ยม อุดมไปด้วยวิตามินอี แคลเซียม มีใยอาหารสูง ใขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล ปราศจากแลคโตส ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่แพ้นมวัว ผู้ที่ทานมังสวิรัติ (Vegan) และผู้ที่ใส่ใจในรูปร่าง ตอบโจทย์คนรักสุขภาพแบบครบจบในกล่องเดียว มาพร้อมความอร่อยที่เลือกได้ถึง 3 รสชาติ ได้แก่ รสออริจินอล, สูตรไม่เติมน้ำตาล และ รสช็อกโกแลต โดยมีให้เลือก 2 ขนาดตามความต้องการ ได้แก่ ขนาด 180 มิลลิลิตร (แพ็ก 3 กล่อง) ไซส์กะทัดรัด พกพาสะดวก ดื่มได้ทุกที่ทุกเวลา และ ขนาด 946 มิลลิลิตร ไซส์ใหญ่จุใจ สำหรับมีติดตู้เย็นไว้ดื่มกันทั้งครอบครัว
รายละเอียดโปรโมชั่นสุดคุ้ม เพียงซื้อนมพิสทาชิโอ แบรนด์ ซันคิสท์ (Sunkist) รสชาติใด หรือขนาดใดก็ได้ ครบ 599 บาท (ยอดหลังหักส่วนลด) รับฟรี! กระเป๋าลายพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Sunkist x MonsterandFriends จำนวน 1 ใบ ของแถมมีจำนวนจำกัด ที่ Gourmet Market ทุกสาขา ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 13 - 26 สิงหาคม 2569
วิธีการแลกรับกระเป๋า เพียงนำใบเสร็จที่มียอดซื้อนมพิสทาชิโอแบรนด์ ซันคิสท์ ตามเงื่อนไข ไปติดต่อที่ จุด Mini Event ยื่นใบเสร็จให้กับพนักงานขายเพื่อแลกรับกระเป๋า แวะมาดูแลสุขภาพด้วยนมพิสทาชิโอแสนอร่อย พร้อมรับกระเป๋าสุดชิคไปใช้เก๋ๆ รีบพุ่งตัวด่วน ก่อนของแถมจะหมด.