“โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป เอเชีย 2026” ยกระดับมหกรรมเกษตรสู่ Agricultural Business Ecosystem รวมเครื่องจักรไทย-งานวิจัย-นวัตกรรม-เจรจาธุรกิจ เชื่อมโอกาสเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

“โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป เอเชีย 2026” (TOYOTA FARM EXPO ASIA 2026) ยกระดับจากงานแสดงสินค้าเกษตรสู่แพลตฟอร์มอีเวนต์ B2B2C เชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นักลงทุน และคู่ค้าทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย เครื่องจักรกลการเกษตร สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และเวที Business Matching เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันเกษตรกรยุคใหม่สู่การเป็น “Farmtrepreneurs” ตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 70,000 คน สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 250 ล้านบาท และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่า 3,500 ล้านบาท สอดรับกับการขยายไฮไลท์ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม และ Business Matchingที่เข้มข้นขึ้น พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและธุรกิจเกษตรระดับเอเชีย ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2569 ณ ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
การจัดงาน “โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป เอเชีย 2026” (TOYOTA FARM EXPO ASIA 2026) เป็นการจับมือร่วมกับ โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในฐานะ Naming Sponsor และได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญหลากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ ARDA, บริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (CLP), การยางแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน และคูโบต้า ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชัน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร สะท้อนถึงความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคการเงิน ในการร่วมสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งทุน ตลาด และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจเกษตร พร้อมร่วมผลักดันศักยภาพของภาคเกษตรไทยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล
นายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด กล่าวว่า “ฟาร์มเอ็กซ์โป เกิดขึ้นจากเป้าหมายร่วมกันของคนในแวดวงที่ต้องการเห็นเกษตรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจากความสำเร็จในการจัดงาน 2 ปีที่ผ่าน ในปีนี้ ฟาร์มเอ็กซ์โป จึงผลักดันแนวคิดสู่การสร้าง “แพลตฟอร์มอีเวนต์ B2B2C” ที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่จัดแสดงสินค้า แต่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ นักพัฒนา นักลงทุนและผู้บริโภค โดยนำความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และโอกาสทางธุรกิจมารวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้ก้าวสู่การเป็น “Farmtrepreneurs” ผู้ประกอบการเกษตรที่เติบโตทั้งในฝันและในธุรกิจจริง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความรู้ เทคโนโลยี และทักษะด้านธุรกิจควบคู่กัน”
จากความสำเร็จของการจัดงานในปี 2568 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน และในตลอดระยะเวลาการจัดงาน 4 วัน มีมูลค่าการซื้อขายภายในงานรวมกว่า 200 ล้านบาท และสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 3,000 ล้านบาท
สำหรับปี 2569 นี้ มหกรรมการเกษตรในร่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป เอเชีย 2026” (TOYOTA FARM EXPO ASIA 2026) ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเกษตรระดับเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยให้เติบโตสู่ระดับสากลที่รวบรวมทั้งความรู้ นวัตกรรม และแรงบันดาลใจไว้ในที่เดียว โดยตั้งเป้ามีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 70,000 คน สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 250 ล้านบาท และต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจ มากกว่า 3,500 ล้านบาท
“โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป เอเชีย 2026” (TOYOTA FARM EXPO ASIA 2026) มีการจัดแสดงสินค้าและบริการจากภาคเกษตรมาจัดแสดงถึง 20 โซน กับผู้แสดงสินค้าเกษตรกว่า 500 บูธ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ดังนี้
1. FTI Thai MACH EXPO เครื่องจักรไทย พลังไทย ขับเคลื่อนเกษตรไทยสู่เวทีโลก “รวมพลังเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ” ซึ่งออกแบบ-ผลิตโดยคนไทย และพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทยอย่างแท้จริง สะท้อนศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยในการก้าวสู่ตลาดระดับสากล
2. International Forum by ARDA จากงานวิจัยสู่การใช้จริง สร้างโอกาสใหม่ให้เกษตรไทย “เวทีงานวิจัยไทย เชื่อมองค์ความรู้เกษตรโลก” จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้งานจริง และยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรไทย
ให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน
3. ของดีจากท้องถิ่น ต่อยอดด้วยองค์ความรู้ ม.เกษตร พบกับผลิตภัณฑ์เด่นจาก ไร่สุวรรณ ภูพานเฮ และเนื้อโคขุนโพนยางคำ ที่สะท้อนการนำความรู้ทางการเกษตร งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาต่อยอดวัตถุดิบคุณภาพจากท้องถิ่น ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตไทย
4. การปลูกข้าวญี่ปุ่นในเมืองไทย โอกาสใหม่ของเกษตรมูลค่าสูง
5. ดินดี ชีวิตดี เกษตรไทยยั่งยืน พบกับ “วิหารแห่งดิน” พื้นที่เรียนรู้เรื่องดินที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เข้าใจง่าย สนุก และนำไปใช้ได้จริง พร้อมเปิดประสบการณ์ “ดินพลังแรด” จากการจัดการมูลสัตว์ในพื้นที่ปิดเขาเขียว สู่แนวคิดการพัฒนาดินและทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์
6. AGTX หรือ Agri Trade Exchange พื้นที่เจรจาธุรกิจเกษตร เชื่อมผู้ผลิตไทยสู่ผู้ซื้อทั่วโลก เวทีเชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ประกอบการไทย เข้ากับผู้ซื้อรายใหญ่ ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า และคู่ค้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้พบปะ พูดคุย และมองหาโอกาสทางการค้าร่วมกันโดยตรง
7. สมาคมกาแฟ ครั้งแรกของเวทีแข่งขันคั่วกาแฟในงาน ฟาร์มเอ็กซ์โป เปิดประสบการณ์โลกของกาแฟ ตั้งแต่เมล็ดดิบสู่กลิ่นและรสชาติ ผ่านการแข่งขันคั่วกาแฟที่รวบรวมนักคั่ว ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และคนรักกาแฟ มาร่วมแสดงฝีมือและยกระดับวงการกาแฟไทย
8. การประชุม Senator ASSEAN เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้นำและเครือข่ายธุรกิจในอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในระดับภูมิภาค
9. สุราชุมชน เปิดเสน่ห์สุราชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ถ่ายทอดเรื่องราวของวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละชุมชน สะท้อนโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน มีมูลค่า และสามารถแข่งขันในตลาดได้
10. Product Champion แห่ง Future Food ดันไข่ผำไทยสู่ตลาดโปรตีนโลก นำเสนอคุณค่าของ ไข่ผำไทย พืชน้ำพื้นถิ่นที่อุดมด้วยสารอาหาร และมีศักยภาพต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารแห่งอนาคต ภายใต้การส่งเสริมของ สมาคมไข่ผำไทย
11. ตลาด ORGANIC พื้นที่รวมสินค้าออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผู้ผลิตตัวจริง เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้า
ที่สด สะอาด ปลอดภัย มั่นใจจากต้นทาง จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค
12. เกษตรลาออกมาทำเกษตร ถ่ายทอดเรื่องราวจริงจากผู้ที่ตัดสินใจออกจากงานประจำมาสร้างอาชีพด้านการเกษตร ทั้งแรงบันดาลใจ ความท้าทาย บทเรียน และแนวทางการวางแผน เพื่อให้คนที่กำลังมองหาเส้นทางใหม่ได้เห็นภาพอย่างรอบด้าน
13. Fruit Day Exotic อาณาจักรผลไม้นานาชนิด 4 วัน 1000 กว่าอย่าง สดใหม่ในราคายุติธรรม ส่งตรงจากเกษตรกรไทย อีก
ทั้งตู้คีบทุเรียนใหญ่ที่สุดในโลก
เตรียมสัมผัสงานเกษตรแนวใหม่เพื่อผู้บริโภคครั้งแรกของประเทศไทย ที่รวมทั้งความรู้ นวัตกรรม และแรงบันดาลใจไว้ในที่เดียว “โตโยต้า ฟาร์มเอ็กซ์โป เอเชีย 2026” (TOYOTA FARM EXPO ASIA 2026) ในระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2569 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FarmExpothailand, LINE OA: @farmexpo หรือ www.farmexpo.co.th