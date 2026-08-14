การบินไทย จับมือ ไวทัลไลฟ์-รพ.บำรุงราษฎร์ ยกระดับความรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน In-flight Entertainment บนเครื่องบิน

การบินไทยจับมือไวทัลไลฟ์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยกระดับ In-flight Entertainment สู่ประสบการณ์การเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพ และส่งต่อองค์ความรู้ที่ผู้โดยสารนำไปใช้ได้จริงตลอดการเดินทาง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนารายการสาระบันเทิงบนเครื่องบิน (In-flight Entertainment) รูปแบบใหม่ ที่ผสานเรื่องราวของการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับประสบการณ์บนเที่ยวบินสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ และสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านมุมมองที่แตกต่าง โดยนายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด การบินไทย และผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์ ร่วมลงนาม
ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Healthy Destinations ที่นำเสนอผ่านรายการสาระบันเทิง บนเครื่องบินชุดพิเศษ เชิญชวนผู้โดยสารออกเดินทางไปค้นพบมุมมองใหม่ในประเทศไทยผ่านจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี ที่เป็นมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม แต่สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวได้ขยายออกไปสู่การสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (Wellness) โดยนำศาสตร์คลื่นเสียงบำบัด (Sound healing) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการสาระบันเทิง รวมถึงการสอดแทรกคำแนะนำด้านสุขภาพที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงระหว่างการเดินทาง และการดูแลสุขภาพระหว่างเที่ยวบิน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้โดยสารให้สามารถเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวมได้ตั้งแต่ก้าวแรกของการเดินทาง
นายวิชญ์ กิจจาทร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด บริษัท การบินไทย กล่าวว่า การบินไทยมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในทุกมิติ ความร่วมมือกับ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมรายการสาระบันเทิงบนเครื่องบิน In-flight Entertainment ให้มีความหลากหลาย ด้วยรายการคุณภาพ ที่สะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทย ควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพ เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่
ด้าน ผศ.นพ. พลกฤต ทีฆคีรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์และเอสเพอรานซ์ และ Chief Science Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเราเจ็บป่วย แต่เริ่มจากการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งในการนำองค์ความรู้ด้าน Scientific Wellness และ Preventive Healthcare ออกไปสู่ผู้คนในช่วงเวลาที่เปิดรับแรงบันดาลใจมากที่สุด นั่นคือระหว่างการเดินทาง จึงหวังว่าเนื้อหารายการนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารกลับไปพร้อมกับมุมมองใหม่ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของการบินไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ และโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ ในการต่อยอดบทบาทของ In-flight Entertainment จากพื้นที่แห่งความบันเทิง สู่แพลตฟอร์มที่ส่งมอบองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเติมคุณค่าให้กับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารจากทั่วโลก