SPRCจ่ายปันผลระหว่างกาล50สต./ลิตร

SPRC แจงครึ่งแรกปี 2569 กำไรสุทธิ 441.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.50 บาทต่อหุ้น
นายเฮอร์เบิร์ต แมทธิว เพนน์ ที่ 2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เปิดเผยผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2569 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิที่ 441.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิปรับปรุงที่ไม่รวมกำไรจากสต็อกน้ำมันอยู่ที่ 272.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการปรับปรุงผลกำไร (Bottom-Line Improvement Program – BLIP) ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 13.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนและการดำเนินงานอีกด้วย
สำหรับไตรมาส 2/2569 SPRC มีรายได้รวม 2,592.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 213.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีกำไรสุทธิปรับปรุงที่ไม่รวมการขาดทุนสต็อกน้ำมันอยู่ที่ 221.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ กำไรสุทธิปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันในไตรมาส 2/2569 ขณะที่ในไตรมาส 1/2569 มีการรับรู้กำไรจากสต็อกน้ำมัน
อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานพื้นฐานปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นของกิจการที่แข็งแกร่ง อัตราการนำน้ำมันดิบเข้ากลั่นที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ลดลง หลังจากการดำเนินการซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผน (Turnaround and Inspection - T&I) แล้วเสร็จ
“ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ กอปรกับมาตรการและนโยบายการสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานและการตอบสนองความต้องการภายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นรักษาความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด”
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของ SPRC ที่จะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น การมีวินัยทางการเงิน และงบการเงินที่แข็งแกร่ง