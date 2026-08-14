“รฟม.-ขสมก.”จับมือ MRT 4 สาย จัด Shuttle Bus รับส่งผู้โดยสารกรณีรถไฟฟ้าขัดข้อง

รฟม. จับมือ ขสมก. และ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT 4 สาย ลงนาม MOU นำรถ Shuttle Bus ขสมก. บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร รองรับเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบผู้ใช้บริการ
วันนี้ (14 สิงหาคม 2569) นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการนำรถโดยสาร Shuttle Bus ของ ขสมก. มาให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ในกรณีรถไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถให้บริการได้ในรูปแบบปกติหรือหยุดให้บริการ ณ ห้องประชุม รฟม.
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ รฟม. กล่าวว่า รฟม. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ให้ รฟม. กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครอย่างใกล้ชิด มุ่งรักษามาตรฐานการให้บริการที่ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และเชื่อมโยงการเดินทางในทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวก ประหยัด และปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชน
ปัจจุบัน รฟม. ได้กำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร 4 สาย ได้แก่ สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และสายวิวัฒน์นคร (MRT สายสีชมพู) โดยให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยความต่อเนื่องและปลอดภัยสูงสุด ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถให้บริการได้ในรูปแบบปกติหรือต้องหยุดให้บริการ
รฟม. ได้กำชับให้ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าทุกสาย เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ระบบกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วที่สุด
พร้อมกันนี้ รฟม. ขสมก. และผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้าทั้ง 3 ราย ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ จนนำไปสู่การขยายขอบข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการนำรถโดยสาร Shuttle Bus ของ ขสมก. มาให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสารตามแนวสายทางรถไฟฟ้า ในช่วงที่รถไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ทุกส่วนงานสามารถประสานงานและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. กล่าวว่า ภารกิจหลักของ ขสมก. คือการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งมอบการเดินทางที่ "สะดวก ประหยัด และปลอดภัย" ให้ประชาชน
ทั้งนี้ ขสมก. มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมรถโดยสาร Shuttle Bus เพื่อให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร ตามแนวรถไฟฟ้าทันที ในกรณีที่ระบบรถไฟฟ้าขัดข้องจนไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติ
โดย ขสมก. ได้เตรียมมาตรการในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน ทันทีที่ได้รับการประสานงานจากผู้ให้บริการรถไฟฟ้าหรือพนักงานประจำสถานี ขสมก. พร้อมเข้าให้บริการตามเส้นทางที่ได้รับแจ้งอย่างทันท่วงที เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้โดยสารทุกคน จะได้รับการดูแลและสามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์
ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่จะยึดถือเอาประโยชน์และความสะดวกสบายของประชาชนเป็นที่ตั้งสูงสุด ขสมก. พร้อมที่จะเป็นกำลังสนับสนุนที่เข้มแข็ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครือข่ายความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นับเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือและบูรณาการกันอย่างใกล้ชิด สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงาน ที่มุ่งมั่นยกระดับการให้บริการระบบขนส่งมวลชน แม้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม