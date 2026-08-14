เปิดศุกร์ 28 ส.ค.ตั้งแต่ 10.00 น. M82 วิ่งตลอดสาย “บางขุนเทียน - เอกชัย – บ้านแพ้ว” ฟรี 2 ปี

กรมทางหลวงพร้อมเปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสาย“บางขุนเทียน-เอกชัย–บ้านแพ้ว”เริ่มศุกร์ 28 ส.ค.นี้ ตั้งแต่ 10.00 น. ขึ้น-ลงได้ 4 แห่ง ยกเว้นด่านสมุทรสาคร 1 และด่านสมุทรสาคร 2 รถ 4 ล้อ จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม.รถบรรทุก /รถบัส 65 กม./ชม.เพิ่มทางเลือกลงใต้
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)เปิดเผยว่า กรมทางหลวง เตรียมเปิดทดลองให้บริการ มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติม ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ส.ค.69 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพิ่มความสะดวกการใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสาย จากต่างระดับบางขุนเทียนไปถึงจุดปลายทาง บ้านแพ้ว แก้ปัญหารถติดบนถนนพระราม 2 มุ่งสู่ภาคใต้ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ ตามที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) หรือมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียน - เอกชัย – บ้านแพ้วให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ ลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามนโยบาย Quick-Win ของกระทรวงคมนาคม
กรมทางหลวง ได้เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จนปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าในภาพรวมถึงร้อยละ 98 และมีความพร้อมที่จะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 เพิ่มเติม ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางสามารถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสาย จากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2 บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ผ่านเอกชัย ไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้ว รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) มุ่งสู่สมุทรสงคราม ไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นในภาคใต้ต่อไป
@ขึ้น-ลงได้ 4 แห่ง ยกเว้นด่านสมุทรสาคร 1 และด่านสมุทรสาคร 2 ยังไม่เปิด
โดยตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป มอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 บางขุนเทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว จะเปิดให้ใช้ทางขึ้น – ลง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 และด่านบ้านแพ้ว ส่วนด่านสมุทรสาคร 1 และด่านสมุทรสาคร 2 ยังไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยกรมทางหลวงจะเร่งรัดการก่อสร้างงานโยธาส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2569 นี้ ส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและควบคุมจราจร คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2570 ใช้เวลาประมาณ 2 ปี และมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2572
@รถ 4 ล้อ จำกัดความเร็ว 80 กม./ชม. -รถบรรทุก /รถบัส ไม่เกิน 65 กม./ชม.
ทั้งนี้ เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานของมอเตอร์เวย์ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ในช่วงนี้ กรมทางหลวงจึงจำกัดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถยนต์ และ จำกัดความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม. สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร ส่วนคนเดินเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์ รถสามล้อ และรถล้อเลื่อนทุกประเภท ไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 นี้ แต่ยังสามารถใช้ถนนพระราม 2 ด้านล่างได้ตามปกติ
สำหรับการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน - เอกชัย - บ้านแพ้ว จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และร่นระยะเวลาในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนภาคการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้
กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง