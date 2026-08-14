“กกพ.”ชี้เหลือ4คนไม่ฉุดปท.

กกพ.ชี้แจงเหลือแค่ 4 คน ยันไม่ฉุดประเทศ และไม่มีผลต่อการจัดทำแผนPDP 2026
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชี้แจงกรณีการสรรหา กกพ.ล่าช้าจนปัจจุบันเหลือแค่ 4 คนว่า การสรรหา กกพ. มีความล่าช้า 2 ปี แต่เมื่อนายเอกนัฐ พร้อมพันธุ์ รมว.พลังงาน เข้ารับตำแหน่ง ได้เร่งดำเนินการสรรหา กกพ. อย่างต่อเนื่อง แต่ความล่าช้าในอดีตไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กกพ. เพียงแต่ยังมีความสับสนเรื่องหน้าที่ของ กกพ. ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ และส่วนของการกำกับกิจการพลังงาน
ส่วนการจัดทำแผน PDP 2026 กกพ. เกี่ยวข้องเพียงเป็นผู้เสนอความเห็นและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ฉะนั้น กกพ. มีเพียง 4 คน ก็ไม่มีผลต่อการจัดทำแผน PDP 2026 ส่วนการลงทุน Smart Grid และตลาดไฟฟ้า Direct PPA กกพ. ได้ศึกษาอัตราค่าบริการที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อรอความชัดเจนในระดับนโยบาย กระทั่งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้เปิดตลาด Direct PPA ที่เคยจำกัดไว้ที่ 2,000 เมกะวัตต์ ให้เปิดกว้างแบบไม่จำกัด และไม่จำกัดผู้ซื้อไฟฟ้าเฉพาะกลุ่ม Data Center ต่อมาคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เห็นชอบหลักการ จากนั้น กกพ. จึงนำหลักการรับซื้อไฟฟ้าที่ปรับปรุงแล้ว ไปรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนกฎหมาย สรุปแล้ว Direct PPA ไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด
อีกทั้งการลงทุนของกลุ่ม Data center มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ล่าสุด ครม. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายการประกอบกิจการดาต้าเซ็นเตอร์แล้ว เพื่อพิจารณาการลงทุน Data Center เพราะเป็นกิจการที่มีผลกระทบจึงต้องพิจารณารอบคอบ สรุปแล้วการลงทุนในกิจการ Data Center จึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กกพ.
“กกพ. มีหน้าที่ด้านการกำกับกิจการพลังงาน ไม่มีส่วนใดฉุดประเทศ ในทางตรงกันข้ามกลับเกื้อหนุนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ ซึ่งพิสูจน์ได้จากการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงานระหว่างที่ กกพ. เหลืออยู่ 4 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงปัจจุบัน มียอดรวม 6,015 ใบ แยกเป็นใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามมาตรา 47 จำนวน 343 ใบ ใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 39 ใบ ใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า 136 ใบ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) จำนวน 256 ใบ ใบอนุญาตโรงงาน (รง.4) จำนวน 273 ใบ และใบอนุญาตพลังงานควบคุม (พค.2) จำนวน 4,968 ใบ” นายพูลพัฒน์ กล่าว