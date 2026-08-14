พาณิชย์ชวนช้อปโค้งสุดท้าย ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ ลดสูงสุด 60% ถึง 15 ส.ค.นี้

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนประชาชนร่วมมหกรรม “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดกิจกรรมวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ผนึกเครือข่ายร้านค้าส่ง-ค้าปลีกท้องถิ่นกว่า 130 ร้าน ครอบคลุมประมาณ 800 สาขาทั่วประเทศ นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 60% หวังช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ พร้อมกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่เศรษฐกิจฐานราก
ภายในงานรวบรวมสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร น้ำปลา ซอสปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท มาจัดโปรโมชันในราคาพิเศษ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าใกล้บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านเครือข่ายร้านค้าส่ง-ค้าปลีกท้องถิ่นที่กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชน ผ่านการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกท้องถิ่น และผู้บริโภค เพื่อให้สินค้าที่จำเป็นสามารถกระจายเข้าสู่ชุมชนในราคาที่เหมาะสม
ขณะเดียวกัน การจัดมหกรรมครั้งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และสินค้าชุมชน
ให้มีพื้นที่นำสินค้าเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ และเสริมความแข็งแกร่งให้ร้านค้าท้องถิ่นและร้านค้าโชห่วย ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก
กิจกรรมนี้ยังสนับสนุนนโยบาย “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้า โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่ากิจกรรมจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ควบคู่กับการเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบการ และกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ขณะนี้ถือเป็น ช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนมหกรรม “ไทยช่วยไทย x Local Low Cost” จะสิ้นสุดในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 60% พร้อมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและร้านค้าท้องถิ่น ผ่านเครือข่ายร้านค้าส่ง-ค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ สินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขา
ประชาชนสามารถสอบถาม รายชื่อร้านค้า สาขา และรายละเอียดสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้ผ่านช่องทางของ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02-547-5986 หรือ สายด่วน 1570