กรมทางหลวงชนบท ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ป้องกันภัยไซเบอร์

กรมทางหลวงชนบท เดินหน้าสู่องค์กรดิจิทัล ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 4 มาตรฐาน ยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ - คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสริมเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
วันที่ 14 ส.ค. 69 นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ศิริพันธุ์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และนายคุณมาศ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 4 มาตรฐาน จาก ดร.ภูรี วัฒนศัพท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ณ ห้องศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กรมทางหลวงชนบท
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในการให้บริการระบบสารสนเทศของ ทช. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีการดำเนินงานและขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐานที่สำคัญ ซึ่ง ทช. ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC จำนวน 4 มาตรฐาน ได้แก่ ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 27017 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทช. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมทั้งด้าน ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยด้านบริการคลาวด์ ซึ่งทั้ง 4 มาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
- ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ได้ขยายขอบเขตจากห้อง Data Center สู่การดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลให้การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศครอบคลุมทั้งบุคลากร กระบวนการ ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ISO/IEC 27701 ระบบบริหารจัดการข้อมูลความเป็นส่วนตัว (Privacy Information Management System: PIMS) มุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล สร้างความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้จริง
- ISO/IEC 20000 ระบบบริหารจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management System: ITSMS) ที่ครอบคลุมกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่การวางแผน ควบคุมคุณภาพ แก้ไขปัญหา ไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ISO/IEC 27017 แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับบริการคลาวด์ (Information Security Controls for Cloud Services) จะเป็นการปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับบริการคลาวด์ที่ควบคุมแนวทางการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทช. ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่บุคลากรและผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัลที่มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมสนับสนุนภารกิจสำคัญขององค์กรได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืนอีกด้วย