"พญ.เบญ บุตรวงศ์" นำทีมแพทย์ปลูกผม เชื่อมเอเชีย–จีน–ยุโรป ในงาน HMSC–FUE Global World Congress 2026

พญ.เบญ บุตรวงศ์ (Dr. Ben Butwong) แพทย์ปลูกผมชาวไทยและ President of FUE Asia ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง Organizing Chairperson ในงาน HMSC–3rd FUE Global World Congress 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–8 มิถุนายน 2569 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน
การประชุมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง FUE Asia, FUE Europe และ Chinese Hair Committee (HMSC) โดยรวบรวมแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์ผิวหนัง นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้าน Hair Restoration จากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของรูขุมขน การรักษาผมร่วง การปลูกผม เทคนิค FUE เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตลอดจนนวัตกรรมด้านสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ
พญ.เบญ บุตรวงศ์ กับบทบาท Organizing Chairperson
ความสำคัญของงานครั้งนี้ต่อวงการแพทย์ไทยไม่ได้อยู่เพียงการมีแพทย์ไทยเข้าร่วมในฐานะวิทยากร แต่คือการที่ พญ.เบญ บุตรวงศ์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Organizing Chairperson ควบคู่กับตำแหน่ง President of FUE Asia
บทบาทดังกล่าวทำให้ พญ.เบญ มีส่วนในการประสานความร่วมมือ การสร้างเครือข่าย และเชื่อมโยงองค์กรวิชาชีพจากเอเชีย ยุโรป และจีนให้สามารถทำงานร่วมกันบนเวทีเดียวกัน พร้อมเปิดพื้นที่ให้แพทย์จากแต่ละภูมิภาคแลกเปลี่ยนงานวิจัย เทคนิคการรักษา ประสบการณ์ทางคลินิก และแนวทางพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
แนวคิดสำคัญของ FUE Global คือการรวบรวมความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และมาตรฐานทางจริยธรรมจากแพทย์ปลูกผมทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาวงการ Hair Restoration ให้ก้าวไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี HMSC เป็นหนึ่งในเครือข่ายสำคัญที่เชื่อมบุคลากรทางการแพทย์จากเอเชียเข้ากับนานาชาติ
รวมผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนจากมากกว่า 40 ประเทศ
HMSC–FUE Global World Congress 2026 จัดขึ้นร่วมกับการประชุมวิชาการด้านเส้นผมแห่งประเทศจีน ครั้งที่ 9 และมหกรรมเวชศาสตร์ความงามด้านเส้นผมแห่งเขต Greater Bay Area ครั้งที่ 2
ข้อมูลสรุปจาก FUE Asia ระบุว่า งานครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,000 คน จากกว่า 40 ประเทศ พร้อมผู้เชี่ยวชาญจากจีนและต่างประเทศมากกว่า 150 คน รวมถึงผู้แสดงสินค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมมากกว่า 50 ราย
ตลอดระยะเวลา 4 วัน มีกิจกรรมทั้ง Pre-conference Workshops การประชุมวิชาการ การอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ และ Live Surgical Workshop ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา การสาธิตเทคนิค และกระบวนการผ่าตัดจริง
เนื้อหาภายในงานครอบคลุมการรักษาผมร่วง การปลูกผม การดูแลสุขภาพหนังศีรษะ เวชศาสตร์ฟื้นฟู วิทยาศาสตร์ของรูขุมขน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในการปลูกผม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเข้าร่วม อาทิ Dr. William Rassman, Dr. Christian Bisanga และ Dr. Özgür Öztan รวมถึงแพทย์จากจีน อินเดีย ไทย ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่น ๆ
ความหลากหลายของผู้เข้าร่วมทำให้งานครั้งนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเอเชีย จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง และทวีปอเมริกา พร้อมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างแพทย์ นักวิจัย และผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านเส้นผมในระดับนานาชาติ
จากแพทย์ปลูกผมไทยสู่ผู้นำเครือข่ายนานาชาติ
พญ.เบญ บุตรวงศ์ มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมปลูกผมมากกว่า 15 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้าน Advanced Hair Restoration โดยเฉพาะเทคนิค Long Hair FUE ประสบการณ์ทางคลินิกดังกล่าวได้รับการต่อยอดสู่บทบาทด้านการบริหารและการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวภายในงานคือการที่ พญ.เบญ บุตรวงศ์ ได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อโทรทัศน์ของประเทศจีน สะท้อนถึงความสนใจต่อบทบาทของแพทย์ไทยในฐานะผู้เชื่อมโยงเครือข่ายด้าน Hair Restoration ระหว่างประเทศ
การทำหน้าที่ Organizing Chairperson และ President of FUE Asia จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ พญ.เบญ บุตรวงศ์ จากแพทย์ด้านศัลยกรรมปลูกผมสู่บทบาทผู้นำองค์กรวิชาชีพ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนามาตรฐานด้าน Hair Restoration ในระดับนานาชาติ
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