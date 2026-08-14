MOVE PR ชี้ AI Search เปลี่ยนเกมประชาสัมพันธ์ จากแข่งติด Google สู่การสร้างแบรนด์ให้ “AI เลือกเป็นคำตอบ”

MOVE PR Agency จับสัญญาณพฤติกรรมการค้นหายุค AI ชี้โจทย์ใหม่ของแบรนด์ไม่หยุดแค่การทำ SEO เพื่อขึ้นหน้าแรก Google แต่ต้องเร่งสร้าง “Digital Authority” ผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลจากสื่อ Earned Media และเนื้อหาที่สะท้อนความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ Search Engine และ Generative AI เข้าใจและนำแบรนด์ไปประกอบคำตอบของผู้บริโภค
การเติบโตของ Generative AI กำลังสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ เมื่อผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนจากการพิมพ์ Keyword สั้น ๆ แล้วเปิดเว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลด้วยตัวเอง ไปสู่การตั้งคำถามที่มีรายละเอียดและให้ AI ช่วยค้นหา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ รวมถึงคัดเลือกทางเลือกที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น
MOVE PR Agency ผู้ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และ Media Relations มองว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกำลังสร้างโจทย์ใหม่ให้กับองค์กร นักการตลาด และผู้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ เพราะการแข่งขันบนโลก Search จากนี้อาจไม่ได้วัดกันเพียงว่าแบรนด์ใดสามารถทำเว็บไซต์ให้ติดอันดับต้น ๆ บน Google แต่กำลังขยายไปสู่คำถามว่า “เมื่อผู้บริโภคถาม AI เกี่ยวกับธุรกิจของเรา AI รู้จักและเข้าใจแบรนด์เรามากพอหรือยัง”
จากค้น Keyword สู่การให้ AI ช่วย “เลือก”
รูปแบบการค้นหากำลังมีความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น จากเดิมที่ผู้บริโภคอาจค้นหาเพียงคำว่า “บริษัท PR” ก่อนเปิดเว็บไซต์หลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล อาจเปลี่ยนเป็นคำถามว่า “ช่วยแนะนำบริษัท PR ในกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์จัดงานแถลงข่าวและมีเครือข่ายสื่อธุรกิจ”
ความแตกต่างสำคัญคือ ผู้ใช้งานไม่ได้ต้องการเพียงรายการเว็บไซต์ แต่คาดหวังให้ระบบ AI ช่วยรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง วิเคราะห์เงื่อนไข และนำเสนอทางเลือกที่มีความเกี่ยวข้องกับโจทย์มากที่สุด
ทิศทางดังกล่าวสะท้อนผ่านการพัฒนาบริการค้นหาของผู้ให้บริการเทคโนโลยีรายใหญ่ โดย Google เดินหน้าขยาย AI Overviews และ AI Mode ขณะที่แพลตฟอร์ม Generative AI อย่าง ChatGPT ก็มีระบบ Search ที่สามารถค้นหาและเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ภายนอกเข้ามาประกอบคำตอบ
MOVE PR ประเมินว่า เมื่อระบบค้นหาเริ่มมีบทบาทในการ “สรุปและคัดเลือกข้อมูล” มากขึ้น แบรนด์จึงต้องคิดไกลกว่าการมีเว็บไซต์หรือการติดอันดับจาก Keyword เพียงอย่างเดียว
SEO ยังสำคัญ แต่ “Digital Authority” จะเป็นอีกโจทย์ที่ต้องสร้าง
MOVE PR มองว่า SEO ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของการค้นหา และไม่ได้ถูกแทนที่ด้วย AI เนื่องจาก Search Engine และระบบ AI ยังคงต้องอาศัยข้อมูลจากเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ในการทำความเข้าใจเนื้อหา
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นคือ Digital Authority หรือความน่าเชื่อถือของแบรนด์บนระบบนิเวศดิจิทัล
ที่ผ่านมาองค์กรจำนวนมากให้ความสำคัญกับการสร้างข้อมูลบน Corporate Website ของตัวเองเป็นหลัก แต่ในบริบทของ AI Search การมีข้อมูลที่องค์กรพูดถึงตัวเองเพียงแหล่งเดียวอาจไม่เพียงพอ
แบรนด์จำเป็นต้องมี Digital Footprint จากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากสำนักข่าว บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร บทความเชิงผู้เชี่ยวชาญ Case Study ฐานข้อมูลธุรกิจ เว็บไซต์พันธมิตร ตลอดจนข้อมูลที่บุคคลภายนอกกล่าวถึงองค์กรอย่างสอดคล้องและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
เมื่อชื่อองค์กร ผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความเชี่ยวชาญถูกกล่าวถึงจากหลายแหล่งในบริบทที่สอดคล้องกัน ย่อมช่วยสร้างภาพตัวตนของแบรนด์บนโลกออนไลน์ให้ชัดเจนขึ้น
PR จากเครื่องมือสร้าง Awareness สู่การสร้าง Digital Footprint
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้บทบาทของงานประชาสัมพันธ์อาจขยายจากการสร้างการรับรู้ หรือ Awareness ไปสู่การสร้าง Digital Footprint และความน่าเชื่อถือที่สามารถค้นพบได้ในระยะยาว
ในอดีต การวัดผล PR มักให้ความสำคัญกับจำนวน Media Coverage จำนวนสื่อที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว หรือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
แต่ในยุค AI Search ข่าวประชาสัมพันธ์ บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ Earned Media สามารถมีอีกบทบาทหนึ่ง คือการสร้างข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับองค์กรให้กระจายอยู่ในแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
MOVE PR มองว่าโจทย์ของการประชาสัมพันธ์ในอนาคตจึงไม่ควรหยุดอยู่ที่คำถามว่า “ข่าวนี้ได้ลงกี่สื่อ” แต่อาจต้องพิจารณาต่อด้วยว่า “ข่าวที่เผยแพร่ออกไปช่วยสร้างความเข้าใจและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์บนโลกดิจิทัลมากน้อยเพียงใด”
4 โจทย์ที่แบรนด์ควรเตรียมพร้อมในยุค AI Search
MOVE PR ประเมินว่า องค์กรควรให้ความสำคัญกับการสร้างความพร้อมอย่างน้อย 4 ด้าน
1. ทำเว็บไซต์ให้ Search Engine และ AI เข้าใจได้
เว็บไซต์องค์กรยังคงเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลต้นทางสำคัญ จึงควรมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร บริการ ผู้บริหาร ผลงาน ความเชี่ยวชาญ และช่องทางติดต่อที่ชัดเจน รวมถึงมีโครงสร้างเว็บไซต์ที่ระบบค้นหาสามารถเข้าถึงและทำความเข้าใจได้
2. สร้าง Earned Media จากแหล่งภายนอก
แบรนด์ไม่ควรมีเฉพาะข้อมูลที่องค์กรเขียนถึงตัวเอง แต่ควรสร้างประเด็นที่มีคุณค่ามากพอให้สื่อหรือแหล่งข้อมูลภายนอกกล่าวถึง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตลาด งานวิจัย มุมมองจากผู้บริหาร หรือองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง
3. สร้าง Expert Content มากกว่าผลิต Content จำนวนมาก
เนื้อหาที่มีข้อมูลเฉพาะ มุมมองจากประสบการณ์จริง หรือข้อมูลต้นฉบับขององค์กร มีโอกาสสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาวมากกว่าเนื้อหาทั่วไปที่สามารถพบได้ในเว็บไซต์จำนวนมาก
4. ทำให้ข้อมูลของแบรนด์สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
ชื่อองค์กร ลักษณะธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ บริการ ผู้บริหาร และข้อมูลสำคัญควรมีความสอดคล้องกันทั้งบนเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ Social Media และแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อทำให้ตัวตนของแบรนด์บนโลกดิจิทัลมีความชัดเจน
จาก Media Coverage สู่ “AI Visibility”
MOVE PR มองว่าในอนาคต นักประชาสัมพันธ์และองค์กรอาจต้องเริ่มพิจารณาอีกหนึ่งมิติของการวัดผล นอกเหนือจาก Media Coverage และ Search Visibility นั่นคือ AI Visibility
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคไม่ได้ค้นหาชื่อบริษัทโดยตรง แต่ตั้งคำถามเพื่อให้ AI แนะนำสินค้า บริการ บริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม แบรนด์มีข้อมูลและความน่าเชื่อถือมากพอที่จะได้รับการนำเสนอเป็นหนึ่งในทางเลือกหรือไม่
แนวโน้มดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า SEO หรือการประชาสัมพันธ์แบบเดิมกำลังหมดความสำคัญ แต่สะท้อนว่าทั้งสองศาสตร์จะต้องทำงานเชื่อมโยงกันมากขึ้น
จาก SEO ที่ช่วยให้ผู้บริโภคค้นพบแบรนด์
สู่ PR ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือผ่านแหล่งข้อมูลภายนอก
และต่อยอดเป็น Digital Authority ที่ช่วยให้ Search Engine และ AI เข้าใจว่าแบรนด์นั้นคือใคร มีความเชี่ยวชาญเรื่องใด และเกี่ยวข้องกับคำถามของผู้บริโภคอย่างไร
MOVE PR ประเมินว่าองค์กรที่เริ่มวางโครงสร้างดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ จะมีโอกาสสร้างความได้เปรียบเมื่อการแข่งขันด้านการค้นหากำลังเคลื่อนจากการแย่งพื้นที่บนหน้า Search Result ไปสู่การแข่งขันเพื่อเข้าไปอยู่ใน “คำตอบ” ที่ผู้บริโภคได้รับจาก AI มากขึ้นในอนาคต