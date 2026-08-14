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กทพ. เปิดเพิ่มช่อง Easy Pass ด่านบางปะอิน เริ่ม 17 ส.ค.เป็นต้นไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. เปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass ทางพิเศษอุดรรัถยา ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอิน ขาเข้าช่องทางที่ 1 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 567 5679 - 80 ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ อุดรรัถยา หรือ EXAT Call Center โทร.1543 หรือติดตามทางช่องทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) และ X (เอ็กซ์) BEM Bangkok Expressway and Metro