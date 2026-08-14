SUSCO ไตรมาส 2/69 กำไร120.60 ล.โต 797% ครึ่งปีหลังรุกขยายปั๊มน้ำมัน - Non-Oil สร้าง New S-Curve

ซัสโก้ เผยผลงานไตรมาส 2/69 รายได้รวมแตะ 9,218 ล้านบาท กำไรสุทธิ 120.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 797% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ชี้แนวโน้มครึ่งปีหลังยังยังรุกการขยายปั๊มน้ำมัน - Non-Oil สร้าง New S-Curve หนุนการเติบโตในระยะยาว
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) (SUSCO) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ มีรายได้รวม 9,218 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 120.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 797% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 13.44 ล้านบาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2569 มีรายได้รวม 16,284 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 213.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 104.38 ล้านบาท
สำหรับปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง มีสาเหตุหลักจากรายได้การจำหน่ายน้ำมันที่เพิ่มขึ้น จากการปรับตัวขึ้นของราคาขายและค่าการตลาดที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น จากรายได้ค่าบริการจากกลุ่มบริษัทจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรจากบริษัทร่วม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบริหารต้นทุนการจัดจำหน่ายและต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งหลังปี 2569 บริษัทฯคงเดินหน้าขยายสถานีบริการน้ำมันบนทำเลที่มีศักยภาพ ควบคู่กับการต่อยอดธุรกิจ Non-Oil และพัฒนา SUSCO SQUARE เพื่อสร้างการเติบโตจากแหล่งรายได้ที่หลากหลาย โดยธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD และ DENZA ยังมีแนวโน้มที่ดี ขณะที่ธุรกิจให้เช่าซื้อและให้เช่ารถยนต์ มีกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาใช้บริการสม่ำเสมอ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะถือเป็น New S-Curve สำคัญ ที่จะช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว