ตลาดอุปกรณ์คลายร้อนแบบพกพาในไทยร้อนแรงขึ้น: JisuLife ก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดได้อย่างไร

จากหมวดสินค้าที่แทบยังไม่มีตัวตนเมื่อห้าปีก่อน วันนี้ตลาดมีผู้นำที่ชัดเจน สิ่งที่ทำให้ JisuLife แตกต่างจากผู้เล่นรายใหม่ที่กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ตลาด ไม่ใช่เพียงตัวผลิตภัณฑ์ แต่คือศักยภาพด้านการผลิต วิศวกรรม และบริการที่สั่งสมมานานกว่าทศวรรษ ซึ่งผู้เล่นหน้าใหม่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในเวลาอันสั้น
กรุงเทพฯ, 14 สิงหาคม 2569 - ตลอดช่วงเกือบทศวรรษที่ผ่านมา พัดลมแบบพกพายังเป็นหมวดสินค้าที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย สินค้าประเภทนี้มียอดขายจำนวนมากในราคาต่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีแบรนด์ และจำหน่ายผ่านมาร์เก็ตเพลสและร้านค้าริมทาง อัตรากำไรต่ำ ความแตกต่างระหว่างสินค้ามีน้อย และยังไม่มีผู้ผลิตรายใหญ่รายใดมองว่าเป็นธุรกิจที่ควรลงทุนพัฒนาอย่างจริงจัง
วันนี้มุมมองดังกล่าวเปลี่ยนไปแล้ว ตลาดมีแบรนด์ที่ผู้บริโภคจดจำได้ มีเซกเมนต์พรีเมียมอย่างชัดเจน และแต่ละรุ่นมีความแตกต่างมากพอที่ผู้ซื้อจะนำมาเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ
ครองตำแหน่งผู้นำอย่างต่อเนื่อง
JisuLife เป็นผู้นำตลาดพัดลมแบบพกพาระดับโลก และไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้เพียงชั่วคราว โดย Euromonitor International จัดอันดับให้ JisuLife เป็นแบรนด์พัดลมแบบพกพาอันดับ 1 ของโลกในด้านรายได้จากยอดขายทั่วโลกต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี
สำหรับประเทศไทย JisuLife ยังครองอันดับ 1 ด้านยอดขายในกลุ่มอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือบน Shopee Mall เมื่อเทียบกับทุกแบรนด์ในหมวดดังกล่าว โดยมียอดขายสูงกว่าแบรนด์อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริมระดับนานาชาติที่อยู่ในตลาดมานาน
สำหรับตลาดที่ยังมีอายุไม่มากนัก จำนวนปีที่ครองตำแหน่งผู้นำมีความหมายมากกว่าอันดับเพียงอย่างเดียว การขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในปีใดปีหนึ่งอาจเป็นผลจากวัฏจักรของผลิตภัณฑ์หรือจังหวะที่คู่แข่งพลาด แต่การรักษาตำแหน่งไว้ได้ถึง 4 ปี บ่งชี้ว่าความได้เปรียบนั้นมีรากฐานที่แข็งแกร่ง และคำถามที่น่าสนใจกว่าจึงอยู่ที่ว่า อะไรทำให้ JisuLife สามารถรักษาตำแหน่งดังกล่าวไว้ได้
ทำไม JisuLife จึงเป็นผู้นำ
ศักยภาพด้านการผลิตและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม JisuLife สั่งสมประสบการณ์ในตลาดนี้มานานกว่าทศวรรษ และตลอดช่วงเวลาดังกล่าวได้พัฒนาระบบการผลิตที่ครบวงจร โดยมีทีมซัพพลายเชนมืออาชีพสนับสนุน ความสามารถนี้มีความสำคัญต่อธุรกิจอุปกรณ์คลายร้อนแบบพกพามากกว่าที่เห็น เนื่องจากตลาดมีอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจค่อนข้างต่ำ จึงมีสินค้าไวท์เลเบลเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็หมายความว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เพียงนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน มากกว่าจะพัฒนาในเชิงวิศวกรรมด้วยตนเอง ผู้ผลิตที่ควบคุมกระบวนการผลิตของตนเองจึงสามารถพัฒนามอเตอร์ ระบบทางเดินอากาศ และการจัดการแบตเตอรี่ได้อย่างต่อเนื่องในแบบที่แบรนด์ซึ่งเพียงนำสินค้ามาติดตราของตนเองไม่สามารถทำได้
ศักยภาพด้านการวิจัยและการดูแลลูกค้า บริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ พร้อมดูแลลูกค้าตลอดทั้งเส้นทาง ไม่ได้จำกัดเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดการซื้อขาย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจซื้อไปจนถึงบริการหลังการขาย
นอกจากนี้ บริษัทยังใช้นโยบายเปลี่ยนสินค้าแทนการซ่อม ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศไทย ทำให้ความเสี่ยงในกรณีที่สินค้าเกิดข้อบกพร่องไม่ได้ตกอยู่กับผู้ซื้อ แต่กลับไปอยู่ที่ผู้ผลิต
สองปัจจัยนี้ช่วยอธิบายว่า เหตุใดแบรนด์ไวท์เลเบลและผู้เล่นรายใหม่จึงยังไม่สามารถแย่งตำแหน่งของ JisuLife ได้ แม้ตลาดนี้ดูเหมือนเปิดกว้างสำหรับผู้เล่นใหม่ การพัฒนาที่ต่อเนื่องในระยะยาว รากฐานของแบรนด์ที่มั่นคง และประสบการณ์ที่สั่งสมในอุตสาหกรรม ล้วนเป็นองค์ประกอบของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่สามารถสร้างเลียนแบบได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าผู้เล่นรายใหม่จะเข้าสู่ตลาดด้วยราคาเท่าใดก็ตาม
พอร์ตโฟลิโอที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
การตัดสินใจสำคัญประการที่สองคือการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นพอร์ตโฟลิโอ แทนที่จะพึ่งพาผลิตภัณฑ์เพียงรุ่นเดียว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ JisuLife ไล่ตั้งแต่ Life Series ไปจนถึง Pro Series และ Ultra Series โดยความแตกต่างระหว่างแต่ละระดับไม่ได้มีเพียงเรื่องดีไซน์และประสิทธิภาพ แต่แต่ละซีรีส์ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
Life Series ตอบโจทย์การคลายร้อนแบบพกพาในชีวิตประจำวันในราคาที่เข้าถึงได้ ส่วน Pro Series ซึ่งรวมถึง Handheld Fan Pro1S เน้นการทำงานที่มีเสียงรบกวนต่ำและใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง เช่น ที่โต๊ะทำงานหรือระหว่างการเดินทางไกล ขณะที่ Ultra Series อยู่ในระดับสูงสุดของพอร์ตโฟลิโอ โดยมี Handheld Fan Ultra2 เป็นรุ่นหลักซึ่งได้รับการพัฒนาสำหรับการคลายร้อนอย่างรวดเร็วและการใช้งานที่หลากหลาย
ในเชิงธุรกิจ โครงสร้างดังกล่าวช่วยลดความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาในเซกเมนต์ใดเซกเมนต์หนึ่ง แบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์เพียงรุ่นเดียวย่อมมีความเสี่ยงมากกว่า ขณะที่แบรนด์ซึ่งมีพอร์ตโฟลิโอครอบคลุมสามารถรักษาตำแหน่งพรีเมียมในตลาดระดับบน โดยไม่ต้องละทิ้งฐานยอดขายจำนวนมากที่สร้างธุรกิจขึ้นมา นอกจากนี้ยังทำให้บริษัทสามารถแข่งขันเพื่อเข้าถึงลูกค้าหลายกลุ่ม แทนที่จะพึ่งพาลูกค้ากลุ่มเดียว
ทำไมการเข้ามาของตลาดพรีเมียมจึงเป็นผลดี
หนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าตลาดได้เติบโตเต็มที่ขึ้น คือเมื่อผู้ผลิตระดับพรีเมียมที่เป็นที่ยอมรับมองว่าตลาดนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามาแข่งขัน ตลาดอุปกรณ์คลายร้อนแบบพกพาในประเทศไทยได้ก้าวผ่านจุดดังกล่าวในปีนี้ เมื่อแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับนานาชาติเริ่มเปิดตัวผลิตภัณฑ์พัดลมมือถือที่มีราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลายเท่า
สำหรับผู้เล่นเดิมในตลาด การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มักถือเป็นข่าวดี เพราะเป็นการยืนยันศักยภาพของหมวดสินค้า สร้างความสนใจในระดับที่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งไม่สามารถซื้อได้ด้วยงบการตลาดเพียงลำพัง และเปลี่ยนบทสนทนาของตลาดจากเรื่องราคาไปสู่เรื่องประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ลงทุนด้านวิศวกรรมมาแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยขยับเพดานราคาที่ผู้บริโภคพร้อมจะพิจารณาจ่ายให้สูงขึ้น
JisuLife เข้าสู่ช่วงเวลานี้ด้วยประสบการณ์ในตลาดที่สั่งสมมากว่าทศวรรษ ระบบการผลิตของตนเอง และทีมวิจัยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นที่แตกต่างจากผู้ผลิตที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์คลายร้อนแบบพกพาในฐานะผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม
สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้
มีสองประเด็นที่น่าจับตา ประเด็นแรกคือ ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพจะมีมาตรฐานการวัดที่เป็นหนึ่งเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันตัวเลขเกี่ยวกับการไหลเวียนของอากาศและแบตเตอรี่ยังวัดด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นได้ยากอย่างแท้จริง ซึ่งทำให้แบรนด์ที่ลงทุนกับประสิทธิภาพที่สามารถวัดและตรวจสอบได้เสียเปรียบ
ประเด็นที่สองคือ ตลาดระดับพรีเมียมจะขยายตัวไปไกลกว่าผู้เล่นรายเดียวหรือไม่ หากมีผู้ผลิตระดับพรีเมียมรายอื่นเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติม ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าอุปกรณ์คลายร้อนแบบพกพาได้กลายเป็นหมวดสินค้าถาวรแล้ว ไม่ใช่เพียงกระแสชั่วคราว
ไม่ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ตลาดไทยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาภายในเวลาไม่ถึง 5 ปี ด้วยการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั่วไปที่เคยแข่งขันกันในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ ให้กลายเป็นหมวดสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยแบรนด์ และสร้างผู้นำตลาดที่ความได้เปรียบตั้งอยู่บนศักยภาพที่สั่งสมมา ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นผู้ที่เข้าสู่ตลาดก่อน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท: jisulife.com/pages/about-jisulife
เกี่ยวกับ JisuLife
JisuLife ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบพกพาสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน ตั้งแต่พัดลมพกพาและพัดลมคล้องคอ ไปจนถึงดีไซน์ที่เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับรถเข็นเด็ก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการคลายร้อนส่วนบุคคลโดยเน้นการออกแบบที่กะทัดรัดและใส่ใจในรายละเอียด JisuLife ได้รับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ให้เป็นแบรนด์พัดลมพกพาอันดับ 1 ของโลกในด้านยอดขายทั่วโลกติดต่อกัน 4 ปี