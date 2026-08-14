บอร์ด รฟท.เคาะขยายรถไฟ"ไทย-จีน" สัญญา 3-3 อีก 655 วัน ปมส่งมอบพื้นที่ช้า ส่วนสถานีอยุธยาต้องจ้างออกแบบใหม่อีก 1 ปี

บอร์ด รฟท.อนุมัติขยายเวลารถไฟ ไทย-จีน สัญญา 3-3 ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง อีก 655 วันถึง19 มิ.ย. 71 เหตุมอบพื้นที่ช้า สัญญา 4-1 วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาททับซ้อนซี.พี.เตรียมชงครม.โยกงบสร้างเอง ช่วง บ้านโพ-พระแก้ว จ้างออกแบบสถานีอยุธยา-เจาะสำรวจ อีก 1 ปี ปักธงโยธาเสร็จปี 73 ทดลองเดินรถปี 74
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร -นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-3 งานโยธา สำหรับช่วงบันไดม้า -ลำตะคอง ออกไปอีก 655 วัน จากวันสิ้นสุดเดิมวันที่ 3 ก.ย. 2569 ไปสิ้นสุด วันที่ 19 มิ.ย. 2571
สาเหตุ จากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ เนื่องจากการขยับปรับแนวทางรถไฟเดิมที่อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 ช่วง มาบกะเบา-คลองขนานจิตร มีความล่าช้า โดย สัญญา 3-3 ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 21.60 กม. มี บจ.ไทย เอ็นจิเนียร์และอุตสาหกรรม เป็นผู้รับจ้าง วงเงิน 9,838 ล้านบาท การก่อสร้าง ณ เดือนก.ค. 2569 มีผลงานสะสม 60% ยังล่าช้าประมาณ 38 %
@เร่งชงครม.โยกงบ สร้างสัญญา 4-1 ช่วงทับซ้อนเอง
สำหรับความคืบหน้า สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ระยะทาง 15.21 กม. ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รฟท.ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการฯแล้ว ว่า จะดำเนินการเองเพื่อเร่งรัดและแก้ปัญหาการดำเนินโครงการ ซึ่ง ทาง ซี.พี. ไม่ขัดข้อง โดยค่าก่อสร้างช่วงนี้อยู่ที่ 22,000 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้างทางวิ่งด้านบน ประมาณ 4,336 ล้านบาท รวมอยู่ในวงเงินโครงการรถไฟไทย-จีน อยู่แล้ว ส่วนค่าฐานราก และเสา มีประมาณ 18,000 ล้านบาท (วงเงินรวมอยู่ในค่างานร่วมลงทุนของไฮสปีด 3 สนามบิน)
“เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรีเดิม ดังนั้นจะต้องนำเสนอครม. ขอตั้งงบประมาณในการดำเนินงานสัญญา 4-1 โดยนำวงเงินค่าก่อสร้างเสา ตอม่อ และฐานราก ที่อยู่ในไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบินมารวมในโครงการ รถไฟไทย-จีน สัญญา 4-1 โดยจะเป็นการปรับเพิ่มกรอบวงเงินของรถไฟไทย-จีน ในขณะเดียวกันก็เป็นการขอลดกรอบวงเงินลงทุนในส่วนของไฮสปีด 3 สนามบิน
ผู้ว่าฯรฟท.กล่าวว่า สัญญา 4-1 มีแบบเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างทบทวนแบบให้เหมาะสมและประเมินราคากลาง โดยสัญญานี้ จะประมูลก่อสร้างแบบ Design & Build มีเงื่อนไข ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง คาดว่าจะนำเสนอบอร์ดรฟท.ขออนุมัติ การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานของสัญญา 4-1 ภายในปีนี้ก่อนนำเสนอครมต่อไป เพื่อให้สามารถเริ่มก่อสร้างในปี 2570 จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี
@บ้านโพ-พระแก้ว รอออกแบบสถานีอยุธยา-เจาะสำรวจ อีก 1 ปี
ส่วนสัญญา 4-5 บ้านโพ-พระแก้ว กรอบวงเงิน 11,801.22 ล้านบาท ต้องประกวดราคาใหม่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ยืนราคา เนื่องจากมีประเด็นปรับแบบสถานีอยุธยา ลดผลกระทบด้านทัศนียภาพของแหล่งมรดกโลก ลดความสูงของโครงสร้างทางวิ่ง เดิมจะให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง และเจาะสำรวจโบราณสถานด้วย แต่ไม่สามารถทำได้ จึงต้องมีการจัดจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการออกแบบ อาคารสถานีอยุธยาพร้อม และสำรวจโบราณคดี ก่อน วงเงินค่าจ้างประมาณ 30- 40 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างร่างทีโออาร์ คาดประมูลภายในปีนี้และใช้ระยะเวลา ออกแบบและสำรวจฯ ประมาณ 1 ปี คาดประมูลก่อสร้างในปี 2571
ทั้งนี้ วางเป้าหมายก่อสร้างงานโยธาเสร็จภายในปี 2573 และทดสอบการเดินรถในปี 2574
สำหรับสัญญา 2.3 งานออกแบบ จัดหา ติดตั้งระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรมบุคลากร วงเงิน 50,633 ล้านบาท ขณะนี้ ได้ออก NTP 1 ส่วนของงานออกแบบระบบและขบวนรถไฟดำเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ ส่วน NTP 2 งานติดตั้ง จะต้องพิจารณาร่วมกับการก่อสร้างงานโยธาทั้ง 14 สัญญา เพื่อวางแผนการส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการวางรางและติดตั้งระบบไฟฟ้า, อาณัติสัญญาณ, ระบบสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสงมอบพื้นที่ในส่วนของทางระดับดินก่อน
ทั้งนี้ สัญญา 2.3 มีบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์แนชันนัล (China Railway International Co., Ltd.) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ ดีไซน์ คอร์เปอเรชัน (China Railway Design Corporation) รัฐวิสาหกิจของจีน ดำเนินงาน ลงนามเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 ระยะเวลาดำเนินงาน 64 เดือน สัญญาสิ้นสุด วันที่ 22 เม.ย. 2569 โดยอยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างเบื้องต้น 45 เดือน จะต้องมีการปรับแผนงานให้งานวางระบบ 2.3 สามารถดำเนินการและสามารถทดสอบระบบได้ในปี 2574 ตามเป้าหมาย