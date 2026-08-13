DronTech Asia 2026 ดึงบริษัทเทคโนโลยีโดรน และระบบไร้คนขับระดับโลกจัดแสดงในไทย

DronTech Asia 2026 เตรียมเปิดเวทีเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับครั้งใหญ่ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11–13 พฤศจิกายน นี้ ดึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วม พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดที่หลอมรวมโดรน เข้ากับ AI หุ่นยนต์ ระบบนำทางอัตโนมัติ และระบบสื่อสารขั้นสูง รองรับตลาดโดรนเอเชีย-แปซิฟิกที่คาดว่าจะขยายตัวจาก 22,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 สู่ 54,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2576 หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 11.1%
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมโดรนและระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV กำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญสู่การผสานเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์ ระบบนำทางอัตโนมัติ ระบบสื่อสารขั้นสูง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี่ และวัสดุขั้นสูง ส่งผลให้ในปัจจุบันได้มีหลากหลายอุตสาหกรรมนำโดรนไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ ทั้งในภาคการเกษตร การสำรวจ การทำแผนที่ การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน และการติดตามตรวจสอบภาคอุตสาหกรรม ขณะที่รัฐบาลหลายประเทศยังลงทุนในระบบไร้คนขับสำหรับการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง และการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่จะสนับสนุนการเติบโตของตลาดโดรนเอเชีย-แปซิฟิกในระยะต่อไป
โดยแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของตลาด จากข้อมูล Grand View Research ที่ระบุว่า ตลาดโดรนของเอเชีย-แปซิฟิกมีมูลค่าประมาณ 22,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 54,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2576 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 11.1% จากแรงขับเคลื่อนของการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับความต้องการระบบอากาศยานไร้คนขับจากภาครัฐและการป้องกันประเทศ
ดังนั้น บริษัท จีเอ็มแอล เอ็กซิบิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน DronTech Asia 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยภายในงานจะเป็นเวทีกลางเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้พัฒนาเทคโนโลยีกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรด้านการป้องกันประเทศ ผู้ปฏิบัติการ ผู้บูรณาการระบบ และผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์จากทั่วภูมิภาค
บริษัทเทคทั่วโลกยกขบวนเทคโนโลยี UAV จัดแสดงในไทย
สำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่เตรียมเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย T-MOTOR ผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนโดรนระดับโลก, STM ซึ่งมีเทคโนโลยีครอบคลุม UAV ทางยุทธวิธี ระบบบัญชาการและควบคุม และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึง Inertial Labs บริษัทในเครือ VIAVI Solutions ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบนำทางและการระบุตำแหน่งขั้นสูง
นอกจากนี้ ยังมี Grepow / Tattu Battery ผู้พัฒนาโซลูชันแบตเตอรี่ขั้นสูงสำหรับ UAV, CHC Navigation ซึ่งมีเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบระบุตำแหน่ง การสำรวจ การทำแผนที่ ไปจนถึงเกษตรแม่นยำ และ SDT Composites จากประเทศไทย ผู้ผลิตโครงสร้าง UAV จากคาร์บอนไฟเบอร์สมรรถนะสูง
ขณะเดียวกัน ยังมี Systronics, Thai Sky Vision, NAC Drone Industrial, Shenzhen Hobbywing Technology, Zhejiang Tianze Communication Technology, Icreativesystems, Zhuxun Intelligent Technology และ L&S Advanced Equipment เข้าร่วม ทำให้เทคโนโลยีภายในงานครอบคลุมห่วงโซ่ UAV ตั้งแต่โครงสร้างอากาศยาน ระบบขับเคลื่อน แบตเตอรี่ ระบบสื่อสาร ระบบนำทาง ไปจนถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติ
“อุตสาหกรรมโดรนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรากำลังเห็นการผสาน AI หุ่นยนต์ ระบบนำทางอัตโนมัติ และระบบสื่อสารขั้นสูงเข้าสู่ระบบไร้คนขับมากขึ้น โดยบริษัทที่เข้าร่วม DronTech Asia 2026 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้งานในครั้งนี้ เป็นพื้นที่ที่องค์ประกอบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม
โดรนมารวมตัวกัน และเป็นเวทีให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ทั่วภูมิภาค” นายมนู กล่าว
DronTech Asia ประตูเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้าน มาเรีย ลี ผู้จัดการโครงการ T-MOTOR กล่าวว่า การเข้าร่วม DronTech Asia 2026 ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทในการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดรนที่กำลังเติบโตของภูมิภาค เนื่องจากภายในงานครั้งนี้ ได้รวบรวมผู้ผลิต UAV ผู้พัฒนาเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไว้ในเวทีเดียว จึงเปิดโอกาสให้ T-MOTOR สามารถนำเสนอเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนรุ่นใหม่ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และทำความเข้าใจความต้องการของตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลง พร้อมมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม UAV ในภูมิภาคต่อไป
ขณะที่ เฮเธอร์ วิทเนอร์-เฮิร์ต ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด Inertial Labs บริษัทในเครือ VIAVI Solutions กล่าวว่า DronTech Asia 2026 เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของโดรนและระบบไร้คนขับที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเอเชีย โดยเฉพาะเมื่อโดรนถูกนำไปใช้เพิ่มขึ้นทั้งในภาคธุรกิจ ความปลอดภัยสาธารณะ และการป้องกันประเทศ ระบบการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือและระบบนำทางที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความปลอดภัยและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ บริษัทจึงเตรียมนำเสนอเทคโนโลยีการวัดแรงเฉื่อยสำหรับสนับสนุนการพัฒนา UAS และ Counter-UAS รุ่นใหม่ มาจัดแสดงภายในงาน
AI เปลี่ยนโลกโดรน จาก “อากาศยานไร้คนขับ” สู่ระบบอัจฉริยะ
ทั้งนี้ อีกหนึ่งแนวโน้มสำคัญที่กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรม คือการนำ AI และระบบอัตโนมัติ เข้ามายกระดับขีดความสามารถของระบบไร้คนขับ โดยความก้าวหน้าของระบบการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบนำทางอัจฉริยะ ระบบสื่อสาร และการตัดสินใจอัตโนมัติ ช่วยให้โดรนสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้มากขึ้น ตลอดจนปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนสูงขึ้น ขณะเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ระบบขับเคลื่อน วัสดุน้ำหนักเบา และระบบระบุตำแหน่ง ยังช่วยเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกอุปกรณ์ และทำให้ UAV สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย
สำหรับการจัดงาน DronTech Asia 2026 ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรด้านการป้องกันประเทศ และสมาคมอุตสาหกรรม อาทิ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), กรมวิชาการเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI), GISTDA, สำนักงาน กสทช., กรมป่าไม้, TCEB, Drone Association Thailand, Disaster Response Association Thailand, Thai Silicon และ World UAV Federation สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีโดรนต่อภาคการบิน เกษตรกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล ความปลอดภัยสาธารณะ และการป้องกันประเทศของไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2569 ฮอลล์ 5 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี