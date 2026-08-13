วินิจ ศิลามงคล นำทีมเลือกตั้งสภาวิชาชีพบัญชี 15 ส.ค.นี้ ทีมเบอร์ 1 “Move Forward Together” สานต่องาน เดินหน้าวิชาชีพบัญชียุค AI

กรุงเทพฯ – นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2569–2572 ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ผ่านระบบ e-Voting ทีมหมายเลข 1 “Move Forward Together” นำโดย วินิจ ศิลามงคล ผู้สมัครนายกสภาวิชาชีพบัญชี หมายเลข 1(1) พร้อมผู้สมัครทั้ง 12 คน อาสาสานต่อภารกิจจากวาระ 3 ปี (2566–2569) ภายใต้แนวคิด “ทำต่อ ไปให้ไกล ไปด้วยกัน” ต่อยอดรากฐานที่วางไว้ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน AI พัฒนาทักษะ และเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายวิชาชีพให้เข้าถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกระดับทั่วประเทศ กาเบอร์ 1 ทั้งทีม ผ่านระบบ e-Voting https://e-voting.tfac.or.th/check
วินิจ ศิลามงคล กล่าวว่า “ในนามหัวหน้าทีม Move Forward Together หมายเลข 1ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมเชื่อมาตลอดว่าวิชาชีพบัญชีจะก้าวไปได้ไกล เมื่อทุกคนในวิชาชีพมีส่วนร่วมได้จริง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำงานในองค์กรใหญ่หรือสำนักงานเล็ก วันนี้หลายอย่างที่เคยเป็นเพียงความตั้งใจ ได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้ว อาทิ
•สมาชิกทั่วประเทศเลือกตั้งผู้แทนของตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เสียงจากทุกภูมิภาคจึงมีน้ำหนักเท่ากัน
•สนามสอบขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น โอกาสจึงไม่ขึ้นกับที่อยู่
•ระยะเวลาการเก็บผลสอบรายวิชาขยายออกไป ผู้ที่ทำงานควบคู่กับการเตรียมสอบจึงมีเวลาหายใจมากขึ้น
ทุกเรื่องเกิดจากการรับฟังและลงมือทำร่วมกัน และยังมีอีกหลายเรื่องที่รอการสานต่อให้ถึงปลายทาง ทีมของเราประกอบด้วยผู้สมัคร 12 ท่าน จากทั้งภาคปฏิบัติ ภาควิชาการ และภาคธุรกิจ ที่ตั้งใจทำงานร่วมกันด้วยความเชื่อเดียวกัน คือวิชาชีพนี้จะเข้มแข็งได้ เมื่อเราไปด้วยกันทุกคน”
วินิจ ศิลามงคล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และอีกหนึ่งในผู้สมัครของทีมคือ นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ หมายเลข 1(4) ผู้สมัครประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินการบัญชี และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสำนักงาน บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งอาสาสานต่องานด้านการบัญชีบริหาร หลังดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารในวาระปี 2566–2569
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะมีขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 สามารถลงคะแนนได้ ระหว่างเวลา 10.00–16.00 น. โดยสามารถตรวจสอบสิทธิภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เวลา 23.59 น. ทีมหมายเลข 1 “Move Forward Together” นำโดย วินิจ ศิลามงคล หมายเลข 1(1) ผู้สมัครนายกสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมผู้สมัครทั้ง 12 คน ภายใต้แนวคิด ทำต่อ • ไปให้ไกล • ไปด้วยกัน 15 สิงหาคมนี้ กาเบอร์ 1 ทั้งทีม ผ่านระบบ e-Voting e-voting.tfac.or.th/check