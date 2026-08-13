“สรรเพชญ”เร่งผลิตบุคลากรมาตรฐาน IMO เพิ่มทักษะ-เทคโนโลยี ยกระดับพาณิชย์นาวีไทย

“สรรเพชญ” มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ชู ทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทย เร่งผลิตบุคลากรมาตรฐาน IMO ป้อนตลาดแรงงานโลก เดินหน้าพัฒนาท่าเรือ-ร่องน้ำ-MSW เพิ่มขีดแข่งขันประเทศ
วันที่ 13 สิงหาคม 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
นายสรรเพชญ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับระบบการค้าและเศรษฐกิจโลก ขณะที่กระทรวงคมนาคมได้กำหนดทิศทางการพัฒนาพาณิชย์นาวีให้เดินหน้าไปพร้อมกันทั้ง “โครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน และบุคลากร”
กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีให้เพียงพอและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ โดยต้องได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานสากลตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) พร้อมยกระดับศักยภาพของบุคลากรไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานโลกที่ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะและได้มาตรฐาน
“หากสามารถผลิตคนที่มีความรู้ มีทักษะ มีวินัย มีภาษา เข้าใจเทคโนโลยี และรักษามาตรฐานวิชาชีพได้ คนไทยก็มีศักยภาพที่จะออกไปทำงานและแข่งขันในตลาดแรงงานพาณิชย์นาวีระดับโลกได้ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนในวันนี้ คือกำลังสำคัญที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตดังกล่าว” นายสรรเพชญ กล่าว
นายสรรเพชญกล่าวว่า ได้เร่งรัดโครงการ Quick Win ให้แล้วเสร็จและเปิดใช้ประโยชน์โดยเร็ว เช่น ท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ท่าเรือเกาะสุกร จังหวัดตรัง และท่าเรืออเนกประสงค์อ่าวมะขามป้อม จังหวัดระยอง รวมถึงการพัฒนาร่องน้ำในพื้นที่สำคัญหลายแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำ
โครงการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยท่าเทียบเรือท่องเที่ยว (Port Control) ในพื้นที่ภูเก็ต กระบี่ และระยอง ,ศึกษาพัฒนาท่าเรือดอนสักเพื่อเชื่อมโยงโครงการแลนด์บริดจ์ ,พัฒนาท่าเรือสำราญและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ฝั่งอันดามัน อ่าวไทยตอนบน และอ่าวไทยตอนล่าง เสริมทรายชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางน้ำ
พัฒนาระบบ Maritime Single Window (MSW) เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนและต้นทุนในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า รวมถึงยกระดับมาตรฐานร่องน้ำและเครื่องช่วยการเดินเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านพาณิชย์นาวีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก
นายสรรเพชญ กล่าวว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือ ร่องน้ำ ระบบการขนส่ง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใด หากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐาน ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
“ประกาศนียบัตรที่ได้รับถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตการทำงาน โดยขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีไปใช้ให้เต็มความสามารถ ทำหน้าที่ด้วยวินัย ยึดมั่นในความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ รักษามาตรฐานวิชาชีพ และเรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมระลึกว่าไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานในน่านน้ำใด ทุกคนล้วนเป็นตัวแทนของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี บุคลากรพาณิชย์นาวีไทย และประเทศไทย”