OKMD ชวนคนไทยค้นหาความหมายของ “การมีชีวิตที่ยืนยาว” ผ่านนิทรรศการและเทศกาลภาพยนตร์ Longevity for All

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงาน “Longevity for All: Exhibition and Film Festival” ร่วมดำเนินงานกับวิสาหกิจเพื่อสังคม ฟองเมฆ และได้รับความร่วมมือจาก Documentary Club และสมาคมสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Media for Change Association) เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ภาพยนตร์ และบทสนทนา เพื่อชวนผู้คนร่วมออกแบบชีวิตผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และค้นพบว่าการมีชีวิตที่ยืนยาว ไม่ได้วัดจากจำนวนปีของชีวิต หากแต่คือการใช้ทุกช่วงเวลาให้เต็มไปด้วยการเรียนรู้ การเติบโต และความหมาย
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น คำถามสำคัญทุกวันนี้จึงไม่ใช่เพียงว่า เราจะมีชีวิตยืนยาวได้อีกกี่ปี แต่คือ เราจะใช้ชีวิตให้มีคุณภาพและมีความหมายแบบยั่งยืนอย่างไร ซึ่งแนวคิดเรื่อง Longevity ในศตวรรษที่ 21 นี้ก็ได้ก้าวข้ามการมุ่งยืดอายุขัยเพียงอย่างเดียว ไปสู่การสร้างโอกาสให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเรียนรู้ เติบโต และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกช่วงวัย
“ดังนั้น OKMD จึงต้องการให้ Longevity for All เป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนเห็นว่า ‘การเรียนรู้’คือเครื่องมือสำคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาว และไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนหรือสถาบันการศึกษา แต่เกิดขึ้นได้จากประสบการณ์รอบตัว ศิลปะ ภาพยนตร์ การแลกเปลี่ยนความคิด และการได้ตั้งคำถามกับชีวิตของตนเอง ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเติบโตตลอดช่วงชีวิต”
ภายในงาน Longevity for All ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสนิทรรศการเชิงประสบการณ์ที่ออกแบบให้ผู้ชมใช้ประสาทสัมผัสทั้งการมองเห็น การฟัง การสัมผัส และการมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างสมอง ร่างกาย อารมณ์ และการเรียนรู้ ผ่านแนวคิด Live - Love - Learn ที่ชวนให้กลับมาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ชีวิต การเรียนรู้ และการค้นหาความหมายของชีวิตในแบบของตนเอง
ดร.ทวารัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไฮไลท์ของงาน คือ เทศกาลภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ (Film Festival) ที่คัดสรรผลงานระดับนานาชาติซึ่งสะท้อนแง่มุมของชีวิต ความทรงจำ ความรัก และการเติบโต ไม่ว่าจะเป็น Moriyama-San (2017) สารคดีที่ชวนมองเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายและการใช้ชีวิตอย่างมีสติ The Bridges of Madison County (1995) ภาพยนตร์คลาสสิกที่ตั้งคำถามถึงความรัก การเลือก และคุณค่าของช่วงเวลาสำคัญในชีวิต และ Aftersun (2022) ภาพยนตร์ร่วมสมัยที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ความทรงจำ และการเยียวยาบาดแผลภายในอย่างละเอียดอ่อน
ด้านคุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสมาคมสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง กล่าวว่า ภาพยนตร์และสารคดีไม่ได้เป็นเพียงสื่อเพื่อความบันเทิง หากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สำรวจตัวเองผ่านเรื่องราวของผู้อื่น ได้ตั้งคำถามกับความคิด ความทรงจำ ความสัมพันธ์ และการตัดสินใจในชีวิต ผ่านประสบการณ์ที่ทั้งสะเทือนอารมณ์และชวนใคร่ครวญ เพราะหลายครั้งการเรียนรู้ที่สำคัญไม่ได้เกิดจากการได้รับคำตอบ แต่เกิดจากการกล้าที่จะตั้งคำถามกับชีวิตของตนเอง
“เราหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะไม่ได้เพียงรับชมภาพยนตร์ แต่จะเดินออกไปพร้อมบทสนทนาบทใหม่กับตัวเอง เพราะบางครั้งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุด อาจเริ่มต้นจากการตั้งคำถามกับชีวิตของเราเอง นอกจากกิจกรรมภายในงานแล้ว เรายังได้จัดทำคลิปวิดิโอและองค์ความรู้ด้าน Longevity ในหลากหลายมิติ โดยรวบรวมไว้ใน OKMD Knowledge Portal เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง เราต้องการให้เป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย”
ตลอดสองวันของงาน ยังมีกิจกรรมเสวนาและเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ รศ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.รัชชุพร สุขสถาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสมุนไพรสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ดร.สฤกกา พงษ์สุวรรณ หัวหน้า Happiness Science Hub ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ 2 สมัย และ ดีเจอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล ที่จะร่วมแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส การเรียนรู้ ความรัก ความทรงจำ และการเยียวยา เพื่อชวนผู้เข้าร่วมสำรวจชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
งาน Longevity for All : Exhibition and Film Festival เปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจด้านสุขภาพ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ภาพยนตร์ ศิลปะ การออกแบบประสบการณ์ นักสร้างสรรค์ หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต โดยเชื่อว่าการมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ได้เกิดจากการเพิ่มจำนวนปีของชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการเติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิตด้วยการเรียนรู้ ความสัมพันธ์ และความหมาย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2569 ณ โรงภาพยนตร์เฮาส์ สามย่าน หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/share/1Csj3HKuGE/