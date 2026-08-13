ปตท.อู้ฟู้ ! กำไรQ2ทะลัก 5.25หมื่นล. พุ่ง 104%จากไตรมาสก่อน

ปตท. กำไรไตรมาส2/69 แตะ 52,525 ล้านบาท พุ่งขึ้น 104.07%เมื่อเทียบไตรมาสก่อน และโตขึ้น 143.92%จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรายได้เติบโตขึ้น กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และกลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก ส่วนงวด6เดือนแรกปีนี้ มีกำไรสุทธิ 78,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.5 %
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 830,389 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.5 %จากไตรมาส1/2569 ที่ 718,729ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 22.7 %จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ มีรายได้จากการขาย 676,754ล้านบาท โดยปตท.มีกำไรสุทธิไตรมาส2/69จำนวน 52,525 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีกำไรสุทธิ 25,738ล้านบาท และสูงขึ้นเมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 21,533ล้านบาท
โดยในไตรมาส2/2569 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้น มาจากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และกลุ่มธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก จากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก แม้ว่าปริมาณขายลดลง โดยระดับน้ำมันคงคลังในประเทศอยู่ในระดับสูงและไม่สามารถส่งออกได้ รวมถึงกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น
ในไตรมาส2/69 ปตท.มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวมการปรับปรุงผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยง จำนวน156,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.9 % จากไตรมาส1/69 และโตขึ้น 94.1%จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ที่มีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณและราคาขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯในขณะที่กลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น มีผลการดำเนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจการกลั่น มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันลดลง โดยใน ไตรมาส2/69 ปตท.มีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันประมาณ 21,700 ล้านบาท ขณะที่ใน ไตรมาส1/69 มีผลกำไรประมาณ 46,000 ล้านบาท รวมทั้งปริมาณขายที่ลดลง แม้ว่าค่าการกลั่น(Market GRM) เพิ่มขึ้นตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งไตรมาส2/69 มีการรับรู้ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงลดลง
ส่วนงวดครึ่งแรกปี2569 ปตท.มีรายได้จากการขาย 1,549,118 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 1,379,977ล้านบาท หรือโตขึ้น 12.5% และมีกำไรสุทธิจำนวน 78,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.5 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 44,848ล้านบาท
โดยครึ่งปีแรก 2569 ปตท.มี EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากการป้องกันความเสี่ยงจำนวน 272,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.5%จากช่วงเดียวกันปีก่อน มาจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น โดยธุรกิจการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก Market GRM และกำไรจากสต๊อกน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยในครึ่งแรกปี2569 ปตท.มีผลกำไรจากสต๊อกน้ำมัน 24,300 ล้านบาท ขณะที่ช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุนประมาณ 5,700 ล้านบาท มาจากการขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยหลัก
จากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
นางสาวภัทรลดา กล่าวว่า แม้ว่าเศรษฐกิจโลกในครึ่งแรกของปี 2569 (1H2569) ขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2568 ภาพรวมเศรษฐกิจ และตลาดพลังงานโลกยังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านอุปทานพลังงานและความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยราคาน้ำมันดิบดูไบใน 1H2569 เฉลี่ยอยู่ที่ 91.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 71.93 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ปตท.ต้องปรับตัวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยขับเคลื่อนการเติบโตภายใต้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุล ตามหลัก3มิติ (Energy Trilemma)ทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน(Security)การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม และแข่งขันได้ (Affordability/Competitiveness) ึและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. มีภาระด้านสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากหลักประกันในการจัดซื้อน้ำมันดิบ (Margin Call) เงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาน้ำมันดิบและก๊าซธธรรมชาติ รวมถึงเงิน
ค้างชำระจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แม้ต้องเผชิญกับต้นทุนและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคประชาชน โดยประเมินเป็นจำนวนเงินกว่า 8,500 ล้านบาท แต่ปตท.ยังคงดำเนินโครงการสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลการดำเนินงาน(Performance Unitt) และสร้างมูลค่าเพิ่มจากความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. กว่า 8,700 ล้านบาท ผ่านโครงการ
MissionX พร้อมทั้งขับเคลื่อน Digital Transformation ผ่านโครงการ AXIS ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว