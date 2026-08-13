“แอลจี” งัดอินไซต์ดันแผนลุยครึ่งปีหลัง สู่ 3 กลยุทธ์ ปักธงรายได้ 1.8 หมื่นล.

แอลจีลั่นกลองรบครึ่งปีหลัง 2569 ขับเคลื่อนกลยุทธ์ “LG Make It Yours. Make It Easy” มุ่งสู่ “Smart Life Solution Company” เต็มตัว เตรียมระเบิดศึก B2C ช่วงครึ่งปีหลังด้วย 3 กลยุทธ์ ปักธงรายได้ 1.8 หมื่นล.
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ว่า แอลจีสามารถสร้างรากฐานทางธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ B2B ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 12% ซึ่งมีปัจจัยหนุนหลักมาจากกลุ่มระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ (HVAC) และจอแสดงผลเชิงพาณิชย์ (Information Display)
นอกจากนี้จุดเปลี่ยนสำคัญที่น่าจับตามองคือ ความสำเร็จของโมเดล "LG Subscription" หรือบริการเช่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พบว่า มียอดผู้ใช้บริการเติบโตขึ้นกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทยให้การตอบรับรูปแบบการเข้าถึงสินค้าลักษณะนี้เป็นอย่างดี และพร้อมเป็นสปริงบอร์ดให้แอลจีเดินหน้ารุกตลาดผู้บริโภคทั่วไป (B2C) อย่างเต็มสูบในครึ่งปีหลัง ในวาระการดำเนินธุรกิจที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ในประเทศไทย
ด้านนายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ฉายภาพพฤติกรรมผู้บริโภคไทยยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ นำมาสู่การวาง 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย
1: Easy to Own (ทลายข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วย Omnichannel และ Subscription) จากการศึกษาพบว่าผู้ซื้อยุคนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องหน้าร้านอีกต่อไป แต่มีพฤติกรรมแบบ Omnichannel คือตัดสินใจซื้อผ่านการผสมผสานหลากหลายช่องทาง แอลจีจึงเร่งขยายเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกว่า 950 สาขาทั่วประเทศ พร้อมอัปเกรดเว็บไซต์ LG.com ให้เป็นแพลตฟอร์มไร้รอยต่อ (Seamless Platform) รองรับการขายตรงสู่ผู้บริโภค (D2C) ขณะเดียวกันข้อมูลยังระบุว่าคนรุ่นใหม่เผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณในการเข้าถึงนวัตกรรมระดับพรีเมียม แอลจีจึงขยายไลน์อัปสินค้าในระบบ LG Subscription เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเป็นเจ้าของเทคโนโลยีระดับสูงได้ง่ายและตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น
2: Easy to Live (ชูเทคโนโลยีตอบโจทย์ยุค 'เวลา' มีค่ามากกว่าฟังก์ชัน) ปัจจุบันผู้บริโภคไทยยอมเปลี่ยนเกณฑ์การเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแค่ "ฟังก์ชัน" มาเป็น "การช่วยประหยัดเวลาและบริหารจัดการชีวิต" ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียมของแอลจีเติบโตสูงถึง 30% ในครึ่งปีแรก ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดทั่วไปอย่างชัดเจน
แอลจีจึงชูจุดเด่นนวัตกรรม "AI in Action" ที่คิดล่วงหน้าและปรับการทำงานตามพฤติกรรมผู้ใช้งานจริง ควบคู่ไปกับการออกแบบสินค้าแนวคิด "The New Everyday K-Lifestyle" ที่กลมกลืนกับดีไซน์บ้าน โดยมีศูนย์กลางการควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ใช้งานจริง (Active User) ทะลุ 1 ล้านรายไปแล้ว
3: Easy to Trust (ปฏิวัติงานบริการ "LG Best Care" ยืดเวลาถึง 3 ทุ่ม) เนื่องจากบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญระดับต้นๆ ในการตัดสินใจซื้อสินค้าราคาสูง แอลจีจึงประกาศมาตรฐานใหม่ "LG Best Care" ยกระดับทักษะทีมช่างให้มีความเป็นมืออาชีพและปลอดภัยสูงสุด พร้อมขยายเวลาให้บริการดูแลลูกค้าถึงบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจนถึง 21.00 น. (วันจันทร์-ศุกร์) เพื่อสอดรับวิถีชีวิตคนเมือง พร้อมนำเทคโนโลยี Smart Diagnosis ให้ลูกค้าเช็กปัญหาผ่านแอปพลิเคชันเบื้องต้นได้เอง และมอบสิทธิประโยชน์ Worry-Free Maintenance ดูแลตรวจเช็กฟรีตลอดอายุสัญญาสำหรับลูกค้าในระบบ Subscription
นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 3 แอลจีเตรียมจัดแคมเปญใหญ่เฉลิมฉลองครบรอบ 38 ปี ด้วยโปรโมชันสุดพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2569 เพื่อกระตุ้นตลาดและส่งมอบความคุ้มค่ากลับคืนสู่ผู้บริโภคไทย โดยมั่นใจว่าทิศทางธุรกิจที่มุ่งเน้นความง่ายและการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างตรงจุด จะเป็นแรงส่งสำคัญให้ผลการดำเนินงานรวมของแอลจี ในปี 2569 เติบโต 10%สู่ยอดขาย 18,000 ล้านบาทได้.