ไทยกางแผนรุก “ALMM ครั้งที่ 29” ดัน “พาสปอร์ตทักษะดิจิทัล” อัปเกรด 357 ล้านแรงงานอาเซียน

กระทรวงแรงงาน ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 29 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (29th ASEAN Labour Ministers Meeting and Related Meetings : ALMM) ภายใต้หัวข้อหลัก “การพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียน : การรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากล (Advancing ASEAN Human Capital: Skills Certification towards Global Recognition)” หวังจับมือ 11 ประเทศสมาชิก ยกระดับแรงงานภูมิภาคกว่า 357 ล้านคน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน “ALMM ครั้งที่ 29” และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องประชุมกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ สื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติ
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า โลกในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลาดแรงงานอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนผ่าน 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป แรงงานในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี โดยการ upskill/reskill ทั้งทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และมาตรฐานทักษะที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน “ALMM ครั้งที่ 29“ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 - 28 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันประเด็น การพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียน : การรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากล โดยส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันยกระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ และพัฒนาระบบการรับรองทักษะฝีมือที่มีมาตรฐาน
การประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยจะนำเสนอการขับเคลื่อนระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน 3 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1) การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน 2) การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ 3) การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียน ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 3 ระยะ ตั้งแต่ปี 2026 -2030 โดยจะริเริ่มและนำร่อง "หนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียน" (ASEAN Digital Skills Passport : DSP) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยและแรงงานในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยเวทีสำคัญ อาทิ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน การประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Plus Three) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ รวมถึงการหารือร่วมกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ อาทิ สำนักเลขาธิการอาเซียน,IOM, OECD และ ILO เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของทุนมนุษย์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
“กระทรวงแรงงานพร้อมจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 29 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศสมาชิกอาเซียน และแขกเกียรติยศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งสำคัญนี้ เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสะท้อนความพร้อมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติ” นายจุลพันธ์ กล่าว.