“ภัทรพงศ์”คุย Grab ดึงบริการนำร่องสนามบินทย.”อุดร-ขอนแก่น-อุบล”เพิ่มความสะดวกผู้โดยสาร

“ภัทรพงศ์” หารือ Grab ร่วมพัฒนายกระดับการเดินทางเชื่อมต่อสนามบินภูมิภาค ผ่านแอปฯเรียกรถ เพิ่มความสะดวก – ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เริ่มนำร่อง 3 สนามบิน”อุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี”ย้ำคนขับ-รถ ต้องถูกระเบียบขนส่ง
วันที่ 13 ส.ค. 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หารือร่วมกับ ผู้แทนบริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เข้าร่วมหารือด้วย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง Grab และกรมท่าอากาศยาน เพื่อยกระดับการให้บริการ เพิ่มความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค ไปยังตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยว
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ โดยเฉพาะการเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว การหารือร่วมกับ Grab ในครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะกับบริการเดินทางผ่านแอปพลิเคชันสมัยใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สำหรับกรมท่าอากาศยาน ได้จัดพื้นที่สำหรับรถสาธารณะในการรับ-ส่งผู้โดยสารในสนามบินที่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการทั้งหมด 21 แห่งทั่วประเทศ (จากทั้งหมด 28 แห่ง) อาทิ รถโดยสารประจำทาง รถแท็กซี่ รถสองแถว และการให้บริการรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าอากาศยาน
นายภัทรงพงศ์ ได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยาน พิจารณาแนวทางความร่วมมือกับ Grab เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานกับจุดหมายปลายทางในพื้นที่ โดยให้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ รวมทั้งให้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการในท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยานได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยจะเริ่มนำร่องดำเนินการในท่าอากาศยาน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น และท่าอากาศยานอุบลราชธานี
นอกจากนั้น ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการรถโดยสารทุกประเภทดำเนินการจดทะเบียนและปฏิบัติตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด ก่อนนำรถโดยสารมาให้บริการในพื้นท่าอากาศยาน
กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นพัฒนาระบบการเดินทางเชื่อมต่อท่าอากาศยานภูมิภาคให้มีความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านคมนาคมให้สอดคล้องกับการเดินทางในยุคดิจิทัล อันจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว และการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและภูมิภาคอย่างยั่งยืน