“เทพไทย” ใส่ใจสุขอนามัยในช่องปาก สนับสนุนยาสีฟันให้เด็กและเยาวชนสถานพินิจ

เทพไทย โปรดัคท์ ผู้ผลิตยาสีฟัน ‘เทพไทย’ นวัตกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากของคนไทย และองค์กรที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และดูแลสังคมทุกพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับกิจกรรม เทพไทยส่งต่อรอยยิ้ม สู่เยาวชนกรมพินิจ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ยาสีฟันเทพไทย จำนวน 15,000 หลอด (มูลค่า 900,000 บาท) สำหรับใช้ในการดูแลสุขอนามัยช่องปากแก่เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้ มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการส่งต่อเพื่อดูแลสุขอนามัยที่ดี พร้อมการใช้ชีวิตที่เหมาะสม โดยได้ส่งมอบไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารศูนย์แสดงสินค้า อิมแพคเมืองทองธานี
สำหรับการสนับสนุนยาสีฟันเทพไทย ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจดังกล่าว เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ ‘เทพไทยส่งต่อรอยยิ้ม สู่เยาวชนกรมพินิจ’ หนึ่งในโครงการ Tepthai the Giver ที่เทพไทยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพพร้อมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนเสมอมา ภายในงานได้รับเกียรติจาก องคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา มาเป็นประธานการรับมอบ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจที่มาร่วมงานมากมาย
บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด โดย ดร.สิริกร ชิวปรีชา ประธานบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ผู้ส่งมอบยาสีฟันเทพไทย กล่าวอย่างยินดีว่า “วันนี้ ‘เทพไทย’ ส่งต่อรอยยิ้ม สู่เยาวชนกรมพินิจ ด้วยการส่งมอบยาสีฟันเทพไทย ให้กับทางกรมฯ เพื่อส่งต่อให้กับเยาวชน ตามแนวทางของเราที่ต้องการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปาก และที่สำคัญเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เทพไทยทำมาอย่างสม่ำเสมอ โดยในครั้งนี้เราเลือกมอบยาสีฟันให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก ซึ่งอยู่ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นโครงการที่ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงการทำงาน ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะเรื่องการดูแลด้านสุขภาพช่องปากและฟัน บริษัทเทพไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในสิ่งนี้มาโดยตลอด จึงอยากเป็นหนึ่งองค์กร ที่ช่วยเป็นหนึ่งกำลังใจ ที่สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือได้"
กิจกรรม ‘เทพไทยส่งต่อรอยยิ้ม สู่เยาวชนกรมพินิจ’ เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่ ‘เทพไทย’ สานต่อแนวคิด คืนความสุข สร้างรอยยิ้ม แนวทางที่พร้อมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับสังคมไทยในทุกๆ พื้นที่ นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ รอยยิ้มที่ ‘เทพไทย’ มอบกลับคืนไปสู่สังคม ก็จะยั่งยืนไปพร้อมสุขภาพช่องปากเช่นกัน