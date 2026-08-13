ยิปซีแฟร์ ครั้งที่ 8 “The Gentle Power” งานรวมตัวของชุมชนคนรักไพ่พยากรณ์ จากประเทศไทยและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ขอเชิญร่วมงาน “ยิปซีแฟร์ ครั้งที่ 8” และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Gypsy Fair Awards 2026
“คนมองฟ้า Star Seer” พร้อมด้วยพันธมิตรทังในประเทศไทยและต่างประเทศ จัดงาน “ยิปซีแฟร์ ครังที่ 8 ตอน The Gentle Power – พลังที่อ่อนโยน” งานรวมตัวของผู ้สร้างสรรค์ไพ่ นักพยากรณ์ นักสะสม และผู้สนใจศาสตร์ไพ่พยากรณ์จากประเทศไทยและต่างประเทศ งานจัดขึ้นระหว่างวันที 19-23 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00-20.00 น. เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน ณ Co-Event Zone B ศูนย์การค้า Union Mall ชั้น G
ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ “Strength Beyond Force: พลังที่เหนือกว่าการใช้กําลัง” การออกร้านของผู้สร้างสรรค์ไพ่และผู้ประกอบการสายมูรวม 28 ร้าน การให้บริการดูดวงจากนักพยากรณ์ระดับมาสเตอร์ และมืออาชีพ และการเสวนาเกี่ยวกับศาสตร์ไพ่และการพยากรณ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ได้แก่ อาจารย์กามล แสงวงศ์, อาจารย์พัลลาส, อาจารย์ไฟน่อน Cosmo Biography, อาจารย์คฑา ชินบัญชร,อาจารย์จุฑามาศ ณ สงขลา, หมอวัง, หมอเมท โฮโรนัมเบอร์, อาจารย์โศชยากรณ์ เบญจญาน,อาจารย์นก ยิปซีดวงดาว, อาจารย์บิวตี Horo Princess, ครูก้อย เรือนสิตา และแขกรับเชิญพิเศษ Letao Wang นักพยากรณ์ชื่อดังระดับนานาชาติจากฮ่องกง
งานในปีนี้สะท้อนการเติบโตของชุมชนไพ่พยากรณ์ไทยและการเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างชัดเจน โดยมีผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์จากประเทศญี่ปุ่นและจีนเดินทางมาร่วมออกบูธภายในงาน รวมถึง Visionary Company สํานักพิมพ์ไพ่พยากรณ์จากประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ และสร้างเครือข่ายกับผู้คนในวงการไพ่พยากรณ์จากหลากหลายประเทศ
อีกหนึงกิจกรรมสําคัญคือการประกวด Gypsy Fair Awards ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูผลงานการสร้างสรรค์ไพ่ทาโรต์ ไพ่ออราเคิล และหนังสือคู่มือประกอบไพ่ ทั้งในด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และองค์ความรู้สําหรับการพยากรณ์ โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดรวม 41 ชุด จากประเทศไทยและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงพลังสร้างสรรค์และการเติบโตของชุมชนไพ่พยากรณ์ในระดับภูมิภาค
กําหนดการวันเปิดงาน
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569
เวลา 13 : 00 น. พิธีเปิดงาน “ยิปซีแฟร์ ครั้งที่ 8” ณ ซุ้มประตูทางเข้างาน
เวลา 17 : 00 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล “Gypsy Fair Awards 2026” ณ เวทีภายในงานยิปซีแฟร์
สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์บริเวณหน้างาน พร้อมรับของที่ระลึกสําหรับสื่อมวลชน
รายละเอียดการจัดงาน
วันที่: 19-23 สิงหาคม 2569
เวลา: 11.00 - 20.00 น.
สถานที่: Co-Event Zone B ศูนย์การค้า Union Mall ชั้น G
การเข้าชม : เข้าชมฟรีตลอดงาน